Iranul atacă Tel Avivul pentru a răzbuna uciderea șefului serviciilor de securitate

Iranul a lansat noi atacuri asupra Israelului ca represalii pentru uciderea șefului securității Ali Larijani, țintind Tel Avivul cu numeroase rachete pe 18 martie. Cel puțin două persoane au fost ucise, potrivit oficialilor israelieni, ridicând numărul morților în Israel la cel puțin 14. Între timp, în Iran, peste 3.000 de oameni au fost uciși în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israelului începute pe 28 februarie, potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA.