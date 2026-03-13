Statele Unite relaxează temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc

Autorizația va fi valabilă în perioada 12 martie - 11 aprilie 2026. Se menționează că aceasta nu se aplică operațiunilor legate de Iran, precum și bunurilor și serviciilor de origine iraniană.

„Președintele Donald Trump ia măsuri decisive pentru a promova stabilitatea pe piețele energetice globale și acționează pentru a menține prețurile la un nivel scăzut, contracarând în același timp amenințarea și instabilitatea provenite de la regimul terorist iranian”, a declarat ministrul american al Finanțelor, Scott Bessent, pe rețeaua de socializare X.

Bessent a mai spus că „măsura strict specializată, pe termen scurt” se aplică numai petrolului care se află deja în tranzit. Potrivit lui, suspendarea sancțiunilor „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

Moscova salută relaxarea sancțiunilor

Emisarul special al Kremlinului, Kiril Dmitriev, a dat însă o altă apreciere deciziei Washingtonului.

„SUA recunosc, practic, o evidență: fără petrolul rusesc, piața energetică globală nu poate rămâne stabilă”, a scris oficialul rus pe Telegram.

Statele Unite, în coordonare cu UE și Regatul Unit, au impus sancțiuni majore giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil în octombrie 2025, vizând reducerea finanțării pentru războiul din Ucraina. Aceste măsuri includ restricții și asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, vizând limitarea veniturilor Moscovei din exporturile de energie.

Potrivit lui Dmitriev, relaxarea restricțiilor s-ar aplica pentru aproximativ 100 de milioane de barili de petrol rusesc aflați în tranzit.

„Pe fondul crizei energetice tot mai acute, relaxarea în continuare a restricțiilor asupra energiei rusești pare din ce în ce mai inevitabilă, în ciuda rezistenței unei părți a birocrației de la Bruxelles”, a mai afirmat reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin.

Cu o zi înainte, Dmitriev s-a întâlnit în Florida cu trimișii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu consilierul Casei Albe, Josh Gruenbaum. La finalul întâlnirii, el a declarat că au discutat „situația actuală de criză de pe piețele energetice mondiale” și că SUA „încep să înțeleagă mai bine rolul cheie, sistemic, al petrolului și gazului rusesc în asigurarea stabilității economiei mondiale, precum și ineficiența” sancțiunilor împotriva Rusiei.

Mai devreme, ministerul Finanțelor al SUA a emis o excepție similară de 30 de zile, permițând Indiei să cumpere petrol rusesc care se află deja în tranzit.

Miercuri, 11 martie, peste 30 de țări, inclusiv SUA, au anunțat eliberarea a 172 de milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice. Cu toate acestea, pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, prețul petrolului a atins din nou 100 de dolari pe baril, nivelul la care se tranzacționa acum patru ani.

Este a doua creștere a prețului petrolului în ultima săptămână - prima, până la 120 de dolari pe baril, fiind compensată după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că războiul împotriva Iranului se va încheia în curând.

Agenția Internațională pentru Energie a declarat joi că războiul din Orientul Mijlociu a provocat deja cea mai mare perturbare a livrărilor globale de petrol din istorie.

Fox News relatează că, pe 12 martie, în mare se aflau, în diferite puncte din întreaga lume, aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă. Ceea ce înseamnă, potrivit estimărilor Reuters, că licența americană va asigura aproximativ cinci-șase zile de aprovizionare globală cu petrol, ținând cont de pierderile zilnice din cauza perturbărilor din strâmtoarea Ormuz.

Experți consideră că Rusia este unul din principalii beneficiari ai crizei petroliere. Din cauza războiului din Iran, Rusia ar obține cam 150 de milioane de dolari pe zi venituri suplimentare, iar până la sfârșitul lunii martie ar putea obține suplimentar de la 3 până la aproape 5 miliarde de dolari, dacă prețul mediu al petrolului rusesc va fi de 70-80 dolari barilul (în februarie, acesta era de cca 45 de dolari pe baril), potrivit estimărilor unor analiști citat de Financial Times.

State interesate de petrol rusesc, în timp ce prețurile cresc

Vineri, vicepremierul și ministrul transporturilor din Thailanda, Phiphat Ratchakitprakarn, a declarat că ministerul Energiei din această țară se pregătește să înceapă negocierile cu Rusia asupra livrărilor de petrol pentru a compensa un eventual deficit de resurse energetice. El a adăugat că, în prezent, Thailanda importă 50% din petrolul brut din țările din Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, de aceea guvernul accelerează negocierile pentru achiziționarea de petrol din alte țări.

SUA și Israelul lansează atacuri asupra Iranului din 28 februarie. Teheranul răspunde atacând Israelul și bazele militare americane din Golful Persic. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din volumul mondial de petrol, este practic complet blocată – în ultimele câteva zile, șase nave au fost atacate în zona strâmtorii. Acest lucru a dus la reducerea producției de petrol de către marii producători din Golful Persic și la creșterea prețurilor la energie.

Prețurile petrolului au înregistrat creșteri vineri, în ciuda eforturilor SUA de a calma îngrijorările legate de aprovizionare prin emiterea unei licențe de 30 de zile pentru țările care doresc să cumpere petrol și produse petroliere rusești blocate pe mare.

Contractele futures Brent pentru luna mai au crescut cu 1,02 dolari, sau 1%, la 101,48 dolari pe baril, în dimineața zilei de 13 martie, înregistrând o creștere săptămânală de aproape 10%, transmite Reuters.

Petrolul brut West Texas Intermediate (WTI) din SUA pentru luna aprilie a crescut cu 94 de cenți, sau 1,0%, până la 96,67 dolari pe baril, înregistrând o creștere de peste 6% în ultima săptămână.

„Contractele futures ICE Brent au depășit deja 100 de dolari pe baril și sunt încă în creștere astăzi, în ciuda măsurilor luate pentru a calma piețele prin exonerarea petrolului rusesc și eliberarea fără precedent a rezervelor de urgență”, a declarat, Emril Jamil, analist senior la LSEG (London Stock Exchange Group, un furnizor global de date și infrastructură pentru piețele financiare), pentru agenția Reuters.

„Piața consideră că aceasta este o soluție pe termen scurt, care nu rezolvă problema fundamentală a întreruperii aprovizionării. Diferențele inter-lunare ale prețurilor petrolului brut pentru lunile viitoare indică o situație nerezolvată și o continuare a penuriei de aprovizionare”, a afirmat Jamil.

Eliberarea licenței de către SUA a atenuat îngrijorările pieței, dar nu va rezolva problema fundamentală, a declarat și analistul Yang An de la Haitong Futures. „Cel mai important lucru este restabilirea navigației în Strâmtoarea Ormuz”, consideră expertul.

Cu informații de la Radio Svoboda, BBC și Reuters

