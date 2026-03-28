Pe fondul conflictului din Iran, Ucraina le spune Statelor Unite: „Noi am trecut prin asta”

„Atacul masiv și de amploare al dronelor ieftine... schimbă cu adevărat modul în care funcționează sistemele”, a declarat Marina Hrițenko, directoare executivă la Snake Island Institute (Institutului Insula Șerpilor) din Kiev, într-un interviu acordat Europei Libere (RFE/RL) în timpul unei vizite la Washington pe 24 martie.

Avertismentul ei vine în contextul în care oficialii ucraineni încearcă să fructifice experiența de pe linia frontului în lecții strategice pentru partenerii occidentali – susținând că războiul din Ucraina a devenit un „test de stres” în lumea reală pentru apărarea aeriană modernă.

În centrul acestui mesaj se află un dezechilibru economic evident. Sistemele avansate, precum sistemul de apărare aeriană Patriot, rămân extrem de eficiente, dar utilizarea lor împotriva valurilor de drone ieftine este nesustenabilă pe termen lung.

„Am înțeles de foarte mult timp că nu este rentabil să folosim rachete de 4,5 milioane de dolari pentru ca sistemele Patriot să doboare o dronă Shahed de 500.000 de dolari”, a spus Hrițenko.

Un fel de război pe care Ucraina îl cunoaște bine

Vizita delegației ucrainene în SUA – adică participarea la un forum de securitate în Miami și întâlniri la Washington – a avut loc pe fondul conflictului cu Iranul, care evidențiază - în opinia multora - vulnerabilitățile pe care Ucraina le documentează încă din 2022.

Grupul includea nu doar personal de politici și analiză de la Snake Island Institute, ci și militari ucraineni implicați direct în operațiuni de apărare aeriană.

Printre aceștia, un reprezentant al forțelor aeriene care lucrează îndeaproape cu sistemele americane și un ofițer superior din Corpul Armatei responsabil cu implementarea apărării aeriene pe linia frontului.

Potrivit lui Hrițenko, rolul lor a fost de a oferi informații „validate pe câmpul de luptă” cu privire la modul în care sistemele occidentale funcționează în condițiile unor atacuri susținute și la scară largă – ceva cu care SUA au avut o experiență limitată până de curând.

„Cred că ceea ce America a înfruntat pentru prima dată este atacul la scară largă al dronelor ieftine... care schimbă cu adevărat modul în care funcționează sistemele”, a spus ea.

Hrițenko a afirmat că Orientul Mijlociu nu se confruntă încă cu întregul spectru de amenințări cu care se confruntă Ucraina astăzi, evoluțiile recente reflectând mai degrabă fazele anterioare ale războiului ucrainean.

„Cred că Orientul Mijlociu nu se confruntă cu tot ceea ce ne confruntăm noi în acest moment”, a spus ea, subliniind diferențele în ceea ce privește capacitățile maritime și dinamica câmpului de luptă.

Cu toate acestea, ea a subliniat paralelele în ceea ce privește utilizarea atacurilor în masă cu drone și țintirea sistemelor de detectare.

„Nu doar sistemele de apărare aeriană sunt importante, ci și radarele, nu-i așa? Capacitatea de a înțelege de unde vine această [amenințare]”, a spus ea, amintind cum au apărut provocări similare în Ucraina după ce au fost introduse în număr mare - de partea rusă - drone de concepție iraniană.

Răspunsul Ucrainei a fost construirea unui sistem de apărare aeriană stratificat – combinând platforme occidentale cu noi tehnologii, precum drone de interceptare, senzori acustici și chiar rețele de raportare cetățenești.

Abordarea este detaliată într-un raport recent al Snake Island Institute, intitulat „Holding Back the Sky”, care urmărește evoluția apărării aeriene a Ucrainei de la sistemele din era sovietică din 2022 la o arhitectură hibridă până la începutul anului 2026.

Parteneriat, nu asistență

În cadrul întâlnirilor cu Casa Albă, Congresul, Pentagonul și grupurile de reflecție, delegația ucraineană a transmis un mesaj consecvent: Ucraina ar trebui tratată ca un partener de securitate, nu doar ca un beneficiar de ajutor.

„Nu credem în asistență”, a spus Hrițenko. „Credem că o cooperare pe termen lung se construiește prin parteneriat.”

Ea a susținut că Ucraina poate ajuta SUA să facă față unor provocări strategice mai ample – de la Europa la zona Indo-Pacifică – prin împărtășirea de soluții testate pe câmpul de luptă și prin „reducerea sarcinii” asupra forțelor americane.

„Ucraina poate fi de fapt acea putere… care poate ajuta America să-și îndeplinească obiectivele și să-și reducă prezența, dacă este necesar, în Europa”, a spus ea.

Delegația pune, de asemenea, accentul pe cooperarea practică, inclusiv testarea continuă a tehnologiilor ucrainene de drone și de apărare în SUA și necesitatea de a integra instruirea printre achiziții.

„Există deja unele dintre sistemele ucrainene care sunt testate aici”, a spus ea, adăugând că implementarea – nu doar achiziția – este esențială.

Atenție împărțită, amenințări comune

Conflictul tot mai extins cu Iranul are implicații mixte pentru Ucraina, a spus Hrițenko.

Pe de o parte, acesta a întărit avertismentele Kievului cu privire la accesibilitatea crescândă a războiului cu drone – chiar și pentru actori nestatali.

„Pragul de intrare în... luptele militare... s-a redus foarte, foarte mult”, a spus ea, menționând că acum componentele pot fi procurate la prețuri mici și asamblate la scară largă.

Pe de altă parte, schimbarea atenției și a resurselor SUA prezintă riscuri. Stocurile de interceptori – în special pentru sisteme precum Patriot – au fost epuizate, ceea ce ar putea limita livrările pe termen scurt către Ucraina.

„Americanii au folosit o mare parte din stocurile lor”, a spus ea, adăugând că Ucraina continuă să exploreze alternative, dar se confruntă cu provocări în producerea unor sisteme comparabile pe plan intern.

În același timp, ea a subliniat ceea ce Kievul consideră a fi o aliniere din ce în ce mai coordonată între adversarii SUA.

„Cred că legătura dintre adversari nu a fost niciodată mai clară ca acum”, a spus ea, citând cooperarea dintre Rusia, Iran, China și Coreea de Nord.

Potrivit lui Hrițenko, Rusia sprijină deja Iranul în moduri care afectează direct interesele SUA.

„Guvernul nostru știe că Rusia furnizează iranienilor informații cu impact și îi ajută literalmente să ia vieți americane și israeliene”, a spus ea.

Războiul și diplomația, împletite

În propria apărare, Ucraina continuă să balanseze operațiunile militare cu eforturile diplomatice.

Hrițenko a confirmat că Kievul urmărește câștiguri pe front pentru a-și consolida poziția de negociere, adaptându-se în același timp la un război din ce în ce mai centrat pe drone.

„În acest moment, totul se reduce la drone”, a spus ea, subliniind importanța crescândă a apărării aeriene pe linia frontului.

În același timp, Ucraina și-a schimbat abordarea în materie de comunicare, concentrându-se mai puțin pe anunțarea în avans a contraofensivelor și mai mult pe surpriza operațională.

„Am trecut de la a vorbi doar despre luarea unor măsuri de contraofensivă la a le pune efectiv în practică”, a spus ea.

În ciuda luptelor în curs, ea a reiterat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor – dar în condiții bazate pe forță.

„Rusia înțelege doar forța”, a spus ea.

Dincolo de arme: lecții de pus în practică

Pentru Snake Island Institute, scopul vizitei la Washington nu a fost doar de a împărtăși perspective, ci de a influența modul în care acestea sunt aplicate.

„Este o mare diferență între a citi și a ști... și a lua decizia”, a spus Hrițenko.

Ea a subliniat că cooperarea ar trebui să depășească achizițiile, incluzând instruirea și integrarea sistemelor ucrainene în structurile militare americane.

„Nu este suficient doar să achiziționați arme ucrainene”, a spus ea. „Instruirea, modul în care implementați acest lucru... este esențial.”

Aceasta include colaborarea continuă în domeniul tehnologiilor de drone, al războiului electronic și al sistemelor maritime – dintre care unele sunt deja testate în cadrul unor proiecte comune.

În timp ce SUA se confruntă cu amenințări în continuă evoluție în mai multe regiuni, oficialii ucraineni afirmă că experiența lor oferă o previziune a ce înseamnă războiul modern – și un argument pentru o cooperare mai profundă bazată pe aceasta.

