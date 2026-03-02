Analiză: Ce efecte poate avea războiul din Iran asupra celui din Ucraina

Experta în relațiile ruso-iraniene, Hanna Notte, crede că atacurile SUA și Israelului, în care a fost ucis liderul suprem al Iranului și alți demnitari, vor avea probabil un efect redus în Ucraina. Însă operațiunea din Iran l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin să facă și mai mult pentru a ieși învingător în războiul la scară largă pe care l-a declanșat și îl poartă contra Ucrainei de peste patru ani, a spus Notte. Directoare pentru Eurasia la James Martin Center for Nonproliferation Studies, organizație cu sediul la Berlin, ea a vorbit într-un interviu pe 1 martie cu Steve Gutterman, redactorul RFE/RL (Europa Liberă) pentru probleme rusești.

Europa Liberă: Loviturile din Iran au loc după căderea altor doi foști aliați apropiați ai Rusiei – fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, și fostul lider din Venezuela, Nicolas Maduro. Cât de tare afectează uciderea ayatollahului Ali Khamenei din Iran poziția și prestigiul global al Rusiei și al lui Vladimir Putin?

Hanna Notte: Cred că există două moduri de a privi această chestiune. Primul - este greu de susținut că nu ar fi o lovitură pentru reputația Rusiei.

Am văzut deja o serie de acțiuni împotriva partenerilor și aliaților săi - Assad, Maduro, Khamenei - care fac Rusia să pară destul de pasivă. În Rusia există îngrijorarea că anul acesta ar putea urma și Cuba. Deci, ar fi a patra aliată a Rusiei supusă presiunii. Acesta este, așadar, un aspect.

Dar dacă ne întrebăm în legătură cu consecințe concrete, tangibile pentru Rusia, aici sunt mai puțin convinsă că impactul asupra poziției sale globale este unul major. Și vă dau câteva motive.

Mai întâi, nu cred că aceste evoluții au o influență directă asupra capacității Rusiei de a duce războiul împotriva Ucrainei. Și suntem de acord că soarta puterii din Rusia depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, nu de ceea ce se întâmplă în Venezuela sau Iran. Mai mult, dacă americanii se vor împotmoli acum într-un război prelungit în Orientul Mijlociu, acest lucru ar putea reduce presiunea asupra Rusiei în Ucraina.

În ceea ce privește imaginea Rusiei și întrebarea dacă aceasta are de suferit din cauza incapacității Moscovei de a-și proteja partenerii, aș fi, de asemenea, prudentă în a trage concluzii ferme. Pentru că în Sudul Global există o interpretare a războiului din Ucraina potrivit căreia Rusia nu luptă doar împotriva Ucrainei, ci împotriva NATO.

Dacă americanii se vor împotmoli acum într-un război prelungit în Orientul Mijlociu, acest lucru ar putea reduce presiunea asupra Rusiei în Ucraina.

Iar aceasta duce la o evaluare mai indulgentă a proiecției de putere a Rusiei în alte regiuni. Cu alte cuvinte, Sudul Global acceptă că Rusia nu-l poate salva pe Maduro sau Iranul din moment ce, în interpretarea lor, Rusia poartă, în Ucraina, un război împotriva întregului „Occident colectiv”.

Rămâne însă de văzut ce efect vor avea toate acestea asupra intereselor ruse în Orientul Mijlociu. Și acest lucru va depinde foarte mult de mersul războiului și evoluțiile interne din Iran…

Cred că viitorul parteneriatului ruso-iranian va depinde de cât de slăbit va ieși Iranul din acest război și de cine va prelua conducerea. Dacă va continua conducerea clericală sau dacă va prelua controlul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) va prelua controlul, există șanse mari ca parteneriatul ruso-iranian să continue. Dar dacă va avea loc o schimbare de regim și vor veni la putere forțe care doresc relații mai pragmatice cu Occidentul, cu Statele Unite, acest lucru ar putea afecta relația Rusiei cu Iranul. Însă este prea devreme pentru a ști încotro ne îndreptăm.

Europa Liberă: Poate e greu de spus, dar credeți că există șanse reale ca în Iran să continue fie o conducere clericală, fie a IRGC?

Hanna Notte: Nu știu. Putem doar specula despre ce se va întâmpla în Iran în următoarele săptămâni sau luni. Deocamdată, există indicii că structurile regimului rămân intacte și că ceea ce ar putea urma după Khamenei ar presupune mai degrabă continuitate în politica externă iraniană decât o ruptură completă.

Dar nu știm nici cum va evolua acest război în următoarele zile. O întrebare-cheie este pe cine vor mai lovi Statele Unite și Israelul din structurile de conducere - nivel superior, intermediar, inferior – și cine va rămâne, practic, la finalul acestui război, ce tip de dinamică internă va genera acest lucru.

Un alt aspect este situația economică din Iran, extrem de dificilă de mai mult timp, care nu a fost ameliorată semnificativ de sprijinul rus sau chinez. Prin urmare, ridicarea sancțiunilor și redresarea economică vor fi esențiale pentru Iran, ceea ce ar putea fi un alt factor care să împingă Teheranul spre mai mult pragmatism în relația cu Occidentul. Dar, din nou, totul depinde de mulți factori.

Europa Liberă: Credeți că Rusia poate face ceva, sau face deja ceva, pentru a orienta rezultatul într-o direcție care să-i permită să-și păstreze relația?

Hanna Notte: Știm că Rusia se mișcă rapid pentru a-și proteja interesele atunci când se confruntă cu o situație nedorită.

După evenimentele din Venezuela, rușii au început imediat să interacționeze cu Delcy Rodriguez și probabil cu alte elemente din sistem. În Siria am văzut ceva similar: după căderea regimului Assad, Rusia a acționat rapid pentru a-și păstra influența. Și a făcut-o destul de eficient.

Iranul nu va fi o excepție. Rusia va încerca același lucru. Dar în acest moment, avem un război deschis în desfășurare. Este puțin probabil ca Rusia să poată oferi asistență militară de urgență sau să livreze sisteme de apărare aeriană sau arme. Ar putea probabil oferi sprijin informațional, dar în ceea ce privește echipamentele militare, nu poate.

Așadar, în influențarea situației militare, Rusia este foarte limitată. Poate va exercita presiuni diplomatice în culise pentru a grăbi încheierea războiului. Am văzut Rusia la Consiliul de Securitate al ONU. Dar întrebarea este în ce măsură este ascultată.

În ceea ce privește pregătirea pentru o eră post-Khamenei, sunt sigură că acest lucru este deja în desfășurare. Rusia va încerca să transforme o situație neplăcută pentru ea într-o nouă oportunitate, așa cum a făcut în Venezuela și Siria.

Pentru Putin este șocant să vadă cât de ușor poate interveni Trump împotriva unor lideri străini.

Europa Liberă: Două întrebări despre Ucraina… Sunteți de acord că atacul asupra Iranului va avea impact redus asupra războiului ucrainean, având în vedere că Iranul nu mai este un furnizor major de drone pentru Rusia? Poate spera acum Moscova că SUA, ocupate în Iran, nu vor mai spori presiunea în Ucraina?

Hann Notte: Da, consider că Rusia nu mai depinde semnificativ de sprijinul iranian pentru producția de drone Shahed. Nu înseamnă că nu a existat cooperare benefică în trecut, dar capacitatea Rusiei de a produce în număr mare drone îmbunătățite nu mai depinde de Iran. Deci, nu cred că războiul din Ucraina va fi afectat semnificativ.

În privința celei de-a doua întrebări, din comentariile limitate venite din Rusia, pare că există speranța că SUA se vor implica în Orientul Mijlociu și se vor împotmoli acolo, ceea ce ar permite Rusiei să obțină un acord avantajos în Ucraina.

Europa Liberă: Atacul din Iran este o lovitură personală pentru Putin, l-ar putea face și mai hotărât în Ucraina?

Hanna Notte: Dacă am interpretat corect declarațiile lui Putin [de duminică dimineață], el a fost dur în caracterizări, dar nu l-a menționat direct pe Trump sau SUA. Asta sugerează că strategia sa de a nu-l antagoniza pe Trump rămâne neschimbată.

Nu cred că Putin va întoarce Rusia împotriva SUA din cauza acestui eveniment. Vom vedea probabil o retorică ambiguă: Ministerul rus de Externe va critica dur, în timp ce Kremlinul va fi mai reținut.

Totuși, cred că pentru Putin este șocant să vadă cât de ușor poate interveni Trump împotriva unor lideri străini. Din perspectiva Kremlinului, acest lucru este profund nedorit.

Și cred că toate acestea nu vor face decât să întărească poziția Rusiei privind Ucraina. Intuiția îmi spune că îl vor face pe Putin și mai hotărât să iasă învingător în Ucraina.

Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te