Bilanțul morților crește în Israel și alte țări din regiune, în urma ripostei Iranului. Au murit și soldați americani

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis duminică condoleanțe familiilor celor uciși în atacurile iraniene, afirmând că țara sa trece prin „zile dureroase”.

Echipele de salvare au declarat că un atac cu rachete iraniene a ucis cel puțin nouă persoane în orașul israelian Beit Shemesh, în cel mai mortal atac din țară de la începutul războiului.

„Sunt zile dureroase. Ieri, aici, în Tel Aviv, și acum, în Beit Shemesh, am pierdut oameni dragi. Sunt alături de familiile lor și, în numele tuturor cetățenilor Israelului, transmit urări de însănătoșire grabnică celor răniți”, a spus Netanyahu într-o declarație video.

Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe al R. Moldova, unde funcționează o „celulă de criză” în legătură cu situația creată de atacurile americane și israeliene din Iran, a anunțat că „potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite”.

Ambasadorul moldovean în Israel, Alex Roitman, a îndemnat moldovenii aflați acolo să rămână în continuare în adăposturi, avertizând că situația de securitate dificilă poate dura mai multe zile.

Soldați americani uciși

Trei membri ai armatei americane au fost uciși și alți cinci răniți în operațiunea împotriva Iranului, a declarat duminică Pentagonul, anunțând primele victime americane în campania americano-israeliană care a dus la uciderea liderului suprem al republicii islamice.

Iranul a lansat duminică o nouă rundă de atacuri de represalii în Golful Persic, după ce a jurat să-l răzbune pe ayatollahul Ali Khamenei, sfidând amenințarea președintelui american Donald Trump de a lovi țara „cu o forță fără precedent”.

În timp ce mulțimile se adunau la Teheran, unele în doliu, altele în sărbătoare, în oraș au răsunat explozii, iar armata israeliană a anunțat că lovește din nou ținte „în inima capitalei”.

„Trei membri ai armatei americane au fost uciși în acțiune și cinci sunt grav răniți în cadrul operațiunii Epic Fury”, a declarat Pentagonul, adăugând că alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții. „Operațiunile militare majore continuă, iar eforturile noastre de răspuns sunt în curs de desfășurare”.

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat duminică un atac „pe scară largă”, iar explozii au fost auzite în Riad, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manama, Ierusalim și Tel Aviv.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a calificat uciderea lui Khamenei drept o „declarație de război împotriva musulmanilor” și a avertizat: „Iranul consideră că este datoria și dreptul său legitim să se răzbune pe autorii și arhitecții acestei crime istorice”.

Israelul a descris moartea lui Khamenei ca fiind „primul pas”, iar purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a spus că operațiunea comună „a eliminat 40 de comandanți superiori, inclusiv Khamenei, într-un minut, în două locații diferite, la peste o mie de kilometri de Israel, în plină zi”.

Într-o postare pe rețelele sociale care a părut să ironizeze stilul și retorica lui Trump, Ali Larijani, puternicul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat: „Astăzi îi vom lovi cu o forță pe care nu au mai văzut-o până acum”.

Haos în transporturi

Companiile aeriene nu au reluat nici duminică zborurile care leagă Europa de Orientul Mijlociu, inclusiv de la Chișinău.

Potrivit tabelei online a aeroportului „Eugen Doga”, zborul El Al spre Tel Aviv, programat pentru luni la prânz, a fost anulat - acesta fiind doar un exemplu.

Sute de mii de călători au rămas blocați sau au fost redirecționați către alte aeroporturi după ce Israel, Qatar, Siria, Iran, Irak, Kuweit și Bahrain și-au închis spațiul aerian. De asemenea, nu au existat zboruri peste Emiratele Arabe Unite, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24, după ce guvernul de acolo a anunțat o „închidere temporară și parțială” a spațiului său aerian.

Asta a dus la închiderea aeroporturilor din Dubai, Abu Dhabi și Doha și la anularea a mii de zboruri ale marilor companii aeriene din Orientul Mijlociu.

Cele trei mari companii aeriene care operează pe aceste aeroporturi – Emirates, Qatar Airways și Etihad – au, de obicei, aproximativ 90.000 de pasageri pe zi care tranzitează aceste hub-uri și chiar mai mulți călători care se îndreaptă către destinații din Orientul Mijlociu, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium, citată de ziarul Guardian. Dubai este cel mai aglomerat aeroport din lume pentru zboruri internaționale.

Principalele aeroporturi internaționale din regiune au devenit, de altfel, ținte ale atacurilor de represalii ale Iranului. Aeroportul internațional din Dubai și hotelul său emblematic Burj Al Arab au suferit daune, iar patru persoane au fost rănite. Abu Dhabi Airports a declarat într-o postare pe X că un incident la aeroportul internațional Zayed din capitala Emiratelor Arabe Unite a dus la un deces și șapte răniți. Ulterior, postarea a fost ștearsă.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te