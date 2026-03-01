„Comandante, suntem cu tine”. Ce se întâmplă cu legiunea străină din armata ucraineană

„Uno, dos, tres!” – numără cu voce tare un grup de militari hispanici din armata ucraineană, în timpul unui exercițiu de evacuare a unui camarad rănit. Pentru voluntarii din America de Sud, este ultima zi a pregătirii lor de bază.

„Sunt fost militar și credeam că am experiență. Dar acesta este un alt război, în care te învață alte acțiuni, alte metode de a te deplasa”, spune un soldat din armata ucraineană originar din Argentina.

Grupul parcurge doar câțiva metri și pe cer apare o dronă, așa că toți trebuie să se camufleze.

Rusia este dușmanul nostru comun...

„Scopul meu este să devin militar. Acasă am studiat la o academie militară. Dar, din motive ideologice și nu numai, nu împărtășesc viziunile țării mele. Așa că am venit aici pentru a-mi atinge scopul, mai ales că Rusia este dușmanul nostru comun”, spune Jose [numele a fost schimbat din motive de securitate]. El este originar din Venezuela și afirmă că a trăit în Chile în ultimii ani.

În paralel cu cei care finalizează deja pregătirea de bază, un alt grup de străini abia își începe drumul în armata ucraineană.

În sala de curs a Centrului de pregătire sunt două limbi de lucru: engleza și spaniola.

Voluntari din 75 de țări

În prezent, voluntari din 75 de țări fac parte din armata ucraineană, spune șeful-adjunct al Departamentului pentru coordonarea serviciului militar al străinilor, Kosteantin Milevski.

În fiecare lună, doar subunitățile Forțelor Terestre semnează contracte cu până la 600 de cetățeni străini, potrivit oficialului.

Nu atragem mai mulți oameni decât putem pregăti...

„Nu încercăm să atragem în rândurile armatei ucrainene mai mulți oameni decât le putem acorda atenție. Ce înseamnă atenție? Înseamnă pregătire, coordonare în luptă, echiparea lor cu arme și uniforme. Desigur, se poate crește numărul la o mie, o mie cinci sute sau zece mii, dar dacă nu are cine să se ocupe de acești oameni, nu va fi niciun rezultat”, afirmă Milevski.

Procedura de înrolare a voluntarilor străini în armata ucraineană este aproximativ următoarea:

Ei completează o cerere pe site-urile oficiale ucrainene.

Apoi sunt contactați de recrutori.

Urmează un interviu video.

Dacă trece cu succes de interviu, străinul este invitat în Ucraina.

„Am scris pe site-ul oficial, mi-au răspuns în câteva zile, mi-au luat datele, am notat și eu informațiile despre locul unde trebuia să ajung. Cel mai greu a fost să obțin biletul de avion, ceea ce am făcut singur, și după două luni eram deja aici”, spune voluntarul din Argentina.

În loc de patru legiuni, trupe de asalt și un centru de pregătire. Pro și contra

În prezent, multe brigăzi ucrainene recrutează în mod independent cetățeni din alte țări.

Însă, de la începutul războiului, din februarie 2022, au existat patru legiuni internaționale în cadrul Forțelor Terestre ca unități militare separate, în care majoritatea soldaților erau străini.

La sfârșitul anului 2025, trei dintre acestea au fost lichidate în mod neașteptat, iar personalul a fost transferat în brigăzile de asalt. Cea de-a 4-a Legiune a fost transformată într-un centru de instruire.

Brandul legiunii nu a dispărut nicăieri...

„Ele nu au fost desființate. Au fost pur și simplu integrate în trupele de asalt din cadrul Forțelor Terestre. De fapt, pentru ele nu s-a schimbat nimic. Brand-ul legiunii internaționale, vă declar oficial, nu a dispărut nicăieri. El a rămas și va rămâne în continuare. Am recrutat străini în aceste legiuni, recrutăm și vom continua să recrutăm”, spune Kosteantin Milevski.

Potrivit ofițerului, un procent foarte mic de străini a părăsit armata ucraineană în urma reorganizării.

Pe de altă parte, foști membri ai comandamentului celei de-a Doua Legiuni Internaționale insistă că este vorba, de fapt, de lichidarea unor unități eficiente.

Bahmut, pădurea Serebreanska, Vovceansk - acestea sunt doar câteva din cele mai fierbinți zone ale frontului ucrainean unde au luptat voluntarii străini. Anul trecut, spun unii dintre aceștia, prin decizia comandantului suprem, cea de a Doua Legiune ar fi devenit o unitate experimentală, unde s-au aplicat noi tactici pentru infanterie și drone. Experimentul nu a fost finalizat, iar toți militarii, inclusiv străinii, ar fi fost transferați în Regimentul 253 de asalt „Arei”.

Aproape nimeni nu vorbește engleza

„Pot spune că mulți băieți sunt nemulțumiți. Mulți dintre ei au reziliat contractul și s-au întors acasă. Nici mie nu-mi place asta. Am avut traducători ucraineni care ne-au însoțit în misiuni, iar toți comandanții noștri erau ucraineni, dar puteau vorbi și engleză. Acolo unde mă aflu acum, sunt câțiva ucraineni care știu spaniolă, dar aproape nimeni nu vorbește engleză”, a declarat pentru Donbas Realities voluntarul din Insulele Feroe, Bjørn Kallsoy, care a luptat în Legiunea a 2-a din 2023.

Din punct de vedere formal, străinii din armata ucraineană au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii Ucrainei. Dar principala diferență este că ei pot părăsi Ucraina după șase luni de serviciu.

Au fost reziliate cel puțin 40 de contracte

„Știu că, până la 7 ianuarie anul acesta, au fost reziliate cel puțin 40 de contracte. Alți 20 de militari intenționat să-și rezilieze contractul. În prezent, aproximativ 100 de militari din legiune se află în afara unităților fără permisiune. Până acum, străinii nu părăseau niciodată unitatea. Acum, cel puțin 10 străini sunt în arest preventiv. De ce? Pentru că au venit în Legiunea Internațională, au semnat contracte de bunăvoie și, în schimb, au fost transferați mecanic în trupele de asalt”, afirmă fostul comandant adjunct al Legiunii Internaționale nr. 2, Andrii Spivak.

Comandantul batalionului Legiunii Internaționale, care acum face parte din regimentul 253 „Arei”, Mikola Velikii, cu indicativul „Dinamo”, a declarat pentru Donbas Realities că a existat, într-adevăr, un val de reziliere a contractelor de către străini, dar că acest lucru s-a întâmplat pentru că erau speriați.

Li s-a spus că în batalion sunt numai foști deținuți...

„Li s-a spus că vor merge într-un batalion format numai din foști deținuți, criminali și violatori. Din păcate, foști polițiști și militari au reziliat contractele. Nu vor să lupte cot la cot cu deținuții. Cei care nu au apucat să-și rezilieze contractele și au rămas au fost trimiși să formeze un nou batalion. Au vorbit cu mine și mi-au spus: «Da, comandante, suntem cu tine pentru Ucraina. Te-am auzit, te-am văzut, am fost informați despre experiența ta de luptă»”, spune comandantul batalionului.

„Dinamo” a parcurs drumul de la soldat la comandant, mai precis a condus o companie în luptele din regiunea rusă Kursk. El spune că regimentul „Arei”, la fel ca și Legiunea a 2-a, este de fapt o unitate voluntară, deoarece a fost creat pe baza Armatei ucrainene de voluntari.

Conducerea, să zicem așa, a fugit de pe navă...

„Din legiunea pe care am preluat-o au rămas doar unitățile de luptă. Conducerea, să zicem așa, a fugit de pe navă. A rămas infanteria, au rămas șefii de companii, au rămas băieții din administrație, foarte puțini. Cei care au vrut să-și continue munca, aceștia își fac treaba”, spune „Dinamo”. Comandantul batalionului afirmă că nu vor exista bariere lingvistice în unitate. El însuși cunoaște limba engleză și are în subordine ofițeri și sergenți care vorbesc și ei engleza.

„Acum am format o companie complet hispanică, în conducerea căreia se află o persoană care vorbește spaniolă, portugheză și engleză, este comandantul lor. Adjunctul său, sergentul major, vorbește și el spaniolă și portugheză. În funcțiile de șefi de secții am numit voluntari”, a mai declarat „Dinamo”.

Unul dintre cei care au plecat din Legiunea a 2-a fără permisie este Stephen Charlton, fost ofițer al armatei britanice. Până de curând, el a lucrat în domeniul consultanței tehnologice, ocupând funcții de conducere. Steven a venit în Ucraina în octombrie anul trecut și, după cum spune el, a ales în mod deliberat Legiunea a 2-a.

Dar, ulterior, împreună cu toți ceilalți, a fost transferat într-un regiment de asalt, unde o parte din militari erau condamnați pentru diverse infracțiuni. El nu voia să servească alături de ei. Stephen spune că a comunicat cu reprezentanții comandamentului prin intermediul unui traducător, iar aceștia au vrut să-l trimită într-o misiune de luptă fără pregătire adecvată și fără a-i explica detaliile.

Acești ofițeri pur și simplu ne vor ucide...

„Ca fost ofițer de infanterie în armata britanică, știu cum trebuie să arate un briefing bun înainte de o misiune. Și, sincer să fiu, a fost cea mai mare grămadă de minciuni și prostii cu care m-am confruntat vreodată. M-am adresat prietenilor noștri, britanici și americani din alte unități, și i-am întrebat: «Băieți, cum putem ieși din asta?» La urma urmei, nu am semnat niciun document prin care să fim de acord să ne alăturăm acestei noi brigăzi. Și nu vrem să rămânem, pentru că acești ofițeri pur și simplu ne vor ucide”, susține Stephen.

Ne-a costat salariul pe o lună să traversăm Ucraina...

În cele din urmă, împreună cu câțiva colegi, s-a dus la o altă unitate militară, unde speră să-și continue serviciul.

„Ne-a costat echivalentul unui salariu lunar să traversăm Ucraina și să ajungem la unitatea militară, pentru că vrem cu adevărat să luptăm. Ni s-a spus, de fapt: «Descurcați-vă singuri». Apoi vom rezolva formalitățile pentru a efectua transferul. În acest moment, așteptăm deja de câteva săptămâni”, spune Stephen.

„După ce am preluat batalionul, nu mai am niciun străin plecat fără permisie. Am preluat funcția în ianuarie. Pe 12 ianuarie m-am întors din regiunea Sumî, unde am condus un grup tactic. Am auzit de persoana la care vă referiți [Stephen Charlton], dar, din păcate, nu am comunicat cu ea. Nu știu cum a ajuns în afara unității fără permisie și de ce”, ne-a declarat „Dinamo”.

Fostul comandant al celei de-a Doua Legiuni Internaționale, Oleksandr Iakimovici, consideră că străinii luptă eficient, dar au nevoie de o conducere specifică și de o atitudine specială față de ei.

„La noi, fiecare soldat avea cât mai multe informații despre misiunea sa. Chiar și simpla rotație pe poziții în zona defensivă era însoțită de un briefing complet cu toate detaliile și informațiile necesare. Omul pleacă și știe ce are de făcut, nu se teme”, spune Iakimovici.

O altă consecință a reformei, despre care vorbesc foștii reprezentanți ai comandamentului Legiunii a 2-a, este prejudiciul de imagine în contextul viitoarei recrutări de străini. Potrivit lui Oleksandr Iakimovici, la 1 noiembrie, ei aveau peste 200 de cereri de la voluntari, dintre care 60 trecuseră deja toate etapele și erau gata să vină în Ucraina. Dar, în cele din urmă, nimeni nu a venit.

Majoritatea străinilor venea în Legiunea Internațională...

„Majoritatea străinilor venea în Legiunea Internațională. Nu în Prima, nu în A Doua, nu în A Treia. Veneau pur și simplu în Legiunea Internațională. Se desfășura o muncă sistematică cu străinii. Nu era genul de situație: a venit autobuzul, ia arma și du-te și trage. Nu. Era o muncă sistematică. Legiunea era un brand la crearea căruia au lucrat multe persoane”, afirmă Oleksandr Iakimovici.

Ucraina și motivația voluntarilor străini

Pe de altă parte, comandamentul Forțelor Terestre susține că unitățile de străini nu dispar, ci se transformă pentru a deveni mai puternice, cu noi arme și echipamente.

„În spațiul mediatic s-au răspândit o frică și o îngrijorare enorme față de cuvântul „asalt”. Totuși, aceasta nu înseamnă că în trupele de asalt sunt niște oameni care efectuează asalturi și sunt măcelăriți în masă. Vreau doar ca toată lumea să știe: nu invităm străini în Ucraina pentru a-i transforma, așa cum face Rusia, în carne de tun. Ne dorim foarte mult ca acești străini să rămână în Forțele Armate, să se integreze în societatea ucraineană și să aducă beneficii. Acesta este principalul obiectiv al atragerii străinilor”, spune Kosteantin Milevski.

Motivația străinilor care aleg să servească în Forțele Armate ale Ucrainei este diferită: unii doresc sincer să ajute Ucraina și să lupte împotriva Rusiei. Alții sunt pur și simplu în căutarea aventurii sau doresc să-și schimbe radical viața.

Mă simțeam inutil la locul meu de muncă...

„În ultimii cinci ani am lucrat pentru call center-uri din Grecia. În fiecare zi vedeam la știri cum mor civili. Mă simțeam inutil la locul meu de muncă, unde oamenii se plângeau toată ziua de lucruri neînsemnate, fără importanță, și se comportau de parcă războiul se apropia de sfârșit. Dar aici, pentru mulți oameni, războiul continuă. De aceea, am decis că [venirea în Ucraina] este cel mai bun lucru pe care îl pot face”, spune voluntarul german cu indicativul „Berlin”. Alături de el, portughezul „Sigma”, care a servit în Legiunea Străină Franceză, începe cursul de pregătire de bază în armata ucraineană.

Ucraina este poarta către războiul european...

„Am fost de multe ori la război în Afganistan. Iar acesta este doar încă un război. Motivația mea este să ajut. Consider că este de datoria europenilor să o facă, deoarece Ucraina este poarta către războiul european. Dacă această poartă nu va avea paznici, războiul va veni și va cuprinde întreaga Europă”, este convins voluntarul.

În prezent, există un anumit flux de străini care doresc să servească în Forțele Armate ale Ucrainei, potrivit autorităților. Aproximativ 40% din aceștia sunt persoane din America de Sud. Totuși, situația cu Legiunele Internaționale din Ucraina și mediatizarea acesteia nu au un impact pozitiv asupra procesului de atragere a voluntarilor.

Dar, ce se poate spune cu certitudine - în condițiile deficitului de persoanl în trupele de infanterie și, în general, în Forțele Armate - este că recrutarea voluntarilor, chiar și din alte țări, este un factor important pentru întărirea armatei Ucrainei.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te