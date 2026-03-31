Armin Papperger a fost citat cu declarația sa într-un articol din revista americană The Atlantic într-un moment în care giganții industriei mondiale de armament, care produc arme sofisticate și scumpe, se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea producătorilor de drone ieftine și eficiente, iar războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu au expus situații jenante când armatele occidentale și aliate trebuie să tragă cu rachete de zeci de milioane de dolari în drone de câteva mii.

Serviciul ucrainean al Europei Libere a adunat principalele reacții de la Kiev de acum, arătând și semnele de întrebare care planează asupra modelului de afaceri de până acum din industria de apărare.

Ce s-a întâmplat

În articolul din Atlantic, jurnalistul Simon Shuster a redat o conversație cu directorul concernului german, în care acesta a spus că nu consideră că dronele ucrainene sunt capabile să schimbe industria de apărare.

„Este ca și cum te-ai juca cu un joc de Lego”, a spus Papperger, adăugând: „Nu au nicio descoperire tehnologică ... de nivelul Lockheed Martin, General Dynamics sau Rheinmetall”, adică principalii jucători din SUA și Europa.

Dar când jurnalistul l-a întrebat ce impact are producția ucraineană de drone asupra modelului de afaceri al acestor companii, Papperger a întrebat brusc: „Cine este cel mai mare producător de drone din Ucraina?”. Și tot el a răspuns: „Sunt gospodine ucrainene. Au imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone”.

Papperger conduce Rheinmetall din 2013, dar lucrează la concernul german încă din 1990. După începutul războiului la scară largă în Ucraina, Papperger a devenit „fața” industriei de apărare europene, care încearcă să-și repornească motoarele, având nevoie și de mari investiții.

Pericolul a venit, în mod neașteptat, din Ucraina, pe care lipsa de resurse, umane și materiale, a silit-o să-și dezvolte o industria a dronelor, supranumite și „arma săracului”.

După discuția cu Papperger, jurnalistul de la Atlantic, Simon Shuster, a stat de vorbă și cu reprezentantul unuia dintre principalii producători de drone din Ucraina, „Skyfall”.

„Dacă tot ce-ți trebuie pentru a distruge tancuri și tunuri este o dronă făcută de «gospodinelele» ucrainene, atunci cred că am intrat oficial în era gospodinelor”, și-a citat Shuster interlocutorul.

Compania Rheinmetall a revenit și ea, publicând o declarație în care și-a exprimat „respectul cel mai înalt” față de eforturile poporului ucrainean și sacrificiul său.

„Fiecare femeie și fiecare bărbat din Ucraina aduc o contribuție neprețuită. Meritul deosebit al Ucrainei este că luptă foarte eficient chiar și cu resurse limitate. Forța inovatoare și spiritul de luptă al poporului ucrainean ne inspiră. Suntem recunoscători pentru oportunitatea de a sprijini Ucraina cu resursele de care dispunem”, se spune într-o declarație a concernului.

Reacția autorităților ucrainene...

Mai întâi a reacționat un consilier al președintelui pentru chestiuni strategice, Oleksandr Kamîșin, care a spus că a vizitat în ultimul an peste 200 de unități de producție militară.

„Văd destul de des femei ucrainene care lucrează cot la cot cu bărbații. Sunt gospodine minunate, dar sunt nevoite să muncească din greu în fabricile militare. Ele merită respect, Rheinmetall”, a spus Kamîșin.

Apoi, a venit și reacția președintelui Volodimir Zelenski, care a spus că este mai bine să „concurăm nu prin retorică, ci prin tehnologie și rezultate”.

„Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate într-adevăr produce drone, atunci fiecare gospodină din Ucraina poate fi director general la Rheinmetall”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor pe 30 martie, răspunzând tot cu o ironie, dar adăugând: „Sincer, în opinia mea, astăzi trebuie să concurăm nu prin retorică, ci prin tehnologie și rezultate”.

Liderul de la Kiev a mai spus că rezultatul tehnologiilor dezvoltate de Ucraina se vede zilnic pe câmpul de luptă, „pe uscat, în aer și pe mare”.

... Și riposta industriei ucrainene de apărare

La declarațiile lui Papperger, care vin și într-un moment în care Ucraina încearcă să-și vândă tehnologiile în Orientul Mijlociu, a reacționat și directorul general al companiei ucrainene de apărare, „Infozahist”, Iaroslav Kalinin.

Într-o postare online, acesta a subliniat că Ucraina a dezvoltat soluții tehnologice complete, create în condițiile accesului limitat la componente occidentale.

„Noi facem singuri componentele, tehnologiile și scriem codul. Nu pentru că am vrut să reinventăm roata. Ci pentru că «marile voastre companii occidentale» nu ni le-au vândut”, a scris Kalinin.

Oleksandr Iakovenko, fondatorul unei alte companii ucrainene de tehnică militară, TAF Industries, a spus că declarații ca ale directorului Rheinmetall arată o lipsă de înțelegere, în rândul unei părți a conducerii industriei de apărare europene, a schimbărilor produse în felul în care se poartă războaiele.

Doar în 2025, dronele ucrainene au efectuat 819.737 de lovituri și au provocat 90% din toate pierderile de luptă ale armatei ruse, mai mult decât toate celelalte tipuri de armament la un loc, a spus Iakovenko.

Doar TAF Industries produce până la 100.000 de drone FPV pe lună, iar noua industrie militară ucraineană este forte flexibilă, putând reconstrui rapid fabrici distruse de rachetele rusești.

În fine, declarația lui Papperger a dat naștere și unei campanii online cu hashtagul #MadeByHousewives (Făcut de Gospodine).

Sub acest hashtag sunt publicate fotografii și videoclipuri din procesul de producție și asamblare a dronelor ucrainene – de la ateliere improvizate până la loturi de serie de FPV – demonstrând amploarea și nivelul tehnologic al procesului.

Întregul scandal a atras atenția asupra situației financiare de la Rheinmetall, observându-se că valoarea acțiunilor concernului german se află în scădere de la începutul anului.

