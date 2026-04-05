Misterele propagandei. Cum a „dispărut” o fabrică de drone iraniene în Tadjikistan

În mai 2022, șeful forțelor armate iraniene a pozat pentru fotografi alături de ministrul apărării din Tadjikistan într-o locație necunoscută din apropierea orașului Dușanbe, cu ocazia unei ceremonii de lansare a unui nou proiect de amploare. Oficial, aceasta a fost prima unitate de producție a Iranului pentru drone în străinătate: o fabrică destinată producției de drone tactice de recunoaștere Ababil 2, cu o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri — mai mici și mai ieftine decât dronele Shahed care au devenit un simbol al exporturilor militare iraniene.

Niciunul dintre cei oficiali doi din fotografie nu mai ocupă funcția de la acea dată. Ministrul Apărării, Sherali Mirzo, a fost înlocuit în urma unei remanieri a conducerii, în ianuarie anul trecut. Generalul-maior Mohammad Baqeri a fost ucis într-un atac aerian în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, din iunie anul trecut.

În 2022, Baqeri își exprima entuziasmul față de perspectivele strălucite de viitor.

„Astăzi, am ajuns într-o situație în care, pe lângă satisfacerea nevoilor interne, putem exporta echipament militar către aliați și țări prietene pentru a ne consolida securitatea”, a declarat el.

A doua zi, președintele tadjic Emomali Rahmon s-a întâlnit cu Baqeri, salutând oficial „cooperarea în domeniul apărării și al militarului” dintre cele două țări. Însă, la aproape patru ani de atunci, nu este încă clar dacă fabrica produce drone și, în cazul în care da, unde sunt livrate acestea și cine le utilizează.

Oare chiar există?

Ministerele Apărării, Afacerilor Externe și Industriei din Tadjikistan nu au oferit niciun răspuns oficial la întrebările adresate de Serviciul Tadjic al RFE/RL despre misterioasa fabrică de drone. Totuși, doi înalți oficiali din Dușanbe au declarat în particular că ea nu s-a deschis niciodată.

„Construirea unei fabrici de drone nu e ca și cum ai produce Pepsi-Cola. Sunt 1000% sigur că o astfel de fabrică nu există în Tadjikistan. Nu există absolut nicio fabrică de acest fel”, a spus unul dintre ei.

Un diplomat occidental acreditat la Dușanbe a exprimat o opinie similară, subliniind lipsa oricăror informații oficiale ulterioare.

„Am citit despre asta la știri la un moment dat. Sincer, după aceea, nu am mai auzit nimic despre asta nici din partea americanilor, nici din partea noastră”, a declarat diplomatul. „Dacă ar fi existat, cu siguranță ar fi întrebat despre asta și ar fi verificat. Dar nu s-a întâmplat nimic de genul acesta.”

Presa iraniană a relatat că fabrica se afla în Dușanbe, la periferia orașului. Unii observatori au speculat că s-ar putea afla în apropierea bazei aeriene Ayni, care găzduiește forțe militare tadjice și, ocazional, ruse.

Igor Semivolos, directorul Centrului de Studii privind Orientul Mijlociu din Kiev, a afirmat că, având în vedere informațiile din surse deschise (OSINT) disponibile în prezent – care includ imagini din satelit și alte tipuri de imagini, precum și alte date accesibile publicului –, activitatea respectivă ar fi fost probabil detectată.

„Dacă vorbim despre o producție strict secretă, nu cred că este posibil să se păstreze secretul absolut, având în vedere capacitățile actuale ale OSINT”, a spus el. „Faptul însuși că aceste drone nu au apărut nicăieri... înseamnă că acest [proiect] poate fi interpretat, în mod rezonabil, ca o simulare.”

Anunțul privind fabrica a venit la doar câteva luni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022. Deja în vara anului 2022, Iranul a început să furnizeze Rusiei dronele sale Shahed pentru a fi utilizate în conflict.

În acest context, Semivolos a declarat că, în opinia sa, având în vedere că tema dronelor iraniene a devenit un subiect sensibil din punct de vedere politic pentru Tadjikistan – cooperarea în domeniul tehnologiilor militare cu Teheranul sau Moscova ar putea atrage atenția comunității internaționale, sancțiuni sau presiuni diplomatice –, Dușanbe și-ar fi putut schimba planurile.

„Poate că autoritățile tadjice au decis să nu-și complice și mai mult viața și au încetinit treptat acest proces, lăsându-l pe plan secund”, a spus el.

Drone Ababil 2: Ucrainenii spun că la ei nu le-au văzut

Cel mai direct comentariu oficial din partea guvernului tadjic a venit când Ministerul Afacerilor Externe a emis o declarație pe 30 octombrie 2022, negând informațiile potrivit cărora drone fabricate în țară ar fi fost furnizate Rusiei pentru a fi utilizate în Ucraina.

În declarație, aceștia nu au confirmat și nici nu au infirmat existența fabricii, dar au afirmat că Tadjikistanul „nu exportă echipament militar către țări terțe”.

Ucraineanul Semivolos a mai afirmat că nu s-au observat drone provenite de la fabrica respectivă pe câmpurile de luptă din Ucraina.

„De fapt, nu am văzut nicăieri dronele Ababil 2. Dacă ne referim la frontul ruso-ucrainean, astfel de drone nu au apărut”, a spus el. „Este extrem de dificil să evaluăm volumul de producție și funcționarea acestei fabrici.”

Unul dintre oficialii tadjici care a vorbit cu RFE/RL sub condiția anonimatului a afirmat că întreaga ceremonie de inaugurare din 2022 a fost organizată doar pentru a servi propagandei iraniene.

Eric Lob, profesor asociat de științe politice și relații internaționale la Universitatea Internațională din Florida, a declarat la rândul lui pentru RFE/RL că, dacă inaugurarea fabricii de drone din Tadjikistan a fost o punere în scenă, aceasta ar fi putut fi într-adevăr menită să transmită un mesaj către publicul din Iran.

„Fastul și solemnitatea acestor întâlniri reprezintă pentru ei o modalitate de a riposta simbolic împotriva izolării internaționale, de a transmite semnale că Iranul nu este atât de izolat [pe cât pare]. Și chiar și din perspectiva legitimității interne, se transmite mesajul că acest regim are aliați, parteneri și prieteni”, a afirmat el.

