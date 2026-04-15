Kievul consideră că toate cerealele produse în cele patru regiuni pe care Rusia le revendică drept ale sale de la invadarea Ucrainei în 2022, precum și în Crimeea, anexată de Rusia în 2014, sunt „furate” de Moscova.

„Am subliniat că exportul ilegal de produse agricole ucrainene furate face parte din efortul de război mai amplu al Rusiei”, a declarat Sibiha marți seara într-o postare pe X. „Un astfel de comerț ilegal cu bunuri furate nu trebuie permis.”

Rusia se referă la cele patru regiuni ca fiind „noile sale teritorii”, dar ele sunt recunoscute pe plan internațional ca fiind ucrainene.

Sibiha a declarat în martie că Rusia a transportat anul trecut peste 2 milioane de tone de cereale ucrainene furate prin Marea Neagră. Un oficial ucrainean a estimat în august că Rusia a furat 15 milioane de tone de cereale ucrainene de la începutul războiului pe scară largă.

Ministrul de externe a adăugat că cei doi au discutat și despre chestiuni de securitate și despre situația din Orientul Mijlociu.

„Am reafirmat interesul nostru comun de a avansa agenda bilaterală și de a menține un dialog activ, inclusiv pe chestiuni legate de securitate”, a spus el.

Flota fantomă rusă și complicațiile transportului maritim pe fondul războiului cu Iranul

Presa israeliană scrie că este vorba de cargoul rus ABINSK, încărcat de nave plecate din porturi din Ucraina ocupată de Rusia și ajuns în portul Haifa. Informația a fost făcută publică de jurnalista ucraineană Katerina Iaresko, din cadrul proiectului SeaKrime al Centrului Mirotvoreț.

Potrivit ziarului Times of Israel, ambasadorul ucrainean din Israel, Ievghen Korniciuk, s-a întâlnit pe 27 martie cu înalți oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe și le-a cerut să împiedice acostarea navei.

Procurorul general al Ucrainei s-a întâlnit și el marți cu ambasadorul Israelului la Kiev, Michael Brodsky, pentru a solicita Israelului să împiedice plecarea navei din port.

Același ziar scrie că permițând acostarea navei, Israelul se poate face vinovat de încălcarea sancțiunilor internaționale - inclusiv cele ale aliatului său principal, SUA - împotriva Rusiei, impuse după invadarea Ucrainei pe scară largă în 2022.

Nu este limpede dacă încărcătura navei era destinată pieței interne israeliene sau altor piețe, din regiune.

Ziarul Kyiv Post a scris, pe marginea acestei dispute, că Portul Haifa funcționează ca un nod regional pentru importuri și exporturi, mai ales în contextul întreruperii traficului maritim din Golful Persic pe fondul conflictului cu Iranul.

Times of Israel scrie că navele din flota fantomă a Rusiei - cum pare să fi și ABINSK - au, de obicei, structuri opace de proprietate și aduc mari riscuri de mediu, fiind vorba de petroliere învechite, predispuse la scurgeri, defecțiuni mecanice și infiltrații, care pun în pericol ecosistemele marine.

Acestea navighează, de obicei, fără o asigurare occidentală de prim rang sau fără certificare de siguranță, iar adesea au asiguratori sau evaluatori ai navigabilității necunoscuți — aceștia fiind obligatorii pentru navele maritime comerciale.

