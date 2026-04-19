Declarația sa din 19 aprilie vine la două zile după ce Statele Unite au prelungit derogarea acordată petrolului rusesc, pe fondul unor date ce arată că Moscova aproape că și-a dublat veniturile din petrol în luna martie, ca urmare a creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, pe fondul blocării de către Iran a transportului maritim prin strategica Strâmtoare Ormuz.

Zelenski a afirmat că peste 110 petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei se află în prezent pe mare, transportând peste 12 milioane de tone de petrol rusesc în valoare de 10 miliarde de dolari.

El a adăugat că „relaxarea continuă a sancțiunilor împotriva Rusiei nu reflectă situația reală a războiului sau a diplomației și alimentează iluzia conducerii ruse că poate continua războiul”.

Zelenski a declarat că Rusia a lansat peste 2.360 de drone de atac, 1.320 de bombe ghidate și aproape 60 de rachete în ultima săptămână.

În urma ultimului atac nocturn asupra Ucrainei, pe 19 aprilie, la Cernihiv, un băiat de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru au fost răniți, au afirmat oficiali locali.

„Este important ca petrolierele rusești să fie oprite și să nu li se permită să livreze petrol în porturi”, a declarat Zelenski într-o postare pe X. „Exporturile de petrol ale agresorului trebuie să scadă, iar sancțiunile pe termen lung impuse Ucrainei continuă să acționeze în acest sens.”

În timp ce Occidentul a stabilit o limită la nivel mondial pentru comerțul cu produse petroliere rusești transportate pe mare, Moscova a reușit să eludeze restricțiile cu ajutorul așa-numitei „flote fantomă” de nave – ce adeseori au structuri opace de proprietate și asigurare – și care continuă să comercializeze aceste produse.

Statisticile arată că veniturile din exporturile rusești de țiței și produse petroliere rafinate au atins 19 miliarde de dolari în martie – o creștere substanțială față de 9,7 miliarde de dolari în februarie.

Pe 17 aprilie, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a autorizat o nouă derogare de la sancțiuni pentru petrolul rusesc, valabilă până pe 16 mai, care a înlocuit o licență anterioară expirată pe 11 aprilie.

Deși cea mai recentă derogare se aplică doar petrolului deja încărcat pe nave, noua prelungire a venit ca o surpriză, întrucât secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinsese anterior ideea că va urma o prelungire.

Nici UE nu a reușit să impună mai multe sancțiuni asupra petrolului rusesc.

În ianuarie au fost propuse noi măsuri privind interzicerea serviciilor maritime legate de produsele petroliere rusești. Acestea ar împiedica companiile cu sediul în UE să ofere servicii oricărei nave care transportă aceste produse din porturile rusești. De asemenea, s-a insistat asupra eliminării treptate a importurilor de petrol rusesc mai devreme decât termenul actual, stabilit pentru decembrie 2027.

Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un consens între statele membre ale UE în această privință, parțial din cauza creșterii prețurilor la energie, întrucât Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru mai bine de o lună, determinând creșterea prețurilor petrolului la peste 100 de dolari pe baril.

