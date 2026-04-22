„Am cerut turcilor asta, am cerut și altor capitale”, a declarat marți ministrul de externe Andrii Sîbiha într-o declarație adresată jurnaliștilor, care a fost aprobată pentru publicare abia miercuri.



El a adăugat că Ucraina ar fi dispusă să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski a încercat de mult timp să o organizeze pentru a grăbi rezolvarea războiului care durează de peste patru ani.



Sîbiha nu a precizat cum a răspuns Ankara la această propunere.



„Ne-am adresat în mod specific turcilor”, a spus el. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Minsk, organizează o astfel de întâlnire, noi vom merge.”



Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l primească pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.



În altă ordine de idei, Sîbiha a declarat că a avut deja un schimb de mesaje scrise cu Anita Orban, noul ministru de externe al Ungariei în viitorul guvern, rezultat din alegerile câștigate de Peter Magyar, liderul partidului Tisza, în dauna naționalistului Viktor Orban, care se afla la putere din 2010. (Anita Orban nu este rudă cu el).

Diplomatul ucrainean a spus că ar putea începe „o nouă eră” în relațiile cu Budapesta după ce Magyar va fi învestit, la 9 mai.

„Noi am reparat, voi țineți-vă cuvântul”

Președintele Zelenski a anunțat marți că probabil chiar de miercuri va reîncepe să curgă petrolul spre membrele Uniunii Europene Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, reparată după ce fusese avariată de ruși în ianuarie.

Guvernele de la Budapesta și Bratislava, ambele populiste cu tendințe pro-ruse prezentate drept „pragmatism” și „pacifism”, au acuzat Kievul că tergiversează reparațiile ca să le oblige să fie mai receptive la interesele Ucrainei în cadrul UE.

Tot miercuri, ambasadorii celor 27 de țări din UE urmau să aprobe în sfârșit livrarea către Ucraina a primelor sume dintr-un credit de 90 de miliarde de dolari ținut ostatic de Budapesta lui Viktor Orban, din cauza nereparării conductei Drujba.

„UE a solicitat Ucrainei să repare sistemul de conducte petroliere Drujba, care fusese distruse de Rusia. L-am reparat. Sperăm că și UE își va respecta angajamentele asumate”, a declarat Zelenski în discursul său video de marți seară.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

