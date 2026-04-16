Primul summit UE fără Orban va fi mai devreme decât se credea. El nu mai merge în Cipru, la 23-24 aprilie, fiind „ocupat cu tranziția”

Steagurile statelor membre ale UE pe o porțiune a Zidurilor Venețiene din capitala divizată cipriotă Nicosia, la 2 ianuarie 2026, imediat după ce statul insular a preluat președinția UE.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care își încheie mandatul, a renunțat să mai participe la ultimul său summit în cadrul Uniunii Europene, întrucât se pregătește să predea puterea în urma înfrângerii electorale din 12 aprilie, au declarat joi oficiali de la Budapesta.

Premierul naționalist, amintește AFP, s-a aflat în conflict perpetuu cu Uniunea Europeană pe parcursul celor 16 ani de mandat și i-a iritat pe ceilalți lideri prin blocarea unor inițiative cheie, printre care și sprijinul acordat Ucrainei.

Înlăturarea lui Orban de către contracandidatul său, Peter Magyar, a fost salutată de înalți oficiali ai UE ca o potențială ruptură față de blocajele frustrante și negocierile de ultim moment din timpul mandatului său.

„Prim-ministrul Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din UE din 23-24 aprilie din cauza îndatoririlor sale legate de predarea guvernului”, a scris online ministrul ungar pentru UE, Janos Boka.

Nu era limpede dacă tocmai el, Boka, îl va înlocui pe Orban la summit.

Observatorii UE cred că odată cu plecarea lui Orban se va termina nu doar practica sărutului mâinii la summituri, ci și a blocării lor interminabile.

Decizia lui Orban de a lipsi de la reuniunea de săptămâna viitoare din Cipru înseamnă, în evaluarea AFP, că va evita o confruntare cu ceilalți lideri, furioși din cauza veto-ului său continuu asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Prim-ministrul ungar a fost vinovat de numeroase „nopți lungi” la summiturile UE, fiind acuzat în repetate rânduri că șantajează cu blocarea acordurilor, pentru a-și impune punctul de vedere în alte chestiuni.

Noul parlament al Ungariei se va reuni la începutul lunii mai pentru a-l alege oficial pe Magyar în funcția de nou prim-ministru.

Înfrângerea lui Orban la alegerile de la 12 aprilie a trezit speranțe inclusiv în ce privește începerea negocierilor de aderare de către Ucraina și R. Moldova, blocate vreme îndelungată din cauza Ungariei.

Suporterii opoziției ungare și ai lui Orban au fost ușor de deosebit în noaptea alegerilor, ca și în campanie: primii aveau cu ei și steagul Uniunii Europene.

„Nu e timp de pierdut”

Reprezentanții UE vor vizita Ungaria vineri pentru discuții cu viitorul guvern condus de Peter Magyar, a anunțat joi Comisia Europeană.

„Intrăm în criză de timp pentru o serie de subiecte”, a explicat joi purtătoarea de cuvânt Paula Pinho.

„Acestea vor fi discuții preliminare, pentru a ne asigura că, odată ce guvernul va fi instalat, se vor putea lua măsuri, dacă este cazul, și că nu vom pierde timpul.”

Magyar a promis că victoria sa va ajuta Ungaria să deblocheze aproximativ 18 miliarde de euro din fondurile UE înghețate de Bruxelles din cauza regresului democratic al lui Orban și a altor probleme.

Noul guvern va avea timp până la sfârșitul lunii august să înceapă să promoveze reforme pentru a încerca să obțină cele 10 miliarde de euro rămase din fondurile de redresare Covid, sau să le piardă definitiv.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

