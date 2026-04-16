Premierul naționalist, amintește AFP, s-a aflat în conflict perpetuu cu Uniunea Europeană pe parcursul celor 16 ani de mandat și i-a iritat pe ceilalți lideri prin blocarea unor inițiative cheie, printre care și sprijinul acordat Ucrainei.

Înlăturarea lui Orban de către contracandidatul său, Peter Magyar, a fost salutată de înalți oficiali ai UE ca o potențială ruptură față de blocajele frustrante și negocierile de ultim moment din timpul mandatului său.

„Prim-ministrul Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din UE din 23-24 aprilie din cauza îndatoririlor sale legate de predarea guvernului”, a scris online ministrul ungar pentru UE, Janos Boka.

Nu era limpede dacă tocmai el, Boka, îl va înlocui pe Orban la summit.

Decizia lui Orban de a lipsi de la reuniunea de săptămâna viitoare din Cipru înseamnă, în evaluarea AFP, că va evita o confruntare cu ceilalți lideri, furioși din cauza veto-ului său continuu asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Prim-ministrul ungar a fost vinovat de numeroase „nopți lungi” la summiturile UE, fiind acuzat în repetate rânduri că șantajează cu blocarea acordurilor, pentru a-și impune punctul de vedere în alte chestiuni.

Noul parlament al Ungariei se va reuni la începutul lunii mai pentru a-l alege oficial pe Magyar în funcția de nou prim-ministru.

Înfrângerea lui Orban la alegerile de la 12 aprilie a trezit speranțe inclusiv în ce privește începerea negocierilor de aderare de către Ucraina și R. Moldova, blocate vreme îndelungată din cauza Ungariei.

„Nu e timp de pierdut”

Reprezentanții UE vor vizita Ungaria vineri pentru discuții cu viitorul guvern condus de Peter Magyar, a anunțat joi Comisia Europeană.

„Intrăm în criză de timp pentru o serie de subiecte”, a explicat joi purtătoarea de cuvânt Paula Pinho.

„Acestea vor fi discuții preliminare, pentru a ne asigura că, odată ce guvernul va fi instalat, se vor putea lua măsuri, dacă este cazul, și că nu vom pierde timpul.”

Magyar a promis că victoria sa va ajuta Ungaria să deblocheze aproximativ 18 miliarde de euro din fondurile UE înghețate de Bruxelles din cauza regresului democratic al lui Orban și a altor probleme.

Noul guvern va avea timp până la sfârșitul lunii august să înceapă să promoveze reforme pentru a încerca să obțină cele 10 miliarde de euro rămase din fondurile de redresare Covid, sau să le piardă definitiv.

