Cine va răspunde la Kremlin pentru înfrângerea lui Orbán?

La alegerile ungare din 12 aprilie, partidul de opoziție al lui Péter Magyar, „Tisza”, a obținut majoritatea constituțională în legislativ, iar premierul Viktor Orbán, un aliat al Rusiei, și-a recunoscut înfrângerea după 16 ani la putere.

Magyar a pledat în campanie pentru distanțarea de Rusia, dar nu a exclus că ar putea fi necesar să poarte negocieri cu Moscova, iar Ungaria să continue, deocamdată, achizițiile de petrol și gaze rusești.

La două zile de la alegeri, Kremlinul a spus că își va baza poziția pe pașii concreți făcuți de noul guvern de la Budapesta. „Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea sa (a lui Magyar) de a se angaja într-un dialog pragmatic”, a declarat jurnaliștilor pe 14 aprilie purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Este o schimbare de ton după ce, cu o zi mai devreme, tot Peskov declarase într-un interviu citat de Interfax că Rusia nu-l va felicita pe Magyar cu victoria covârșitoare în fața lui Orbán, pentru că Rusia „nu trimite felicitări statelor neprietenoase”. „Iar Ungaria este un stat neprietenos, susține sancțiunile împotriva noastră”, a spus Peskov.

Această declarație punea, la rândul său, într-o lumină diferită relația veche și strânsă a Moscovei cu Orbán. Considerat unul din principalii parteneri ai lui Vladimir Putin în Europa, acesta a blocat de mai multe ori sancțiunile UE împotriva Rusiei și a continuat să cumpere petrol și gaze rusești.

Financial Times a scris că Moscova lansase o campanie mediatică pentru a-l ajuta pe Orbán și partidul său, Fidesz, să câștige. Kremlinul a negat acest fapt. Iar ziarul Washington Post a susținut că serviciile secrete ruse ar fi propus chiar să însceneze un atentat asupra lui Orbán pentru a-i crește popularitatea înainte de alegeri.

Vor cădea capete la Kremlin după alegerile din Ungaria?

Radio Svoboda - serviciul rusesc al RFE/RL - a discutat despre toate acestea, într-un podcast, cu analistul politic Serghei Șelin, expertul în politici europene Petar Tanev și politologul Ivan Preobrajenski. De asemenea - despre ce va însemna victoria lui Péter Magyar pentru Uniunea Europeană și Rusia?

„Dacă noul șef al guvernului Ungariei, Péter Magyar, își va respecta promisiunile electorale și va înceta să saboteze deciziile Uniunii Europene, deblocând un împrumut uriaș pentru Ucraina, acest lucru va deveni o mare problemă pentru Rusia - va fi o schimbare majoră în favoarea Ucrainei și în defavoarea lui Putin”, afirmă Serghei Șelin.

Magyar a anunțat deja că va purta negocieri cu Moscova pe tema cooperării energetice, însă, în opinia analistului, este puțin probabil ca politica Ungariei în privința aprovizionării cu combustibili din Rusia să sufere schimbări majore în timpul apropiat.

Expertul Petar Tanev consideră că una din cauzele înfrângerii lui Orban ar fi accentul excesiv pe tematica externă și slaba preocupare a acestuia pentru problemele interne ale Ungariei.

[Kirienko] a eșuat la alegerile din Moldova, iar acum a eșuat la alegerile din Ungaria...

„Mulți dintre alegători nu au votat pentru Péter Magyar, ci împotriva lui Orbán. O parte a partidelor de opoziție, care nu făceau parte din coaliția „Tisa”, au decis să o susțină ca singura forță ce poate constitui o alternativă la modelul actual de guvernare al lui Viktor Orbán. Așadar, Viktor Orbán și-a ratat singur obiectivul la alegeri”, crede Tanev.

Totodată, în opinia expertului, „nu vor mai exista discuții telefonice regulate” între liderii maghiari și ruși.

„Am reușit să discut cu Péter Magyar la Strasbourg, în Parlamentul European, acum câteva luni. Mi-a spus foarte clar că obiectivul său este să unească societatea maghiară. Chiar și pe acei oameni pe care este dificil să-i unești din motive geopolitice – pe cei care susțin pacea cu Rusia și pe cei care susțin activ Ucraina. Aceasta este strategia sa”, a spus Tanev.

Politologul Ivan Preobrajenski este de părere că Moscova evaluează într-un eronat situația din țările în ale căror afaceri interne încearcă să se amestece. Dar nu ministrul rus de externe Serghei Lavrov „va purta răspundere” pentru înfrângerea lui Orbán, ci un alt înalt oficial - de la Kremlin.

„Lavrov este un executant al voinței Kremlinului și nu ia decizii importante. În plus, sprijinul rusesc pentru Viktor Orbán a venit nu din partea ministerului de Externe, ci din partea serviciilor secrete și a administrației prezidențiale. Dacă cineva va fi pedepsit, acela ar putea fi adjunctul șefului administrației prezidențiale, Serghei Kirienko. El a preluat în mare parte gestionarea așa-numitei „soft power” a Rusiei - a eșuat la alegerile din Moldova, iar acum a eșuat la alegerile din Ungaria. Se pare că metodele pe care le folosește nu sunt eficiente, iar autoritățile ruse evaluează în mod inadecvat situația din țările în ale căror afaceri interne încearcă să se amestece. Nu l-au putut ajuta pe Orban, ci doar i-au agravat situația, prin acțiunile lor destul de stângace”, a mai declarat politologul.

Ivan Preobrajenski este de părere că Rusia va încerca acum să găsească un înlocuitor al lui Orban în interiorul UE.

„Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, va începe să primească sprijin masiv din partea Rusiei. Există și Cehia, unde Rusia a schimbat recent ambasadorul, imediat după ce la Praga s-a schimbat guvernul. Cu siguranță, Federația Rusă va căuta agenți similari”, a spus el.

Totodată, politologul nu exclude ca Moscova să încerce să facă o marionetă și din Péter Magyar, dacă acesta nu va rupe „ferm” relațiile cu Rusia.

