Fără tehnică militară la parada din Piața Roșie, o premieră de la începutul războiului din Ucraina

„Elevii școlilor militare Suvorov și Nahimov, ai corpurilor de cadeți, precum și coloana de tehnică militară nu vor participa anul acesta la parada militară, având în vedere situația operațională actuală”, potrivit unui comunicat.

Ministerul apărării de la Moscova nu a precizat ce se înțelege prin „situația operațională”.

Teritoriul rus este supus zilnic unor atacuri cu drone ucrainene. Numărul loviturilor și amploarea distrugerilor au crescut semnificativ față de anii precedenți ai războiului din Ucraina, când parada de pe 9 mai se desfășura la Moscova în mod obișnuit, cu participarea tehnicii militare.

Se așteaptă ca la paradă să participe „militari din instituțiile de învățământ militar superior de toate tipurile și din anumite trupe ale Forțelor Armate ale Federației Ruse”.

De asemenea, va fi prezentată în clipuri video ceea ministerul rus al apărării a numit „activitatea militarilor din toate tipurile de forțe armate” care participă la războiul din Ucraina.

Parada va include și un spectacol aviatic. În ultimii ani, partea aeriană a paradei a fost anulată periodic din cauza vremii nefavorabile. În ocaziile în care nu a fost anulată, numărul avioanelor participante la paradă a fost mult mai mare decât cel anunțat de Ministerul Apărării pentru anul 2026.

Anterior, comentatorii au remarcat lipsa repetițiilor pentru parada de la Moscova cu participarea tehnicii militare, care sunt obișnuite la sfârșitul lunii aprilie. Au apărut speculații că, din cauza pericolului unor atacuri ucrainene, parada ar putea fi anulată sau redusă semnificativ. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că parada va avea loc.

Anul acesta se împlinesc 81 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial. Anul trecut, un an aniversar, la paradă au participat peste 10.000 de militari ruși, inclusiv peste 1.500 de participanți la războiul cu Ucraina, precum și din alte state.

La partea mecanizată a paradei au participat aproximativ 200 de unități de tehnică militară din perioada celui de-al Doilea Război Mondial și modele moderne.

Dar, în general, de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, din februarie 2022, autoritățile ruse au început să reducă amploarea paradelor de 9 mai. Acest lucru a fost deosebit de evident în anii 2023 și 2024, când parade a participat mai puțină tehnică decât de obicei.

Paradele de pe 9 mai au început să fie organizate regulat abia în perioada post-sovietică, sub președinția lui Boris Elțin. În anii de conducere a lui Vladimir Putin, tehnica militară a devenit un element nelipsit de la parade, iar festivitățile în sine au început să semene mult cu paradele militare sovietice de pe 7 noiembrie.

O importanță deosebită era acordată prezenței oaspeților străini; în acest an, participarea la paradă a fost confirmată până acum doar de liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a spus că intenționează, de asemenea, să vină la Moscova, dar nu are de gând să participe la paradă.

Cu informații de la Radio Svoboda, Reuters și BBC.

