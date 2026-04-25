Când Vladimir Putin a trecut prin fața unui rând de ofițeri aliniați în Piața Roșie, în mai 2025, un membru al echipei de securitate a președintelui rus a fost zărit ținând în mână o armă neobișnuită, ascunsă parțial sub o pânză neagră.

De atunci, au fost filmate mai multe exemplare ale unui interceptor, cu aceeași configurație a aripilor, despre care se spune că doboară drone pe câmpurile de luptă din Ucraina. Interceptorul de drone este cunoscut sub numele de Elka (brad) și este produs de o companie din Moscova a cărei denumire nu a fost dezvăluită. Dispozitivul se pare că va fi adoptat pe scară largă de armata rusă pentru a contracara dronele ucrainene de recunoaștere și cele de tip FPV (cu vedere la prima persoană) care transportă bombe. Dronele FPV controlate prin cabluri de fibră optică s-au dovedit aproape imposibil de contracarat de când au apărut pentru prima dată pe frontul din Ucraina la începutul anului 2024.

Elka nu are focos exploziv și utilizează propria inerție, precum și ceea ce pare a fi un vârf întărit pentru a distruge structura dronelor inamice la impact. Interceptorul cu aripi în formă de X este lansat dintr-un dispozitiv asemănător cu un pistol și are un sistem de țintire pe care operatorii umani îl activează după ce fixează o țintă în zbor. Apoi, interceptorul lansat poate să se îndrepte în mod autonom către o dronă aflată la o distanță de până la 1,6 kilometri. Sistemul de tip „fire and forget” (trage și uită) elimină nevoia de comunicare cu operatorul, ceea ce înseamnă că nu poate fi bruiat electronic în timpul zborului. Un administrator al popularului canal de Instagram Drone Wars a declarat pentru RFE/RL că succesul repurtat de Elka se datorează probabil unei combinații de „simplitate, cost [redus] și autonomie”. Nu există costuri confirmate pentru dispozitiv, dar unele estimări indică un preț de 500 de dolari. „Sistemul pare relativ ușor, portabil și comparativ ieftin, ceea ce înseamnă că poate fi extins la scară largă, fără să fie rezervat doar sistemelor de apărare aeriană costisitoare”, a declarat expertul în drone pentru RFE/RL. În plus, a adăugat el, sistemul de țintire „fire and forget” „reduce sarcina operatorului în situații foarte dinamice”.

O presupusă broșură cu instrucțiuni care menționează limitele dispozitivului precizează că, „având în vedere materialul din care este fabricată Elka”, interceptorul trebuie manipulat cu grijă. Broșura mai arată că dispozitivul poate fi utilizat doar în timpul zilei și pe vreme uscată. Un aspect crucial este faptul că broșura recomandă operatorilor să fixeze țintele numai pe cer - senin sau înnorat. Videoclipurile cu Elka în luptă arată că aceasta urmărește și distruge drone care zboară pe traiectorii stabile pe un cer fără elemente distinctive. O dronă FPV care zboară la joasă altitudine și în mod haotic, pe un fundal aglomerat, s-ar putea dovedi dificil de fixat pentru dispozitivul rus.

În Ucraina, o soluție de combatere a dronelor FPV cu fibră optică a fost utilizarea unor lansatoare de plase care se extind până la 3,5-4 metri. Aceste lansatoare pot prinde în plasă și doborî dronele inamice de la o distanță de până la 30 de metri și costă mai puțin de 200 de dolari. Jan Ruzicka, liderul asociației cehe Wings of the Phoenix, care furnizează dispozitive anti-drone trupelor ucrainene, a declarat pentru RFE/RL că a livrat peste 500 de lansatoare de plase soldaților ucraineni. El spune că știe de aproximativ patruzeci de „doborâri” de drone inamice cu ajutorul acestui dispozitiv. Dar Ruzicka subliniază: „Aceasta este o armă de ultimă instanță – atunci când toate celelalte mijloace au eșuat, iar drona inamică se află în ultima fază a zborului său către un soldat sau o poziție.” El spune că armele cu plasă au fost folosite și pentru a imobiliza temutele drone de tip „waiter”, care stau la pândă lângă drumuri și poteci, așteptând semne de mișcare.