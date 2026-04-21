Săptămâna trecută, Cehia a cerut explicații după ce Ministerul Apărării din Rusia a publicat adresele unor presupuși producători de arme din mai multe țări, iar fostul președinte Dmitri Medvedev, cunoscut pentru discursurile sale agresive, a prezentat lista drept „o listă de ținte potențiale” pentru armata rusă.

Ministerul german de Externe a făcut același lucru pe 20 aprilie, convocându-l pe ambasadorul rus Serghei Nehaiev și postând pe X: „Amenințările directe din partea Rusiei împotriva unor obiective din Germania reprezintă o încercare de a slăbi sprijinul acordat de noi Ucrainei și de a ne testa unitatea.”

„Răspunsul nostru este clar: nu ne vom lăsa intimidați. Astfel de amenințări, precum și toate formele de activități de spionaj în Germania, sunt complet inacceptabile”, a declarat ministerul. „De aceea, ambasadorul rus a fost convocat astăzi.”

Lista, care includea adresele unor companii din numeroase țări, majoritatea din Europa, a fost publicată de Ministerul Apărării rus pe 15 aprilie, împreună cu un avertisment că o astfel de cooperare „atrage aceste țări mai repede într-un război cu Rusia” și ar putea avea „consecințe imprevizibile”.

Publicarea a avut loc la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Berlinul, întâlnindu-se cu cancelarul Friedrich Merz, iar Germania a declarat că va „continua să sprijine industria dronelor din Ucraina, precum și să înființeze proiecte de coproducție de drone”.

Trei dintre cele 21 de companii enumerate de Ministerul Apărării rus se aflau în Germania.

Într-o declarație publicată pe site-ul său web, ministerul rus a afirmat că ceea ce a numit eforturile europene de a crește livrările de drone către Ucraina ar duce la o „escaladare bruscă a situației politico-militare pe întreg continentul european și la transformarea treptată a acestor țări în „spatele strategic” al Ucrainei”.

Declarația repetă, de fapt, numeroasele avertismente din partea Kremlinului și a ministerelor guvernului rus, care acuzau Occidentul și, în special, Europa de escaladarea războiului din Ucraina, aflat acum în al cincilea an și început când președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat invazia pe scară largă a țării vecine în februarie 2022.

Medvedev a folosit un limbaj deschis amenințător într-o postare pe X mai târziu în aceeași zi, scriind că „declarația Ministerului Apărării trebuie luată la propriu: lista instalațiilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de ținte potențiale pentru forțele armate ruse”.

„Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce va urma”, a mai scris el. „Dormiți bine, parteneri europeni!”

Președinte al Rusiei între 2008 și 2012 și prim-ministru între 2012 și 2020, Medvedev este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate consultativ al lui Putin.

În calitate de președinte, s-a prezentat ca un relativ liberal și un susținător al reformei democratice, al modernizării, dar între timp s-a transformat într-un critic adesea extrem de belicos al Europei și un susținător al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, folosind rețelele sociale pentru a transmite retorică sarcastică și amenințări nucleare împotriva Occidentului.

Mai multe țări europene, inclusiv vecina de la vest a Moldovei, România, au anunțat planuri de intensificare a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, inclusiv producția comună de drone și eforturi de a învăța din experiența de pe câmpul de luptă a Kievului în ceea ce privește războiul cu drone.

Scris cu informații de la dpa.

