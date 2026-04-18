La cuțite 2.0. Ce se întâmplă la ministerul apărării din Rusia?

De aproape doi ani, în conducerea armatei ruse se petrece ceva - și nu arată bine deloc.

Din mai 2024, ministerul rus al apărării este zguduit o serie întreagă de anchete penale, demiteri, scurgeri compromițătoare în presă și alte dezvăluiri incomode.

Anchetatorii - în principal din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB) - alături de procurori și oficiali de la Ministerul de Interne, au luat în vizor un număr tot mai mare de adjuncți ai ministrului apărării, ofițeri de rang înalt și oficiali civili de top, suspectați de corupție, fraudă, delapidare și alte infracțiuni.

Pe 10 aprilie, un tribunal militar din Moscova l-a condamnat pe viceministrul Apărării, Pavel Popov, la 19 ani de închisoare pentru delapidare și luare de mită.

La fel ca Popov, mulți dintre cei vizați sunt vechi colegi ai lui Serghei Șoigu, pe care președintele Vladimir Putin l-a demis din funcția de ministru al Apărării în mai 2024, în cadrul unei ample remanieri guvernamentale. Șoigu, pe care Putin îl cunoaște de zeci de ani, a fost mutat la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei și a fost înlocuit de Andrei Belousov, un economist și tehnocrat.

Mulți dintre viceminiștrii apărării vizați au fost demiși la scurt timp după plecarea lui Șoigu. Mai mulți dintre aceștia au legături cu un important contractor al Ministerului Apărării care a supravegheat construcția unui parc tematic militar din apropierea Moscovei - Parcul „Patriot”.

Această companie, Bamstroiput, a fost un subcontractant important al Ministerului Situațiilor de Urgență. Șoigu a condus acest minister timp de 21 de ani, înainte ca Putin să-l mute la Ministerul Apărării în 2012.

Există numeroase speculații despre cine și ce se află în spatele anchetelor și al acestei ample epurări.

O explicație ține de modul în care a fost condus războiul împotriva Ucrainei, care a scos rapid la iveală, potrivit experților, probleme ale structurii de comandă, doctrine învechite, atât în rândul armatei, cât și al instituțiilor civile din Rusia, precum și o corupție răspândită, la scară mică și mare.

O mare parte din criticile legate de eșecurile armatei ruse în Ucraina s-au concentrat asupra lui Șoigu, precum și asupra șefului Statului Major, generalul Valeri Gherasimov.

„Impresia mea este că epurările au avut la origine rivalitățile din cadrul elitei și între servicii”, a declarat John Hardie, director adjunct al Programului pentru Rusia al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank cu sediul la Washington.

„Șoigu criticase industria de apărare… din cauza aprovizionării insuficiente a armatei. Și, chiar dacă FSB este în mare parte responsabilă pentru eșecul fazei inițiale a invaziei, se pare că a reușit să arunce vina pe Ministerul Apărării”, a spus el.

Printre cei mai vocali critici ai lui Șoigu s-a numărat Evgheni Prigojin, un fost proprietar de restaurante din Sankt Petersburg care a construit o redutabilă forță mercenară privată numită Grupul Wagner - una din cele mai eficiente unități ruse care au luptat în Ucraina.

La două luni după ce Prigozhin organizase o revoltă eșuată în iunie 2023, acesta a murit într-un accident aviatic considerat de mulți un asasinat.

Rivalii sau dușmanii lui Șoigu ar fi putut opta pentru a scoate în evidență corupția din cadrul ministerului condus de acesta, a spus Hardie.

„Aceste argumente ar fi putut găsi un ecou la Kremlin, care pare sensibil la faptul că cheltuielile militare consumă atât de multe resurse”, a spus el.

„De aici a venit decizia de a face un spectacol public din arestările anticorupție și de a-l numi în funcție pe Belousov, un tehnocrat specializat în economie, pentru a asigura eficiența cheltuielilor de apărare.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te