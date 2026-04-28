Drone ucrainene lovesc din nou rafinăria Tuapse de la Marea Neagră

Drone ucrainene au atacat din nou rafinăria rusă Tuapse de la Marea Neagră în noaptea de 28 aprilie, provocând un incendiu, au anunțat autoritățile locale. Este cel mai recent atac în mai puțin de două săptămâni, după ce loviturile anterioare au provocat incendii de proporții și scurgerea produselor petroliere în mare.

„Un incendiu la rafinăria Tuapse a izbucnit după căderea unor resturi de drone. Nu există victime. La stingerea incendiului au fost mobilizate 122 de persoane și 39 de unități de tehnică”, potrivit centrului pentru situații de urgență al regiunii Krasnodar.

În ajun, Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că în urma atacului din 16 aprilie au fost „distruse” 24 de rezervoare în zona rafinăriei din Tuapse, iar loviturile dronelor ucrainene din 20 aprilie „au avariat” patru rezervoare.

Autoritățile ruse spun că în urma atacurilor anterioare asupra acestei rafinării ar fi ars sau au fost avariate mai mult de jumătate din rezervoarele de combustibil, însă instalațiile de rafinare nu au fost afectate.

Canalul ucrainean de monitorizare de pe Telegram, Exilenova+, afirmă că acum ar fi fost incendiate unul sau mai multe rezervoare chiar pe teritoriul rafinăriei, care sunt utilizate în procesele tehnologice ale fabricii.

Locuitorii din zonă scriu că focul s-a extins la al treilea rezervor.

Dronele ucrainene au atacat portul și rafinăria din Tuapse pe 16 și 20 aprilie. Incendiul a durat câteva zile și a fost vizibil de la zeci de kilometri distanță. Produsele arderii au ajuns în atmosferă, iar din cauza ploilor acestea au căzut la sol, poluând zone extinse. Totodată, cantități mari de produse petroliere deversate au trecut peste barierele de protecție instalate anterior, ajungând astfel în apele Mării Negre.

