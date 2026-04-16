Atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin 14 oameni uciși la Odesa și Kiev

Cele mai multe victime și distrugeri au fost la Odesa - numărul morților a crescut la opt, în dimineața zilei, potrivit șefului administrației militare a regiunii, Serhi Lîsak.

„În această noapte, Odesa a fost ținta mai multor valuri de atacuri cu rachete și drone de luptă, a scris Lîsak pe Telegram. Au fost avariate obiecte de infrastructură și o clădire de locuințe, iar unda de șoc a spart peste 300 de geamuri în mai multe clădiri”.

Cel puțin patru persoane, printre care un copil, au fost ucise la Kiev, iar aproape 60 au fost rănite, în urma atacurilor asupra capitalei ucrainene din noaptea de miercuri spre joi, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

În cartierul Podil din Kiev, resturile unei rachete au lovit etajul șase al unui bloc de locuințe cu 16 etaje, iar o altă rachetă „a intrat efectiv într-un bloc cu 18 etaje”, a declarat primarul orașului, Vitali Kliciko.

În orașul Dnipro, doi oameni și-au pierdut viața în urma loviturilor aeriene rusești, potrivit autorităților, iar peste 30 au fost răniți. Au fost avariate clădiri administrative, case de locuit, mai multe mașini și o întreprindere, a afirmat șeful administrației militare locale Oleksandr Hanja.

Forțele Aeriene ale armatei Ucrainei au anunțat că, pe 15-16 aprilie, Rusia a lansat două valuri de atacuri combinate, folosind 44 de rachete și 659 de drone. Luând în considerare atacul masiv din noaptea de miercuri, loviturile rusești au continuat de mai bine de 24 de ore.

Armata rusă nu a comentat deocamdată ultimele atacuri lansate asupra Ucrainei.

Pe de altă parte, ministerul Apărării de la Moscova a declarat că peste 200 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopții trecute. În orașul-port Tuapse de la Marea Neagră, unde se află un important terminal petrolier, în urma unui atac al dronelor ucrainene, au fost uciși doi copii de 5 și 14 ani, potrivit guvernatorului regiunii Krasnodar.

