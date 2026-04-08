Noi atacuri rusești cu drone la Odesa și în apropierea graniței cu România

La Odesa, în urma atacurilor rusești a fost avariată „infrastructura portuară și civilă”, potrivit șefului administrației militare a regiunii, Oleg Kiper.

„În urma atacului, un depozit și o clădire de serviciu au fost parțial distruse. Incendiile au fost stinse. Nu există informații despre morți sau răniți”, a scris Kiper pe Telegram.

Atacul rusesc din sudul regiunii Odesa a provocat sistarea temporară a activității postului vamal Giurgiulești-Reni, potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Autoritățile vamale moldovene au recomandat cetățenilor și participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în această zonă, pe durata stării de alertă declanșată de partea ucraineană. După ora 9 dimineața, activitatea postului vamal a fost reluată.

Dronele rusești au atacat obiective civile și de infrastructură ucrainene și în apropierea graniței cu România, în primele ore ale zilei de 8 aprilie, fiind instituită stare de alertă în zona de nord a județului Tulcea, unde, pe celălalt mal al Dunării, se află portul Izmail.

„Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere”, a anunțat, miercuri dimineață, ministerul român al apărării.

Sistemele radar au monitorizat 17 ținte aeriene în zona de frontieră, fără ca acestea să pătrundă în spațiul aerian național, potrivit autorităților române.

Alerta aeriană în zona de nord județului Tulcea a fost declanșată la ora 3.44 și a încetat la ora 5.10, potrivit sistemului RO-ALERT.

Noaptea trecută, forțele rusești au lansat atacuri aeriene și asupra regiunilor Herson, Zaporijia și Sumî, soldate cu cel puțin un mort și mai mulți răniți. Apărarea antiaeriană a doborât 146 din cele 176 de drone rusești care au atacat Ucraina, potrivit armatei ucrainene.

