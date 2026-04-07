Copii uciși în Ucraina și Rusia, în atacuri nocturne. Un autobuz cu civili, lovit în plin la Nikopol

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de petrol, pe fondul creșterii prețurilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP.

Ca urmare a celor mai recente atacuri, în Rusia, un băiat de șapte ani a fost una din cele trei persoane care și-au pierdut viața în regiunea Vladimir, după ce o dronă a lovit o clădire de locuințe, a declarat guvernatorul regional.

În Ucraina, un băiat de 11 ani a murit și alți cinci oameni au fost răniți când o casă a luat foc în urma unui atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk, a declarat șeful administrației militare regionale.

„Doi adulți și fiul lor de șapte ani au fost uciși”, a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeev, adăugând că fiica de cinci ani a cuplului se află în spital cu arsuri.

Tot în regiunea Dnipropetrovsk, la Nikopol, un autobuz a fost lovit de o rachetă rusească.

„Trei persoane au fost ucise și alte 12 rănite. Inamicul a atacat un autobuz urban cu o dronă FPV chiar în centrul orașului Nikopol. Autobuzul se oprea la stație – erau oameni atât în interiorul vehiculului, cât și la stație”, a scris pe rețelele de socializare Oleksandr Ganja, șeful administrației militare a regiunii.

În Ucraina, „inamicul a atacat patru districte din regiune de peste 10 ori cu drone”, a mai declarat pe Telegram Oleksandr Ganja.

Potrivit Ministerului Apărării rus, citat de mass-media, Rusia a doborât peste noapte 45 de drone ucrainene deasupra teritoriului său.

Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți atacuri cu drone asupra infrastructurii din Ucraina, lângă granița cu România, iar populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert, a anunțat tot marți Ministerul Apărării Naționale din România. Conform MApN, citat de Hotnews.ro, două „ținte aeriene” au fost detectate în apropierea graniței, însă nu au intrat în spațiul aerian național românesc.

Petrolul din Kazahstan circulă normal după un atac ucrainean

Ministerul Energiei din Kazahstan a declarat marți că transporturile de petrol prin Consorțiul Conductelor din Marea Caspică (CPC) sunt stabile, după ce armata rusă a acuzat Ucraina că a avariat instalațiile de încărcare aparținând grupului, în Marea Neagră.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat luni că Ucraina a atacat peste noapte instalațiile din complexul maritim de transbordare din portul Novorossiisk, avariind un punct de acostare al CPC și provocând incendii la patru rezervoare de produse petroliere.

„Activitatea sectorului nostru petrolier este stabilă, iar exporturile CPC continuă să fie stabile”, a declarat reporterilor Sungat Iesimhanov, viceministrul energiei din Kazahstan.

Terminalul CPC, situat la sud-vest de Novorossiisk, gestionează 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului. Volumele de aprovizionare prin conducta Tengiz-Novorossiisk au crescut anul trecut la 70,5 milioane de tone metrice – sau 1,53 milioane de barili pe zi – de la 63 de milioane de tone în 2024.

Printre acționarii CPC se numără marile companii americane Chevron și Exxon Mobil.

Ucraina nu a răspuns la solicitarea Reuters de a comenta atacul asupra instalațiilor CPC. Armata sa a declarat separat luni că dronele sale au atacat infrastructura de încărcare a petrolului de la Șesharis, la aproximativ 15 km de terminalul CPC.

CPC a fost nevoită să-și întrerupă temporar operațiunile pentru câteva zile anul trecut, după ce Ucraina a atacat instalațiile sale la sfârșitul lunii noiembrie, distrugând efectiv una dintre cele trei ancore plutitoare.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te