Războiul din Ucraina este în a cincea primăvară. Cât de probabil este ca frontul să se „miște”?

Atacul, care a durat patru ore, s-a desfășurat în șapte locații din apropierea orașului ucrainean și a inclus un asalt mecanizat de amploare, alături de așa-numitele tactici de infiltrare, în care soldații ușor înarmați încearcă să treacă rapid de apărarea ucraineană și de drone, apoi se îngroapă în tranșee și așteaptă întăriri.

Potrivit Corpului al Treilea al Armatei Ucrainene, una dintre cele mai experimentate unități de luptă, atacul rus a fost „un mare eșec”. Cel mai înalt în grad ofițer militar al Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a afirmat că aproape 5.000 de soldați ruși au murit între 18 și 19 martie.

„Aceasta este așa-numita încercare de blitzkrieg: să străpungă rapid pozițiile, să ajungă în spatele liniilor noastre și apoi să distrugă liniile noastre defensive”, a explicat căpitanul Oleksandr Borodin, purtător de cuvânt al celui de-al Treilea Corp.

„Mi-e greu să vorbesc strategic despre întreaga linie de front. Dar pentru noi acesta a fost primul asalt de acest fel în peste un an”, a declarat el pentru serviciul de știri Donbas.Realities al Europei Libere (RFE/RL).

Sunt greu de confirmat asemenea afirmații specifice ale unității din cadrul Corpului al Treilea ucrainean; nici armata rusă, nici bloggerii de război pro-Kremlin de pe Telegram nu au făcut comentarii. Cercetătorii din surse deschise au confirmat doar contururile generale ale atacului de lângă Liman.

De asemenea, nu este clar dacă acest atac a fost prima incursiune din cadrul unei ofensive rusești de primăvară mai ample. Oficialii civili și militari ucraineni, precum și experții externi, au concluzii variate cu privire la această chestiune.

Un lucru este cert: după cinci primăveri, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să facă ravagii.

Rușii se repetă

„Rușii urmează același plan ca anul trecut”, a spus Konrad Muzyka, un analist militar polonez de la firma Rochan Consulting care a vizitat pozițiile de pe front din Ucraina la începutul acestei luni. Ei „desfășoară atacuri mecanizate și așteaptă să vadă dacă dau rezultate. De obicei nu dau, aproape întotdeauna nu dau, și revin la tactici de infiltrare.”

„Ne așteptăm să vedem o intensificare a activității terestre rusești, care va crește probabil și mai mult odată ce vor începe să apară frunzele pe copaci”, a mai spus el.

„Ritmul operațiunilor de luptă pe front se accelerează într-adevăr datorită îmbunătățirii condițiilor meteorologice”, a declarat Viktor Kevliuk, expert militar la Centrul pentru Strategii de Apărare, un think tank din Kiev, „în principal datorită întăririi solului, vizibilității mai bune pentru drone și capacității de a utiliza echipamente grele”.

Într-un discurs video din 22 martie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că peste 8.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți grav în săptămâna precedentă.

În afara câmpului de luptă, Rusia și Ucraina și-au intensificat semnificativ războiul aerian unul împotriva celuilalt în ultimele zile, schimbând lovituri nocturne cu zeci de drone – și rachete rusești – lansate asupra țintelor.

Un atac aerian rus din 24-25 martie a fost unul dintre cele mai mari de la începutul invaziei totale din februarie 2022, au declarat autoritățile ucrainene, cu aproape 1.000 de drone lansate într-o perioadă de 24 de ore.

Armele lunii aprilie

Atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, vremea mai caldă de primăvară facilitează deplasarea pe teren. Solul se întărește, permițând trecerea vehiculelor grele și ușoare. Vremea blândă este mai favorabilă zborului dronelor, iar unităților de infanterie începe să le fie mai ușor să se ascundă după copaci și a tufișuri înfrunzite.

Între timp, negocierile de pace mediate de SUA au ajuns într-un impas după luni de întâlniri bilaterale și trilaterale între negociatorii Rusiei, Ucrainei și SUA. Observatorii dau vina pe cererile inflexibile ale Rusiei – care includ retragerea Ucrainei din părțile regiunii Donețk pe care le mai deține – precum și pe războiul administrației americane cu Iranul, început la 28 februarie.

Războiul cu Iranul este binevenit la Moscova, deoarece a determinat creșterea prețurilor globale la energie, iar Rusia și-a finanțat în mare parte asaltul de patru ani cu veniturile din petrol și gaze.

Sancțiunile occidentale au afectat acest flux de numerar, dar tensiunile din Orientul Mijlociu au dublat de atunci valoarea exporturilor Moscovei la o medie de 270 de milioane de dolari pe zi, potrivit Bloomberg – cea mai mare sumă pe care Rusia a câștigat-o din exporturile de petrol de la invazia din 2022.

Este, de asemenea, binevenit pentru Kremlin, deoarece livrările de arme din SUA au fost esențiale pentru capacitatea Ucrainei de a rămâne în luptă cu Rusia, iar Washingtonul își reduce acum arsenalele, inclusiv sistemele de apărare antirachetă Patriot, de care Ucraina are nevoie disperată.

Pe parcursul unei ierni neobișnuit de aspre, Rusia a dus o campanie de luni de zile cu drone și rachete care a țintit infrastructura energetică a Ucrainei – centrale electrice, centrale termice, rețele de transport, stații de transformare – pentru a încerca să demoralizeze o populație deja epuizată.

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene mai mici – epuizate, cu efective insuficiente și echipament insuficient – continuă să țină pe loc armata rusă, mai mare și mai bine echipată, limitând-o la câștiguri incrementale, măsurate în metri, nu în kilometri.

Ucraina a reușit, de asemenea, să obțină câștiguri în mai multe locații pe parcursul iernii, deși avansurile sunt prea mici pentru a duce la o schimbare decisivă a dinamicii conflictului, au spus analiștii.

Într-o operațiune desfășurată la sfârșitul lunii ianuarie în apropierea orașului Huliaipole din regiunea Zaporijie, a spus analistul polonez Muzyka, forțele ucrainene au reușit să se miște mai repede, țintind echipajele de drone UAV rusești și limitând capacitatea rușilor în materie de informații, supraveghere și recunoaștere.

„Ucrainenii au folosit o combinație de lovituri cu UAV-uri și lovituri de artilerie [și] au avut o înțelegere foarte bună a locului în care se aflau echipajele de UAV-uri rusești. Au reușit fie să-i ucidă, fie să-i distrugă, fie să lanseze drone pentru a-i ține în adăposturi și tranșee, incapabili să se miște”, a spus el.

O parte din succesul ucrainean se datorează și faptului că trupele ruse au pierdut accesul la Starlink în februarie, după ce proprietarul Elon Musk a dat curs cererilor ucrainene de a întrerupe terminalele neautorizate utilizate pe scară largă de forțele Moscovei. Rețeaua de internet prin satelit a fost esențială nu doar pentru comunicații, ci și pentru sistemele de ghidare a dronelor.

Liman, orașul care a fost ținta atacului din 19 martie, este situat la doar 30 de kilometri nord-est de Sloviansk, unul dintre cele două așa-numite orașe-fortărețe care se află în centrul apărării ucrainene a regiunii Donețk.

Kremlinul a cerut Ucrainei să renunțe la teritoriul rămas din regiunea Donețk, inclusiv Sloviansk și Kramatorsk. Ucraina a refuzat, temându-se, în parte, că controlul rus asupra celor două orașe ar deschide calea pentru un nou asalt în viitor, chiar și după încheierea acestui război.

Intensificarea operațiunilor rusești din ultimele săptămâni înseamnă, de fapt, începutul unei ofensive de primăvară, a susținut la rândul lui Roman Mykula, cofondator al Deep State, un grup de monitorizare open-source care are legături cu armata ucraineană: în apropierea localităților Kostiantinivka, Huliaipole și Pokrovsk.

Atacul din 19 martie asupra localității Liman, a spus el, „a fost o încercare majoră a motocicliștilor ruși de a avansa pe front și de a lansa un atac. Însă majoritatea au fost uciși. Iar rușii nu au înregistrat niciun succes în acea zonă.”

„Ofensiva de la Liman a fost unul dintre cele mai ample atacuri din ultimul an pe acel sector al frontului”, a declarat expertul militar ucrainean Kevliuk. El crede însă că aceasta nu marchează începutul unei ofensive de primăvară; aceasta va avea loc probabil în luna mai, iar rușii își vor redistribui forțele în următoarele săptămâni, în vederea pregătirii.

„Forțele ruse au rămas în urmă cu pregătirile pentru stabilirea pozițiilor de start în vederea ofensivei de vară din acest an și, prin urmare, se grăbesc frenetic”, a spus el.

La realizarea acestui articol a contribuit Serhii Stețenko, jurnalist multimedia al Serviciului ucrainean al RFE/RL.

