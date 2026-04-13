„Armistițiul pascal” a expirat. Moscova și Kievul se acuză reciproc de încălcări

Potrivit Kievului, după expirarea regimului de încetare a focului, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu 98 de drone de atac, dintre care 87 au fost doborâte sau neutralizate. La rândul său, Moscova a afirmat că a doborât 33 de drone ucrainene de-asupra teritoriului rusesc.

În ciuda armistițiului, doi civili au fost uciși în estul Ucrainei, în urma atacurilor rusești, iar alți patru au fost răniți, potrivit administrațiilor militare ucrainene din regiunile Donețk și Harkov.

Totodată, Kievul spune că Moscova a respectat, în linii mari, armistițiul pe care l-a declarat de Paști, și nu a lansat atacuri cu rachete, însă a continuat luptele pe anumite segmente ale frontului.

Statul Major ucrainean a raportat că, pe durata armistițiului, forțele rusești au desfășurat 119 acțiuni de asalt și 1 567 de atacuri de artilerie asupra pozițiilor trupelor ucrainene, precum și 9 035 de atacuri cu drone kamikaze de tip FPV, „Italmas”, „Lancet” și „Molnia”. În total, de la începutul anunțării regimului de încetare a focului, au fost înregistrate 10 721 de încălcări din partea Moscovei, mai spune armata ucraineană.

Kievul spune că cele mai multe atacuri au avut loc pe direcțiile Pokrovsk și Kosteantinivka, din estul țării, și în direcția sudică Huleaipole.

De asemenea, au continuat luptele pe direcțiile Kupeansk, Sloviansk și Kramatorsk din nord-estul Ucrainei.

La rândul său, ministerul Apărării al Rusiei a acuzat Ucraina de 1971 de încălcări ale armistițiului.

În seara zilei de 9 aprilie, Kremlinul a anunțat că a ordonat armatei Federației Ruse „să oprească acțiunile de luptă pe toate direcțiile”, de pe 11 aprilie, începând cu ora 16:00, și până la sfârșitul zilei de 12 aprilie, dar a avertizat că aceasta trebuie să fie pregătită „să oprească eventualele provocări din partea inamicului”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus Rusiei să nu continue atacurile nici după încheierea „armistițiului de Paște”. Însă, Kremlin a răspuns că acțiunile militare vor continua până când obiectivele Moscovei vor fi atinse.

