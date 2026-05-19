Rusia atacă din nou portul dunărean Izmail, România „ridică” două avioane F-16

Izmail, cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre, este o locație strategică frecvent lovită de ruși de la începerea invaziei pe scară largă în 2022.

„Infrastructura portuară din orașul Izmail a fost avariată”, au declarat oficialii locali pe Telegram, adăugând că aproape toate mijloacele de atac aerian au fost distruse. „Din fericire, nu au existat victime sau distrugeri semnificative”, au mai spus ei, potrivit Reuters.

Postarea de pe Telegram a inclus o imagine cu un incendiu la o clădire ale cărei ferestre fuseseră sparte.

Ministerul Apărării din România a transmis și el că în primele ore ale dimineții de marți, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată la est de București, potrivit sursei citate de Hotnews.ro.

Alerta adresată pe SMS populației din Tulcea a fost anulată puțin înainte de ora 3 dimineață.

Tot în noaptea de luni spre marți, două persoane au fost salvate în urma unui atac cu drone rusești asupra orașului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a declarat primarul Ihor Terehov pe Telegram. O altă persoană ar putea fi încă prinsă sub dărâmături.



Au avut loc, de asemenea, atacuri cu drone în regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv și Zaporijia, au declarat autoritățile locale pe Telegram.

Atacuri cu drone ucrainene în Rusia

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a informat că patru drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost doborâte și că au fost mobilizate serviciile de urgență, fără a oferi însă alte detalii.

Atacul vine la scurt timp după un atac intens cu drone ucrainene asupra Moscovei din weekend, în urma căruia Rusia a lovit orașele ucrainene Odesa și Dnipro cu rachete și drone care au avariat clădiri rezidențiale și au rănit zeci de persoane.

În regiunea rusă Kursk, la granița cu Ucraina, o femeie a murit și două persoane au fost rănite în urma unui atac ucrainean luni seara, a declarat comandamentul operațional rus din Kursk pe Telegram.

Regiunea Rostov din sudul Rusiei și Iaroslavl, la nord-est de Moscova, au fost, de asemenea, ținta unor atacuri cu drone, alături de alte zone din Rusia centrală, au declarat autoritățile regionale pe Telegram.

La Iaroslavl, unde Rusia are infrastructură de rafinare a petrolului, „un obiectiv industrial” a fost avariat în urma atacului cu drone, iar serviciile de urgență se străduiau să stingă incendiul, a declarat guvernatorul Mihail Evraiev. El nu a precizat despre ce obiectiv era vorba.

Reuters amintește că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe X în cursul nopții că, în ultimele luni, capacitatea de rafinare a Rusiei a scăzut cu 10%, iar sonde de petrol au fost închise.

„(Președintele rus Vladimir) Putin și-a constituit, desigur, un fond de război – dar cu siguranță nu suficient pentru a lupta la nesfârșit”, a mai spus Zelenski.

