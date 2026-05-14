Atac masiv asupra Kievului, soldat cu victime: un bloc de locuințe parțial s-a prăbușit

Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a anunțat că, deocamdată, se știe despre o singură persoană ucisă în urma atacului rusesc asupra orașului.

În cartierul Darnița, unde s-a prăbușit o secție a unui bloc de locuințe, au fost salvate 27 de persoane, a anunțat ulterior Serviciul Național de Urgență, precizând că 31 de persoane au fost rănite.

„Echipele de salvare continuă să îndepărteze dărâmăturile sub care ar putea fi oameni”, a anunțat și primarului Kievului, Vitali Kliciko. Potrivit lui, în clădirea parțial prăbușită au fost distruse 18 apartamente.

În plus, potrivit lui Kliciko, pe malul stâng al Kievului, din cauza atacurilor a fost întreruptă parțial alimentarea cu apă.

Lovitura nocturnă a urmat unuia dintre cele mai masive atacuri cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei. Pe parcursul zilei de 13 mai, armata rusă a lansat aproape 900 de drone. Atacul a avariat infrastructura civilă, energetică și de transport în mai multe regiuni - îndeosebi în vestul țării - și a ucis cel puțin șase persoane.

Apoi, în timpul nopții, forțele aeriene ucrainene au avertizat pe Telegram că mai multe rachete și drone se îndreaptă spre capitală și regiunea Kiev, precum și spre regiunile Cerkasî și Poltava.

Din seara zilei de miercuri (ora 18:00) și până joi dimineața (ora 8:00), Rusia a atacat Ucraina cu 675 de drone și 56 de rachete, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Principala direcție a atacului a fost Kievul.

Forțele antiaeriene spun că au reușit să doboare sau să neutralizeze cu mijloace de război electronic 41 de rachete și 652 de drone. Dar 15 rachete și 23 de drone au reușit să lovească 24 de locații, iar resturi ale acestora au căzut în alte 18 locații.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

