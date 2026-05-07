Avertismentul din 6 mai a venit la câteva ore după ce o dronă rusă a lovit o grădiniță din nordul Ucrainei și la o zi după ce Moscova a lansat zeci de drone și rachete pe teritoriul țării vecine, ucigând peste douăzeci de persoane.

În nota adresată misiunilor diplomatice străine, Rusia a avertizat că forțele sale vor lansa un „atac de represalii” asupra capitalei – „inclusiv împotriva centrelor de decizie” – dacă Kievul va perturba ceremoniile anuale dedicate celui de-al Doilea Război Mondial, care includ, în mod tradițional, o paradă masivă de Ziua Victoriei prin centrul Moscovei.

Documentul a îndemnat diplomații și oficialii străini din Ucraina să „asigure evacuarea la timp a personalului din misiunile diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un videoclip postat pe Telegram, a îndemnat oficialii străini să ia în serios avertismentul.

„Ministerul rus de Externe îndeamnă cu tărie autoritățile țării dumneavoastră, conducerea organizației dumneavoastră, să trateze această declarație cu cea mai mare responsabilitate și să asigure evacuarea la timp din orașul Kiev a personalului reprezentanțelor diplomatice și de altă natură, având în vedere inevitabilitatea unui atac de represalii asupra Kievului de către Forțele Armate ale Rusiei”, a spus Zaharova.

Ambasadele străine din capitală au mutat deja unele servicii și funcții diplomatice în afara Kievului, multe la Lvov, și au retras din Kiev o parte din personalul neesențial în urma invaziei pe scară largă a Rusiei din februarie 2022. Oficialii ucraineni spun că în prezent există 85 de ambasade străine în capitală.

Comemorarea înfrângerii Germaniei naziste

Sărbătoarea care comemorează înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial are o mare importanță pentru propaganda Kremlinului.

Anul acesta, însă, parada anuală de pe Piața Roșie a fost redusă, pe fondul temerilor că dronele ucrainene ar putea amenința adunările. Vor participa doar câțiva demnitari străini și nu va exista, ca de obicei, o coloană de armament sau vehicule militare.

Kremlinul a declarat săptămâna aceasta un armistițiu unilateral cu Ucraina pentru perioada 8-9 mai, adică odată cu comemorările celui de-al Doilea Război Mondial.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că declararea unui armistițiu pentru a permite Moscovei să-și sărbătorească armata nu este „o măsură serioasă” și că Kremlinul se teme că dronele ucrainene o să „zboare deasupra Pieței Roșii”.

Zelenski a răspuns totuși declarând un armistițiu pentru 6 mai. Kievul a afirmat însă că Rusia l-a încălcat în repetate rânduri. Kremlinul nici nu a comentat armistițiul propus de Ucraina.

Printre încălcări, au spus oficialii ucraineni, se numără faptul că două persoane au fost ucise la o grădiniță din Sumî, în nordul Ucrainei, care a fost lovită de o dronă rusă. Nu se aflau copii înăuntru în acel moment.

În total, Rusia a lansat peste 110 de drone, rachete de croazieră și balistice asupra țintelor ucrainene din toată țara în timpul nopții, au declarat oficialii ucraineni.

„Asta arată că Rusia respinge pacea, iar apelurile sale false la un armistițiu pe 9 mai nu au nimic de-a face cu diplomația”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, într-o postare pe X. „Pe [președintele rus Vladimir] Putin îl interesează doar paradele militare, nu viețile omenești.”

La rândul său, Ucraina a atacat o uzină de armament rusă dintr-o regiune centrală situată la peste 1.200 de kilometri de graniță, folosind racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune produsă intern, cunoscută sub numele de Flamingo.

