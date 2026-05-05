Putin anunță un armistițiu pentru 8 și 9 mai. Zelenski răspunde cu un „regim de liniște” din 6 mai

„Sperăm că partea ucraineană va urma acest exemplu”, se menționează într-o postare pe Telegram a ministerului rus al apărării. Instituția precizează că decizia cu privire la armistițiu aparține președintelui rus Vladimir Putin.

Totodată, Moscova a avertizat că în cazul în care Kievul va încerca să perturbe sărbătorirea Zilei Victoriei în Rusia, forțele sale armate vor lansa un atac asupra centrului capitalei ucrainene.

La scurt timp după acest anunț, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a răspuns pe rețele că Ucraina va acționa „simetric” și va institui un „regim de liniște”, în noaptea de 5 spre 6 mai. Zelenski a adăugat însă că nu a primit vreo propunere oficială din partea Moscovei cu privire la un armistițiu cu ocazia sărbătoririi zilei de 9 mai în Rusia.

„Considerăm că viața umană este incomparabil mai valoroasă decât „sărbătorirea” vreunei aniversări. În acest context, anunțăm un regim de liniște, începând cu ora 00:00 în noaptea de 5 spre 6 mai. <...> Vom acționa în mod similar, începând cu momentul menționat”, a scris Zelenski.

În ajun, liderul de la Kiev a comentat decizia Kremlinului de a reduce formatul paradei din 9 mai de la Moscova - care anul acesta va fi organizată fără cadeți și tehnică militară- și a admis că dronele ucrainene ar putea „să survoleze” zona în timpul paradei.

„Rusia a anunțat că va organiza pe 9 mai la Moscova o paradă fără tehnică militară. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată după foarte mulți ani când nu își vor putea permite tehnică militară. Ei se tem că peste Piața Roșie ar putea zbura drone”, a spus Zelenski.

Anunțând armistițiul, ministerul rus al apărării a reacționat la aceste afirmații - făcute de Zelenski luni la Erevan, la summitul Comunității Politice Europene -, interpretându-le drept „amenințări cu lansarea unui atac asupra Moscovei chiar pe 9 mai”.

Ulterior, Zelenski a comentat reacția ministerului rus al apărării într-un mod aluziv: „A sosit momentul ca liderii ruși să ia măsuri concrete pentru a pune capăt războiului lor, dacă Ministerul Apărării din Rusia consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”.

Pe 29 aprilie, președintele SUA, Donald Trump, după o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că acesta i-a propus să anunțe un armistițiu în războiul cu Ucraina pe durata sărbătoririi Zilei Victoriei. Trump a susținut această propunere.

Ca răspuns, la fel ca în cazul „armistițiului de Paște” anunțat de Rusia, Zelenski a propus un armistițiu pe termen lung în locul unuia temporar.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că anunțarea armistițiului pentru 8 și 9 mai este o decizie a lui Vladimir Putin și nu necesită o reacție din partea Kievului.

Cu informații de la Serviciile rus și ucrainean ale RFE/RL și BBC.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te