O dronă ucraineană a ajuns până în centrul Moscovei. Un bloc de apartamente, lovit

După cum reiese din fotografiile și înregistrările video ale martorilor, este vorba despre complexul rezidențial „Mosfilmovski”, situat într-una dintre cele mai prestigioase zone ale capitalei ruse.

Primele informații privind impactul unei drone cu o clădire au apărut duminică noaptea, pe la 01:30, ora locală. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat inițial pe Telegram că drona „a lovit o clădire în zona Mosfilmovskaia”, însă, trei ore mai târziu, a publicat un alt mesaj, în care se spunea că „atacul a două drone care se îndreptau spre Moscova a fost respins de forțele de apărare aeriană”, iar serviciile de urgență lucrează la locul „prăbușirii resturilor acestora”.

Publicația Mash, citând martori oculari, scrie că o parte a fațadei s-a prăbușit peste o mașină parcată sub clădire. Circulația în apropierea blocului a fost blocată.

Conform informațiilor canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, drona care a atacat Moscova a fost „o dronă de atac de tip FP-1”.

Nu există informații despre răniți sau morți.

Complexul rezidențial „Mosfilmovski” se află la 6 kilometri de Kremlin – este cel mai apropiat loc de Kremlin până unde au ajuns vreodată dronele ucrainene, fără a lua în calcul atacul reușit asupra Kremlinului de acum 3 ani, pe 3 mai 2023.

În zona Mosfilm se află, de asemenea, numeroase ambasade și consulate, printre care și Ambasada Germaniei, situată la mai puțin de un kilometru de locul în care drona a lovit clădirea.

Moscova este protejată de numeroase sisteme de apărare aeriană, după cum a relatat Radio Svoboda, serviciul rusesc al RFE/RL, iar cazurile în care dronele lovesc clădiri din centrul orașului sunt extrem de rare.

După primele atacuri ale dronelor ucrainene asupra capitalei ruse în primăvara anului 2023, autoritățile ruse au ridicat în jurul Moscovei mai multe „inele” de apărare aeriană, formate din peste 100 de poziții ale sistemelor de rachete antiaeriene „Panțir”.

De atunci, dronele ucrainene nu s-au mai apropiat atât de mult de centrul orașului. Totuși, ultimele atacuri ucrainene asupra obiectivelor infrastructurii ruse de rafinare și export al petrolului ar fi putut duce la o penurie de rachete de apărare antiaeriană în Rusia, după cum a declarat, pe 26 aprilie, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski.

Pe 9 mai, în capitala Rusiei va avea loc tradiționala paradă militară de Ziua Victoriei. Anul acesta, însă, parada se va desfășura într-o formă redusă – fără tehnică militară, și fără cadeți ai Academiei militare Suvorov. Autoritățile au explicat acest lucru prin „situația operațională”. Dronele ucrainene atacă obiective din Rusia practic în fiecare noapte.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat în această dimineață că a doborât 117 drone, inclusiv în regiunea Moscovei. Autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile privind lovitura unei drone asupra unui bloc de locuințe din Moscova.

Cu informații de la Serviciile rusesc și ucrainean ale RFE/RL.

