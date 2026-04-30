Trump a declarat reporterilor la Casa Albă, pe 29 aprilie, că în timpul conversației de 90 de minute cu Putin s-a discutat despre un armistițiu luna viitoare, cu ocazia aniversării sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în Europa.

Trump a spus că a sugerat „un pic” de încetare a focului, adăugând: „Cred că el [Putin] ar putea face asta”.

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a oferit presei ruse detalii suplimentare despre convorbirea telefonică, spunând că Putin s-a declarat pregătit să declare o încetare a focului până pe 9 mai sau în jurul acestei date, când Rusia marchează înfrângerea Germaniei naziste.

Remarcile vin după ce Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că parada anuală de Ziua Victoriei din Piața Roșie va fi redusă drastic în acest an, ținându-se fără vehicule militare sau armament greu, pentru prima dată în aproape două decenii.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a sugerat că principalul motiv al restrângerii anvergurii manifestării este „activitatea teroristă” ucraineană, o referire clară la atacurile cu drone lansate de Kiev în lupta sa împotriva invaziei rusești pe scară largă.

Un armistițiu – și eliminarea amenințării dronelor ucrainene – ar putea permite însă Kremlinului să-și intensifice spectacolul militar.

Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, cucerind teritorii în partea de est a țării vecine. Luptele de pe teren au ajuns practic într-un impas în ultimele luni.

În ultimul an, însă, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone, vizând infrastructura energetică rusă, bazele forțelor aeriene și alte ținte.

Trump a declarat că el și Putin au discutat și despre războiul SUA cu Iranul, Trump afirmând că i-a spus lui Putin că „înainte să mă ajuți [cu Iranul], vreau să punem capăt războiului tău”.

Întrebat de un reporter care război – cel din Ucraina sau cel din Iran – se va termina primul, Trump a răspuns că ele ar putea avea același „calendar”.

Noi atacuri la Odesa

Dronele rusești au atacat din nou în cursul nopții de miercuri spre joi orașul Odesa, din sudul Ucrainei, pentru a doua oară în această săptămână, rănind cel puțin 18 persoane și provocând pagube clădirilor rezidențiale.

Atacurile au provocat cele mai grave pagube în cartierul central Primorski, unde au fost avariate clădiri, a declarat Serhi Lisak, șeful administrației militare locale. Au avut loc incendii de amploare la etajele superioare și pe acoperișuri, care au fost stinse între timp, a mai declarat Lisak pe Telegram.

Serviciile de urgență au declarat că numărul răniților ar putea încă să se modifice. Odesa, important port la Marea Neagră și un punct central pentru exporturile ucrainene, a fost ținta repetată a atacurilor rusești pe parcursul celor peste patru ani de război al Rusiei. Paisprezece persoane au fost rănite într-un atac, luni.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat o rachetă balistică și 206 drone asupra Ucrainei începând de miercuri, de la ora 18:00, dintre care 172 de drone au fost doborâte sau neutralizate. O rachetă și 32 de drone au lovit 22 de locații, au adăugat ucrainenii.

Lisak a declarat că printre răniți se afla un băiat de 17 ani, iar doi dintre răniți se aflau la terapie intensivă, în stare gravă.

El a adăugat că o clădire a unei grădinițe a fost grav avariată și au fost pagube la un centru comercial, un hotel și la clădiri administrative.

Lisak a postat fotografii cu un incendiu care făcea ravagii într-o clădire cu etajul superior avariat, precum și cu flăcări și fum gros care se ridicau dintr-o clădire înaltă.

Zeci de autobuze și mașini au fost distruse sau avariate în mai multe parcări, a adăugat el.

Într-un alt district, au fost înregistrate lovituri la instalații de infrastructură, clădiri de depozitare și o cooperativă de garaje.

Scris cu informații de la Reuters

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te