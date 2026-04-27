„Noapte grea” la Odesa după un atac rusesc. Drone ucrainene lovesc nave de război în Sevastopol

„A fost o noapte foarte grea”, a declarat în dimineața zilei de 27 aprilie șeful administrației militare din Odesa, Serghei Lisak.

Drone rusești au lovit zone rezidențiale și obiective civile din diferite părți ale orașului, potrivit oficialului.

Cel mai mult a avut de suferit raionul Primorskii din centrul istoric al Odesei, unde au fost avariate case de locuit, un hotel și „alte obiective”, tot acolo fiind rănite cele mai multe persoane, inclusiv doi copii. Lisak nu a precizat starea răniților.

Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că au mai fost lovite un depozit și infrastructura portuară.

Până la 50 de drone rusești au fost lansate asupra Odesei noaptea trecută, potrivit unor canale de monitorizare ucrainene.

Armata rusă nu comentează atacurile repetate asupra orașului și a regiunii Odesa.

SBU spune că a lovit nave de război rusești în Sevastopol

În ajun, Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat desfășurarea cu succes a unei operațiuni speciale la baza navală a flotei ruse din Sevastopol și aerodromul militar Belbek din Crimeea anexată de Rusia.

SBU susține că unitatea sa specială „Alfa” a lovit cu drone trei nave militare rusești - nava mare de desant „Iamal”, nava mare de desant „Filcenkov” și nava de recunoaștere „Ivan Hurs”.

În plus, dronele ucrainene ar fi atacat centrul de instruire al flotei ruse la Marea Neagră „Lukomka”, cartierul general al Serviciului de informații radio-tehnice al forțelor de apărare aeriană și o stație de radar „Mis-M1”.

Un alt atac, afirmă SBU, a fost lansat asupra aerodromului „Belbek” din Crimeea și asupra unui avion de vânătoare MiG-31 staționat acolo, precum și asupra unității de exploatare tehnică a aerodromului.

Aceasta ar fi a doua operațiune recentă a SBU împotriva navelor militare rusești din Marea Neagră, lovitura anterioară fiind dată pe 18 aprilie, au afirmat reprezentanții SBU. Atunci ar fi fost avariate, de asemenea, trei nave.

Autoritățile pro-ruse din Sevastopol au anunțat duminică despre ceea ce au numit unul din cele mai masive atacuri cu drone asupra orașului din ultima perioadă. Un bărbat a murit, iar mai multe persoane au fost rănite, potrivit guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozjaev.

Armata rusă nu a comentat atacul de duminică asupra bazei sale navale și a aerodromului din Crimeea.

