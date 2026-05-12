Moscova a reluat atacurile asupra Kievului și altor orașe după armistițiul de trei zile

În capitala ucraineană, o dronă a avariat clădirea unei grădinițe, a anunțat șeful administrației militare regionale, Mikola Kalașnik, precizând atacul nu a făcut victime.

„Acoperișul grădiniței a luat foc. În blocul de locuințe cu patru etaje din apropiere, ferestrele au fost sparte. Au fost avariate și două locuințe private”, a informat Serviciul de stat pentru situații de urgență.

Anterior, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că resturi ale unei drone au căzut pe acoperișul unui bloc de apartamente cu multe etaje. Incendiul care a izbucnit a fost stins în scurt timp.

Rusia nu a comentat reluarea atacurilor nocturne. Armistițiul de trei zile, convenit între Rusia și Ucraina cu medierea SUA, a expirat la miezul nopții de 11 mai, ora Kievului. În ciuda diminuării vizibile a intensității luptelor, părțile s-au acuzat reciproc de încălcarea regimului de încetare a focului pe linia frontului și în zonele adiacente.

Zelenski: „Vom acționa simetric”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, prin reluarea atacurilor aeriene, Rusia a pus capăt armistițiului, adăugând că Ucraina va răspunde cu aceeași monedă.

„Rusia a ales singură să pună capăt acelei liniști parțiale care s-a menținut câteva zile. În această noapte au fost lansate peste 200 de drone de atac asupra Ucrainei. Au fost lansate din nou bombe aeriene pe front – peste 80, au fost înregistrate peste 30 de lovituri aeriene”, a spus el.

Liderul de la Kiev a reafirmat că Ucraina va acționa „simetric” la atacurile rusești. „Rusia trebuie să pună capăt acestui război și tocmai ea trebuie să facă primul pas către un armistițiu real și de durată”, a afirmat Zelenski.

Noaptea trecută, drone rusești au atacat și infrastructura energetică din regiunea Nikolaev, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim. Câteva localități au rămas fără curent electric, a adăugat oficialul.

În orașul Dnipro, a fost lovită o locomotivă de tren și „infrastructura de transport” - o persoană a fost rănită, a afirmat șeful administrației militare a regiunii, Oleksandr Hanja. Potrivit lui, în urma bombardamentelor rusești asupra raionului Sinelnikov din apropierea frontului, o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite.

În regiunea Herson, 12 persoane, printre care un copil, au fost rănite în urma atacurilor trupelor rusești. Au fost avariate un bloc de locuințe, cinci case private, o stație de alimentare cu combustibil, utilaje agricole și autoturisme private. Iar în zone apropiate frontului din regiunea Donețk, trei civili au fost uciși, iar alți șase au fost răniți, potrivit autorităților locale.

Rusia spune că a doborât 30 de drone ucrainene

Ministerul apărării de la Moscova a anunțat că, după expirarea armistițiului, până la ora 07:00 dimineața, forțele de apărare antiaeriană au „interceptat și distrus” 27 de drone ucrainene „de tip avion”, deasupra regiunilor Belgorod, Voronej și Rostov.

De asemenea, a fost perturbată activitatea aeroporturilor din mai multe regiuni, inclusiv în adâncul Rusiei, inclusiv Samara, Saratov, Penza și Nijnii-Novgorod, precum și circulația pe podul spre peninsula anexată Crimeea.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

