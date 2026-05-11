Viitoarea ministră de Externe de la Budapesta: Rusia, o provocare de securitate pentru Ungaria și Europa

Nominalizată la conducerea diplomației maghiare, Anita Orban a vorbit pe 11 mai, la audieri de confirmare în funcție, în fața noului parlament de la Budapesta dominat de partidul Tisza al conservatorului pro-european Péter Magyar. Acesta a fost învestit în funcția de premier pe 9 mai ca urmare a victoriei sale categorice la alegerile parlamentare din 12 aprilie, când l-a debarcat de la putere pe longevivul premier pro-rus, Viktor Orbán.

„Rusia va rămâne o parteneră, dar relația nu poate fi bazată pe o dependență unilaterală”, a spus Anita Orbán, într-o aluzie la dependența energetică, în primul rând, a Ungariei față de Rusia și a adăugat: „În actuala situație geopolitică, este limpede că politicile Rusiei reprezintă o provocare de securitate pentru Ungaria și pentru Europa”.

Reorientarea politicii externe ungare a fost subliniată la sfârșitul săptămânii trecute de decizia noului parlament de a rearbora drapelul Uniunii Europene pe clădirea sa din Budapesta, după o absență de 12 ani, în care fostul premier naționalist, la putere din 2010 până în 2016, a implementat în Ungaria ceea ce a numit o „democrație iliberală” după model rusesc.

Un fost apropiat al guvernării lui Viktor Orbán, noul premier Péter Magyar a promis o „schimbare de regim”. Uniunea Europeană și-a exprimat deschis entuziasmul față de venirea lui la putere, văzând în aceasta sfârșitul perioadei de ostilitate și obstrucționism din partea Budapestei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe X că mandatul lui Magyar oferă „speranța și promisiunea reînnoirii în aceste vremuri dificile”.

Baie de mulțime

Învestirea lui Magyar din 9 mai a fost urmărită la Budapesta de zeci de mii de oameni pe ecrane gigantice amplasate lângă clădirea Parlamentului. Mulțimea, remarca AFP, a fluturat steaguri ale Ungariei și ale UE, iar apoi au sărbătorit până târziu în noapte.

„Eu nu voi domni peste Ungaria, ci îmi voi servi țara”, a promis Magyar în discursul său de la depunerea jurământului, în parlament, iar vorbindu-le ulterior suporterilor de afară i-a îndemnat să reconstruiască Ungaria împreună.

În vârstă de 45 de ani, Magyar a promis că unul dintre primii pași ai guvernului său va fi crearea unui birou independent pentru investigarea corupției din ultimii 20 de ani și recuperarea bunurilor publice de la cei care le-au „dobândit ilegal”.

El dorește, de asemenea, să anuleze schimbările introduse în timpul lui Viktor Orbán, care au slăbit independența justiției, a presei, a universităților și a altor instituții.

Partidul Tisza dispune de 141 din cele 199 de locuri din parlament, iar această majoritate confortabilă de două treimi îi permite să promoveze asemenea reforme majore și să modifice Constituția.

Printre prioritățile cele mai urgente ale lui Magyar se numără deblocarea a miliarde de euro din fondurile europene pentru Ungaria, care au fost înghețate de UE din cauza încălcării statului de drept sub Viktor Orbán.

Așteptări uriașe

Ungaria se confruntă cu o stagnare economică și cu degradarea serviciilor publice, iar așteptările față de noul guvern sunt uriașe.

Există multă răbdare și bunăvoință față de noul guvern, spune analista Andrea Virag, directoare de strategie la think tank-ul liberal de la Budapesta, Republikon Institute, adăugând însă că Magyar trebuie să răspundă rapid măcar unora din așteptări.

Nu va fi ușor, mai ales că nici Viktor Orbán nu stă cu mâinile în sân. În vârstă de 62 de ani, el a lipsit de la ceremoniile de inaugurare a lui Magyar, a spus că nu-și va ocupa locul în parlament câștigat la alegeri și a spus că se va dedica unei „reorganizări a taberei naționale” în politica ungară.

Primii pași ai lui Magyar sunt să schimbe conducerea instituțiilor de stat despre care a spus că au „irosit” încrederea publicului. A reiterat și un apel anterior adresat președintelui Tamas Sulyok și altor aliați ai lui Viktor Orbán să demisioneze până la sfârșitul lunii.

Noua majoritate parlamentară Tisza a ales-o între timp președintă a parlamentului pe femeia de afaceri Agnes Forsthoffer, una dintre mai multe femei propuse de noua putere în funcții importante, pentru a oferi femeilor o reprezentare mai largă decât o făcuse coaliția lui Orbán.

Profesorul de istorie Krisztian Koszegi a devenit primul rom ales vicepreședinte al parlamentului din istoria Ungariei.

După Reuters și AFP

