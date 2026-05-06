Coaliția de guvernare vrea să renunțe la sistemul de finanțare în baza contribuției lunare a fiecărui utilizator („poplatek”, i se spune în cehă și costă 205 coroane, adică 170 de lei moldovenești), finanțarea urmând să fie asigurată integral din bugetul de stat începând cu anul viitor.

Conform planurilor, postul public de televiziune și radioul național urmează să primească anual echivalentul a aproximativ 375 de milioane de dolari, cu aproximativ 15% mai puțin decât veniturile obținute în acest an din contribuțiile cetățenilor.

Ideea a fost prezentă în platformele electorale ale partidelor populiste și de extremă dreapta ajunse la guvernare anul trecut, care prezintă renunțarea la „poplatek” ca pe o mare victorie pentru „cetățeanul de rând”.

Criticii măsurii spun că este o încercare de aducere a radioteleviziunii publice sub controlul guvernului.

Ceská Televize și Ceský Rozhlas sunt, potrivit sondajelor de opinie, cele mai de încredere surse de informație pentru majoritatea cehilor - dar unii nu înțeleg de ce trebuie să plătească pentru ele, când nu le urmăresc, neapărat.

Protestatarii care au umplut marți Piața Orașului Vechi de la Praga au fluturat steaguri și au purtat pancarte cu sloganuri precum „Nu vă atingeți de mass-media”. Organizatorii protestului au estimat că zeci de mii de oameni s-au adunat în centrul istoric al orașului, care de obicei este plin de turiști.

Criticii spun că schimbările propuse urmează modelul folosit pentru câștigarea controlului politic asupra mass-media în Slovacia și Ungaria, țări conduse de premieri apropiați lui Babiš: Robert Fico și Viktor Orban (acesta din urmă fiind pe picior de plecare, după ce a pierdut alegerile).

Babiš a criticat mereu atât mass-media publică, cât și cea privată independentă pentru modul în care au relatat despre numeroasele sale probleme cu justiția, legate mai ales de felul netransparent cum și-a finanțat imperiul de afaceri.

Din cauza proiectului de lege, sindicatele și angajații Televiziunii Cehe și ai Radioului Ceh au declarat „stare de alertă de grevă”. Potrivit lor, legea ar duce la concedieri în masă, iar mass-media nu și-ar mai putea îndeplini serviciul public și misiunea sa.

Presa din Cehia este considerată una din cele mai libere din lume în clasamentul anual al organizației de monitorizare „Reporteri fără frontiere”, care a declarat că planurile de „reformă” ale guvernării sunt haotice, „trăgând covorul de sub picioarele” mass-media.

Guvernul promite că independența mass-media va fi păstrată, ba chiar întărită, iar felul cum este supravegheată va rămâne neschimbat, cu consilii de administrație numite de parlament. Avantajul finanțării de la buget, spune guvernul, ar fi că fondurile pentru mass-media vor fi ajustate automat la inflație, spre deosebire de taxele plătite de utilizatori, care se măresc doar rar.

