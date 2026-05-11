Zelenski: Rusia nu a lansat atacuri masive, însă luptele continuă pe front

Totodată, a adăugat el, pe linia frontului și în zona adiacentă „nu a fost liniște”, iar armata rusă a continuat acțiunile de asalt pe direcțiile cheie.

În două zile, potrivit lui Zelenski, au fost raportate peste 150 de acțiuni de asalt, peste o sută de atacuri de artilerie și aproximativ 10.000 de lovituri cu drone kamikaze.

„Asta înseamnă că, pe front, armata rusă nu respectă armistițiul și nici măcar nu face vreun efort în acest sens. Toate unitățile noastre ucrainene acționează în mod simetric, apărându-și pozițiile exact așa cum trebuie”, a adăugat președintele ucrainean.

El a menționat că, în cursul zilei de sâmbătă și duminică, „Ucraina s-a abținut de la acțiuni de lungă distanță, ca răspuns la absența atacurilor masive rusești”.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina va riposta în mod simetric și în cazul în care Rusia va relua atacurile de la distanță.

Moscova acuză, de asemenea, armata ucraineană de încălcarea armistițiului pe front și susține că acționează „în mod similar”.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu pentru zilele de 9-11 mai, mediat de președintele american Donald Trump, care și-a exprimat speranța prelungirii acestuia.

Schimbul de prizonieri de război

Armistițiul include și un schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina - câte o mie de fiecare parte.

Kievul a anunțat duminică seara că a transmis Moscovei o listă cu 1000 de nume. „Negocierile pe această temă continuă”, a declarat Comitetul ucrainean pentru problema prizonierilor de război.

Volodimir Zelenski a spus că a avut contacte cu partea americană „privind garanțiile de îndeplinire a acordurilor” referitoare la schimbul de prizonieri. El și-a exprimat speranța că SUA vor asigura respectarea înțelegerii de către Rusia.

În seara zilei de 9 mai, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu primise încă propuneri de la Kiev privind schimbul de prizonieri în cadrul regimului de încetare a focului.

Totodată, Zelenski a comentat declarația lui Putin care a spus că ar fi gata pentru o întâlnire cu liderul de la Kiev, după ce se va ajunge la un acord de pace durabil între Kiev și Moscova.



„Acum, Putin spune chiar el că este în sfârșit gata pentru întâlniri reale - l-am împins puțin în această direcție, iar noi ne-am pregătit de mult pentru întâlniri – așa că trebuie să găsim un format. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm în mod fiabil securitatea”, a declarat Zelenski.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

