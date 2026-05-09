Rusia și Ucraina au încheiat un armistițiu de trei zile, mediat de Statele Unite

Cu numai câteva ore înainte de intervenția lui Trump, Kievul și Moscova se mai acuzau reciproc de încălcarea unor armistiții pe care le declaraseră separat în această săptămână, înainte de comemorările legate de încheierea Celui de Al Doilea Război Mondial, Rusia pregătindu-se pentru o paradă de Ziua Victoriei pe 9 mai și amenințând Kievul cu lovituri masive dacă încearcă să o zădărnicească.

În anunțul pe rețeaua sa Truth Social, Trump a spus că armistițiul mediat de el va include suspendarea tuturor „activităților cinetice”, dar și schimbul de prizonieri.

„Această solicitare a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acceptarea ei de către președintele Vladimir Putin și președintele Volodimir Zelenski. Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și greu purtat”, a scris Trump.

Președintele american care promisese la începutul celui de-al doilea său mandat, în 2025, să oprească războiul din Ucraina în 24 de ore sau câteva zile și-a mutat atenția în ultimele luni asupra Orientului Mijlociu, unde Statele Unite și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie. Dar în postarea sa a precizat că negocierile pentru încheierea războiului în Ucraina continuă să avanseze și că „ne apropiem tot mai mult în fiecare zi” de acest obiectiv.

Ceva mai devreme, secretarul de stat Marco Rubio, aflat la Roma, a spus, răspunzând unei întrebări a Europei Libere, că SUA rămân pregătite să joace mai departe un rol de mediator pentru încheierea războiului, dacă acest rol „poate fi productiv”.

Ce au spus Ucraina și Rusia

Președintele Zelenski a confirmat armistițiul, spunând că problemele umanitare rămân o prioritate-cheie. „De aceea, astăzi, în cadrul procesului de negocieri mediat de partea americană, am primit acordul Rusiei pentru a efectua un schimb de prizonieri de război în format 1.000 la 1.000”, a scris Zelenski pe telegram.

El a emis și un decret ironic prin care „permite” desfășurarea paradei militare a Rusiei din 9 mai și spune că armele ucrainene nu vor ținti Piața Roșie.

Rusia a diminuat amploarea paradei, la care nu va participa tehnică militară, și a luat măsuri sporite de securitate la Moscova, inclusiv blocarea internetului, fiind îngrijorată de posibile atacuri ale dronelor ucrainene.

Președintele Ucrainei a mai spus pe 8 mai că negociatorii ucraineni au avut discuții consistente cu oficiali americani la Miami, iar emisari americani urmează să viziteze Kievul în lunile următoare.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, vorbind cu jurnaliștii în numele lui Putin, a spus că și Rusia a acceptat inițiativa lui Trump privind încetarea focului timp de trei zile.

„Un acord în această privință a fost atins în timpul discuțiilor noastre telefonice cu administrația americană”, a spus el.

Anterior, Rusia și Ucraina se acuzaseră reciproc de încălcarea armistițiilor pe care fiecare le declarase separat.

Cele două părți continuă să se lovească reciproc cu rachete, drone și foc de artilerie, fără ca sfârșitul războiului să se întrevadă. Negocierile de pace sunt blocate, iar Ucraina respinge cererea lui Putin de a ceda teritorii pe care le-a apărat cu succes de la invazia rusă la scară largă din 2022.

Trupele ruse luptă acum în Ucraina de mai bine de patru ani, suferind pierderi mari, iar agresiunea continuă mai mult decât durata implicării sovietice, între 1941 și 1945, în ceea ce rușii numesc Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Rusia controlează aproximativ 19,4% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din Donbas ocupate în 2014. Și-a încetinit înaintarea în acest an, forțele ucrainene au reușit mai multe contraatacuri, iar dronele trimise la mare distanță în Rusia au devastat infrastructura petrolieră rusă.

După Serviciul ucrainean al RFE/RL și Reuters

