Fără internet mobil pe 9 mai la Moscova, de teama dronelor ucrainene

Restricțiile sunt necesare „pentru a asigura securitatea evenimentelor festive”, organizate cu ocazia Zilei Victoriei în Al Doilea Război Mondial, au explicat autoritățile ruse.

Ele promit însă că internetul fix și rețelele Wi-Fi vor funcționa fără restricții.

Totodată, nu se prevede oprirea sau restricționarea internetului mobil la Moscova pe 7 și 8 mai, a afirmat ministerul Digitalizării, avertizând însă că, „în cazul „apariției unor amenințări directe la adresa securității, pot fi introduse restricții operative”.

Publicația „Fontanka” a scris că în dimineața zilei de joi, 7 mai, pe serviciul de monitorizare a internetului Downdetector a crescut numărul plângerilor din partea utilizatorilor din regiunea Leningrad în legătură cu întreruperile internetului mobil.

Internetul mobil a căzut la Moscova pe 5 mai, autoritățile invocând măsuri de securitate pe fondul unui risc crescut de atacuri cu drone din partea Ucrainei.

Tot atunci, operatorii ruși de telefonie mobilă și-au informat abonații că, în perioada 5-9 mai, ar putea fi restricționată conexiunea la rețeaua mobilă la Moscova și Sankt Petersburg.

Luni, ministerul rus al Apărării a anunțat un armistițiu unilateral pentru zilele de 8 și 9 mai în Ucraina, amenințând Kievul cu represalii în cazul în care va perturba sărbătorirea Zilei Victoriei în Rusia.

De asemenea, ministerul a anunțat că participarea la parada de anul acesta din Piața Roșie va fi mai redusă - fără cadeți și fără tehnică militară - și a admis că dronele ucrainene ar putea „să survoleze” zona în timpul festivităților.

Kievul a răspuns la armistițiul anunțat de Moscova cu un „regim de liniște”, începând cu miezul nopții de 6 mai, însă forțele rusești l-au încălcat aproape imediat. Președintele de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina „va acționa în mod simetric”.

În noaptea de 6 spre 7 mai, Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei, potrivit armatei ruse, care a raportat distrugerea a 347 de drone ucrainene. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus că forțele de apărare aeriană au doborât 13 drone deasupra capitalei.

Canalele ucrainene de Telegram scriu că în orașul Naro-Fominsk, din regiunea Moscovei, a fost atacat complexul militar-logistic „Nara” al ministerului Apărării din Rusia. Informația nu a fost confirmată încă oficial.

De asemenea, dronele ucrainene au lovit o întreprindere industrială în orașul Perm - aflat la 1500 km de granița ucraineană, în Urali -, a anunțat guvernatorul regiunii, Dmitri Mahonin, potrivit căruia, atacul nu a făcut victime.

La sfârșitul lunii aprilie, dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului de lângă Perm - un nod strategic al sistemului magistral de transport al petrolului din Federația Rusă, prin care petrolul este distribuit în patru direcții, inclusiv către rafinăria din Perm.

În ultimele luni, Ucraina a făcut „un salt calitativ” în dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune, iar numărul loviturilor asupra unor ținte importante în adâncul teritoriului Rusiei - rafinării și depozite de petrol, fabrici militare, aerodromuri, porturi și alte obiective strategice - a crescut semnificativ. Acest lucru îl recunosc atât observatorii militari, cât și de participanții la acțiunile de luptă, inclusiv de partea rusă.

