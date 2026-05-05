Înaintea Zilei Victoriei, Kremlinul le-a mai tăiat un pic internetul moscoviților. „E chestie de securitate”

De la începutul anului, Rusia a impus restricții severe asupra internetului, blocând serviciile de telefonie mobilă și obligând milioane de utilizatori să recurgă la VPN-uri, într-o măsură pe care oponenții președintelui Vladimir Putin au calificat-o drept o încercare de a consolida controlul intern după patru ani de război.

Kremlinul a declarat că restricțiile de marți, ca și altele, au fost introduse pentru a asigura securitatea în contextul unui risc crescut de atacuri cu drone din partea Ucrainei.

Șase reporteri Reuters aflați la Moscova au spus că marți internetul mobil nu funcționa pe telefoanele lor în diferite părți ale capitalei. Ei au precizat că apelurile telefonice puteau fi efectuate în continuare din multe zone ale Moscovei.

Un site de monitorizare care înregistrează reclamațiile privind accesul la internet a semnalat la rândul lui probleme cu internetul mobil într-o serie de regiuni din Rusia europeană, printre care Moscova și Sankt Petersburg.

Operatorii de telefonie mobilă ruși au declarat că ar putea apărea probleme cu internetul mobil din cauza necesității de a asigura securitatea în zilele următoare. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a avertizat, de asemenea, că ar putea exista probleme cu internetul mobil și mesageria.

Secția de taxiuri a celei mai mari companii de internet din Rusia, Yandex, a declarat că ar putea apărea probleme cu comandarea taxiurilor online din cauza restricțiilor impuse internetului.

La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, cele două părți sunt angajate în cel mai mare război cu drone din istorie, amintește Reuters. Dronele lor cu rază lungă de acțiune vizează totul, de la puncte de comandă la infrastructura energetică, mult în spatele liniilor frontului.

Internetul va fi o resursă de stat?

Potrivit unui raport al serviciilor de informații ucrainene FIS, citat de presa de la Kiev, autoritățile ruse lucrează la un set de măsuri menite să transforme segmentul rus al internetului global într-o infrastructură controlată în totalitate de stat.

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia - susține FIS - elaborează inițiative care vor conduce la o strangulare treptată din punct de vedere economic și al licențelor, pe care utilizatorii obișnuiți o vor resimți treptat.

Inițiativa centrală a acestor măsuri este introducerea de taxe pentru traficul internațional de internet pentru abonații de telefonie mobilă. Se discută un preț de 2 dolari pe 1 GB de trafic. Acest lucru este prezentat rușilor ca o schimbare a modelului tarifar, dar adevăratul obiectiv al inițiativei este de a face utilizarea serviciilor VPN neprofitabilă din punct de vedere financiar, deoarece tot traficul care trece prin acestea poate fi clasificat ca internațional, susține serviciul de informații ucrainean.

Autoritățile ruse fac, de asemenea, presiuni pentru schimbarea sistemului de licențiere a operatorilor de telecomunicații. Se preconizează reducerea celor 17 tipuri de licențe existente la numai trei. O licență de bază va necesita un capital inițial de cel puțin 66.000 de dolari, iar o licență generală va necesita peste 1,3 milioane dolari. În prezent, capitalul social minim autorizat pentru astfel de companii în Rusia este de numai 143 de dolari.

