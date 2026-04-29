Rusia a ridicat „Cortina de Fier digitală” împotriva propriilor cetățeni (Von der Leyen)

„Pe fondul creșterii inflației și al exploziei ratelor dobânzilor, consecințele războiului declanșat de Rusia sunt suportate tot de buzunarele poporului rus”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața parlamentarilor europeni de la Strasbourg.

„Așa că Kremlinul reacționează... prin restricționarea accesului la internet și a comunicării libere”, a mai spus șefa executivului Uniunii Europene, citată de AFP.

Von der Leyen a afirmat că „rușii simt că trăiesc din nou în spatele unei Cortine de Fier, de data aceasta o Cortină de Fier digitală.”

„Dacă istoria ne învață ceva, este că toate imperiile se prăbușesc în cele din urmă”, a avertizat ea.

Autoritățile ruse și-au intensificat recent eforturile de a controla accesul la internet în țară, limitând aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp, înăsprind restricțiile privind VPN-urile (rețelele private virtuale, cele care înlesnesc ocolirea interdicțiilor interne) și impunând blocaje.

Blocările, inclusiv în capitala Moscova, au provocat rare manifestări de nemulțumire publică.

Kremlinul spune că restricțiile ar fi necesare din motive de securitate națională, pentru combaterea „terorismului”.

De la invazia pe scară largă din Ucraina, Rusia și-a înăsprit regulile împotriva manifestărilor publice de disidență, interzicând criticile la adresa Kremlinului și a armatei ruse prin legi stricte de cenzură militară.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut masiv pentru Ucraina și a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după luni de întârziere.

Noua rundă de sancțiuni economice este a 20-a din partea blocului format din 27 de țări de când tancurile rusești au intrat în Ucraina în 2022, iar șefa politicii externe europene, Kaja Kallas, a spus că deja se lucrează la pachetul al 21-lea.

Deși economia Rusiei a rezistat până acum în mare măsură sancțiunilor economice, oficialii UE insistă că încep să apară din ce în ce mai multe fisuri.

