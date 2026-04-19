Care este nuanța ta preferată de ulei de buze?

Influencerul rus Victoria Bonia le-a adresat această întrebare celor 13 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram săptămâna aceasta, într-o postare tipică pentru contul ei.

Videoclipul despre uleiul de buze a strâns 45.000 de like-uri. Însă ea a făcut mult mai multă vâlvă cu o postare foarte neobișnuită din 14 aprilie, în care i s-a adresat personal președintelui rus Vladimir Putin.

„Vladimir Vladimirovici, oamenii se tem de dumneavoastră; bloggerii, artiștii se tem; guvernatorii se tem de dumneavoastră. Dar dumneavoastră sunteți președintele țării noastre. Nu cred că ar trebui să ne fie frică de dumneavoastră”, a spus Bonia în videoclipul care a strâns rapid 20 de milioane de vizualizări și peste un milion de like-uri.

Într-o țară în care dezbaterea politică și criticarea autorităților sunt strict controlate, videoclipul de aproape 20 de minute a generat o dezbatere aprinsă online – și a dat naștere rapid la o altă dezbatere.

„Glumele sunt pedepsite aspru în țara noastră”

Aiza, o altă vedetă a rețelelor, le-a spus celor 4 milioane de urmăritori ai săi că Rusia suferă de „jurnalism mort, jurisprudență moartă [și] umor mort – pentru că glumele sunt pedepsite aspru în țara noastră”.

Videoclipul lui Bonia a fost mai moderat, concentrându-se pe probleme precum inundațiile din Daghestan, poluarea pe coasta Mării Negre, sacrificarea animalelor în contextul unor epidemii și conexiunile la internet blocate sau lente.

Ambele videoclipuri au evitat criticile directe la adresa lui Putin, pretinzând în schimb, ca în mai toate dictaturile, că oficialii nu îl informează pe șeful cel mare despre problemele reale. Niciunul din cele două clipuri nu a menționat războiul din Ucraina.

Videoclipurile apar într-un moment în care popularitatea lui Putin, potrivit sondajelor de opinie publică din Rusia, este în scădere. Săptămâna trecută, Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, instituție de stat, a informat că ratingul de aprobare al lui Putin a scăzut la 67,8% – cel mai scăzut nivel de când Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022.

A fost cel mai recent dintr-o serie de sondaje care arată o scădere a sprijinului pentru Putin. Tendința s-ar putea datora războiului din Ucraina, care face tot mai multe victime, inclusiv în regiunile ruse învecinate cu Ucraina, nu doar pe front, și aduce dificultăți economice.

Însă sociologul rus din exil Igor Eidman a declarat pentru Serviciul rus al RFE/RL (Radio Svoboda) că rezultatele sondajului ar putea fi legate și de o serie de restricții impuse internetului.

„S-a luat o decizie politică de a izola Rusia și utilizatorii ruși de internetul global, urmând calea aleasă de China sau chiar de Iran”, a spus el.

Pe 14 aprilie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că întreruperile internetului mobil care au afectat milioane de oameni sunt temporare.

„Este clar că restricțiile privind accesul la internet cauzează neplăceri multor cetățeni, dar... odată ce necesitatea acestor măsuri va trece, accesul la internet va fi, desigur, restabilit complet și va reveni la normal”, a spus Peskov.

Eidman crede însă că orice „revers” ar fi probabil doar „măsuri de PR” temporare și nu se va reveni la normal.

Represiunea împotriva bloggerilor de război

Între timp, continuă represiunea împotriva bloggerilor pro-război care critică modul în care este gestionată campania militară a Rusiei.

Cel mai recent caz a fost pe 13 aprilie, când canalul Telegram al lui Aleksandr Vaskovski a anunțat că acesta a fost reținut pentru „discreditarea armatei” după ce a postat despre corupția din cadrul autorităților de ocupație ruse din regiunea Donețk, din Ucraina.

A scris a doua zi că a fost eliberat, dar că va fi judecat.

Luna trecută, Ilia Remeslo, un susținător bombastic al Kremlinului, a atins un punct sensibil al opiniei publice când a scris un articol virulent despre război și starea generală a țării. L-a atacat pe Putin însuși, numindu-l criminal de război și plângându-se că distruge Rusia.

La mai puțin de două zile după publicarea articolului, Remeslo a fost internat într-un spital de psihiatrie.

Bonia, care locuiește în Monaco, sau Aiza, care își are reședința în Bali, s-ar putea simți prin comparație în siguranță.

Dar poate doar pentru a fi 100% sigură, Bonia a publicat un nou videoclip pe 15 aprilie, în care spunea că refuză toate solicitările de interviu și adăuga: „Nu mai am nimic de spus. Nu sunt o figură a opoziției. N-am fost niciodată și nu intenționez să fiu.”

Pe 16 aprilie, ea a revenit, de data aceasta luptându-se cu lacrimile, pentru a-și informa adepții că Peskov i-a văzut adresarea și că „se lucrează” la problemele pe care le-a ridicat.

Acum, Bonia se poate concentra din nou pe uleiul de buze.

