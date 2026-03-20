Navalnîi, care fusese tratat în Germania pentru otrăvirea aproape fatală legată de serviciile de securitate ruse, a fost arestat imediat după sosirea la Moscova. Șase luni mai târziu, în iunie 2021, după ce un tribunal din Moscova a declarat fundația „organizație extremistă”, Remeslo s-a bucurat sincer.

„Lovit ca o muscă”, a scris el într-o postare pe X.

Ultima... lovitură a lui Remeslo a venit săptămâna aceasta, anume un mesaj pe cât de amețitor, pe atât de direct: președintele rus, a spus el, trebuie închis.

„Vladimir Putin nu este un președinte legitim”, a scris Remeslo pe 17 martie într-o postare pe Telegram. „Trebuie să demisioneze și să fie adus în fața justiției ca criminal de război și hoț.”

Criticile virulente la adresa Kremlinului sunt o raritate în zilele noastre; sute de ruși au fost închiși pentru „discreditarea forțelor armate”, în temeiul unei legi adoptate la câteva zile după declanșarea invaziei din februarie 2022.

Însă faptul că un susținător al Kremlinului precum Remeslo a spus ceea ce a spus a provocat un val de șoc atât în rândul susținătorilor regretatului Navalnîi, al opoziției ruse, dispersate și divizate, cât și în rândul observatorilor Kremlinului.

Misterul s-a adâncit și mai mult joi, pe 19 martie, odată cu apariția unor informații potrivit cărora Remeslo ar fi fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

Nu a existat nicio confirmare a informației publicate de Fontanka, o instituție de presă cunoscută din Sankt Petersburg, și nu este clar dacă Remeslo a fost internat voluntar sau nu.

Serghei Markov, un analist politic cândva apropiat de Kremlin, dar care a fost ulterior a ajuns pe lista neagră, a declarat că Remeslo s-a internat singur în spital pe 18 martie și a speculat că ar fi putut fi o modalitate de a evita o posibilă anchetă penală.

Remeslo nu a putut fi contactat pentru a comenta. Jurnalistul Alexandr Pliușev, care l-a intervievat pe Remeslo după publicarea postării critice pe Telegram, a declarat că, începând cu 19 martie, Remeslo nu a mai răspuns la apeluri telefonice sau la mesaje pe WhatsApp.

Într-un interviu acordat agenției de știri în limba rusă „Agentstvo”, publicat pe 18 martie, Remeslo și-a reiterat unele dintre criticile la adresa lui Putin și a declarat că nu intenționează să părăsească țara.

„Nu pot să-i bage pe toți la închisoare pentru că îl critică pe Putin”, ar fi spus el. „E o prostie”.

„Trăiască libertatea, fir-ar să fie!”

Înainte de postarea de pe Telegram din 17 martie, Remeslo era cunoscut ca un susținător declarat al Kremlinului și al lui Putin, precum și al războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El și-a folosit experiența juridică pentru a ataca personalități ale opoziției și a depune plângeri în încercarea de a declanșa anchete penale.

Atacurile sale juridice au fost considerate de observatori ca un barometru al sentimentului oficial față de Navalnîi, care a murit în 2024 într-o închisoare de maximă siguranță din Siberia. Cinci țări europene au concluzionat că a fost otrăvit cu o toxină obținută dintr-o broască exotică și au acuzat practic guvernul rus de uciderea lui.

Potrivit publicației Insider, o altă organizație rusă de presă aflată în exil, campaniile lui Remeslo au fost coordonate cu Administrația Prezidențială, un puternic organism de elaborare a politicilor din biroul președinției ruse. El a confirmat acest lucru în interviul acordat „Agentstvo”.

În postarea sa din 17 martie, intitulată „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”, Remeslo a criticat războiul din Ucraina și l-a acuzat pe Putin că a sărăcit poporul rus, a înăbușit libertatea pe internet și presa independentă și a distrus opoziția politică.

„Ceea ce a început ca o «operațiune de poliție» a făcut acum 1-2 milioane de victime”, a spus el, referindu-se la războiul împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an. „Războiul este purtat exclusiv pentru a satisface nesiguranțele lui Putin; noi, cetățenii obișnuiți, nu câștigăm nimic din el, ci doar pierdem.”

„Îi este frică de dezbateri și de alegeri corecte, pentru că împăratul este gol”, a scris Remeslo despre Putin. „Trăiască libertatea, fir-ar să fie!”

În rândul opoziției ruse, dispersate și divizate, reacțiile au variat de la scepticism la neîncredere.

Leonid Volkov, care a condus campania prezidențială a lui Navalnîi din 2018 și trăiește acum în exil, a descris manifestul lui Remeslo drept „cea mai uimitoare răsturnare de situație pe care am văzut-o vreodată”.

„Mi-e greu să-mi imaginez vreo situație în care cineva din administrația prezidențială i-ar da undă verde lui Remeslo să-l atace personal pe Putin”, a spus el într-o postare pe X. „Asta deschide o cutie a Pandorei mult prea periculoasă. Trece peste toate limitele.”

„Ceva nu se leagă”, a scris el.

„După părerea mea, ar putea fi vorba fie de o cădere nervoasă, fie de o anumită ranchiună personală”, a declarat Andrei Pivovarov, un activist de opoziție care trăiește în prezent în afara Rusiei. „Își supraestimează capacitățile și crede că, dacă le va explica tuturor situația sa, totul se va schimba.”

El a sugerat, de asemenea, o paralelă cu exemple din trecut ale unor personalități publice care au criticat dur politica Kremlinului; de pildă, Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor din Grupul Wagner, care i-a criticat fără milă pe înalții oficiali militari ruși până când a murit într-un misterios accident de avion – la două luni după ce a condus o revoltă scurtă împotriva Moscovei.

„Mulți oameni care ating un anumit nivel de putere dezvoltă un sentiment de celebritate”, a declarat Pivovarov pentru Serviciul rus al RFE/RL. „Ei cred că, nici dacă critică regimul, nimeni nu se va pune cu ei.”

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

