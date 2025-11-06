Cum poliția rusă a învins „sataniștii”, interzicând un festival de benzi desenate

La St. Petersburg, în mijlocul mulțimii de vrăjitoare, vrăjitori și personaje de desene animate adunate la festivalul Necrocomicon, polițiștii ruși în uniformă păreau tulburător de reali. Într-adevăr, ceea ce urma să fie o sărbătoare de două zile dedicată horrorului, fanteziei și benzilor desenate a fost „curmat în fașă” de autoritățile ruse pe 1 noiembrie, în cel mai recent exemplu al represiunii împotriva expresiei artistice și culturale.

Închiderea bruscă a avut loc după ce un canal Telegram asociat cu activiști ai Bisericii Ortodoxe Ruse a cerut investigarea manifestării, calificând evenimentul drept „satanic” și acuzând organizatorii că încearcă să atragă minori într-o „mișcare internațională interzisă”.

În iulie, Curtea Supremă a Rusiei a declarat „Mișcarea Internațională Satanistă” extremistă și i-a interzis activitățile, chiar dacă nu există nicio organizație cu acest nume.

Înainte de deschiderea conferinței, un alt grup de activiști ortodocși din mișcarea Patruzeci ori Patruzeci s-a plâns de Necrocomicon. E vorba este o puternică organizație naționalistă creștin-ortodoxă, numită după cele 1.600 de biserici care se crede că existau în capitala Rusiei, Moscova, înainte de revoluția din 1917.

Organizatorul Necrocomicon va fi deportat

Autoritățile ruse au depus, de asemenea, plângeri penale împotriva organizatorului Necrocomicon, Aleksei Samsonov, și au dispus deportarea lui în Kazahstan, țara sa natală.

Anchetatorii susțin că Samsonov, care locuiește în Sankt Petersburg de două decenii, a indus în eroare poliția cu o ștampilă în permisul de ședere care îi prelungea reședința în Rusia până la 1 mai 2026. După examinare, autoritățile au declarat că ștampila nu corespundea cu modelele oficiale.

O instanță a dispus reținerea lui Samsonov într-un centru de detenție pentru cetățeni străini până la 29 ianuarie 2026, după care va fi deportat în Kazahstan.

Înainte de începerea evenimentului, Samsonov a declarat că s-au vândut aproximativ 2.000 de bilete pentru festival, care urma să includă un concurs de cosplay, o expoziție de cărți science-fiction și un concert rock.

Numele convenției este o referință la o colecție de povestiri scrise de H.P. Lovecraft, celebrul scriitor american de horror, fantasy și science-fiction.

My Little Pony încalcă legea

În Rusia, Biserica Ortodoxă se poziționează ca apărător al „valorilor tradiționale” și este deosebit de ostilă față de ceea ce consideră a fi idei occidentale, precum drepturile LGBT și feminismul.

„Pe 30 octombrie, [autoritățile] au discutat cu noi despre cum nu este de dorit să organizăm acest eveniment”, a declarat organizatorul Samsonov canalului Telegram Rotonda din Sankt Petersburg înainte de începerea manifestării. „Aceasta nu s-a bazat pe niciun temei legal. Ei au exprimat doar suspiciuni că la eveniment vor fi permise manifestări de satanism.”

Autoritățile ruse au luat măsuri împotriva unor evenimente similare și în trecut. În februarie 2024, poliția din Moscova a interzis o convenție pentru fanii desenului animat My Little Pony, la care participanții se îmbrăcau adesea ca personajele lor preferate. Deși poliția nu a găsit dovezi de activități ilegale, a declarat că a primit plângeri potrivit cărora convenția promova „propaganda LGBT”.

Conform legii rusești privind „propaganda gay”, datând din 2013 și „actualizată” în 2022, este ilegal să publici, să distribui, să vinzi sau să promovezi orice „încurajează relațiile sexuale netradiționale”.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au interzis MyAnimeList, o platformă de anime și manga, după ce autoritatea de reglementare a mass-media Roskomnadzor a declarat că ea încalcă legea.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te