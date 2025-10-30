Naoko, cântăreața rusă anti-război, condamnată suplimentar la închisoare, pentru versuri

Artista de stradă rusă Diana Loghinova, cunoscută sub numele de scenă Naoko, a fost anunțat că i s-a prelungit detenția după ce un tribunal a decis că unul dintre versurile sale conținea un cuvânt obscen. Cântecele anti-război și concertele improvizate pe stradă ale cântăreței din Sankt Petersburg au atras un public pasionat, pe fondul represiunii Kremlinului împotriva disidenților și a criticilor la adresa guvernului.