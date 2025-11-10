Cântăreața rusă Loghinova, arestată din nou, la St. Petersburg, după două pedepse scurte cu închisoarea

Loghinova, în vârstă de 18 ani, vocalistă în trupa Stoptime, a fost arestată pentru prima dată împreună cu alți membri ai trupei luna trecută și închisă timp de 13 zile pentru tulburarea ordinii publice, după ce interpretarea sa a piesei interzise „Cooperativa Lacul Lebedelor”, a rapperului rus exilat și anti-Kremlin Noize MC, a devenit virală pe rețelele de socializare.

Luni, Loghinova a fost arestată din nou, numai ghitaristul trupei fiind pus în libertate.

Piesa le-a creat probleme deoarece celebrul balet al lui Piotr Ceaikovski este considerat un simbol al schimbării politice de către unii ruși, care își amintesc că a fost difuzat la televiziunea de stat după moartea liderilor sovietici și în timpul loviturii de stat din 1991 împotriva lui Mihail Gorbaciov, ultimul președinte sovietic.

În octombrie, muzicienii care au interpretat piesa pe o stradă din St. Petersburg au fost arestați, iar Loghinova a primit două pedepse cu închisoarea pentru încălcarea dreptului de întrunire și o amendă de 30.000 de ruble (370 de dolari) pentru că ar fi „defăimat” armata rusă.

Arestările succesive sunt o tactică binecunoscută folosită de justiția rusă în relația cu personalitățile din opoziție. Acuzațiile pentru presupuse infracțiuni grave sunt adesea pregătite în această perioadă.

În loc să fie eliberată, luni, Loghinova a fost dusă la o secție de poliție din centrul orașului Sankt Petersburg. Agenția de știri RIA a citat o sursă din cadrul forțelor de ordine care a declarat că ea va fi acuzată de o altă infracțiune de tulburare a ordinii publice, pentru care ar putea fi condamnată din nou la o scurtă perioadă de închisoare.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te