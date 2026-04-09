FSB-ul din Rusia spune că a reținut un fost jurnalist RFE/RL sub acuzația de trădare

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia susține, într-un comunicat, că „în regiunea Zabaikalie a fost oprită activitatea ilegală a unui cetățean rus născut în 1960, implicat într-o faptă de trădare de stat”. FSB mai spune că acest locuitor din Cita a fost anterior corespondent independent al Radio Svoboda.

Persoanei reținute i se impută colaborarea cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi transmis prin Telegram, „pentru a ajuta partea ucraineană”, informații despre obiective care au fost ulterior ținta unor „atacuri cibernetice”. În acest context, comunicatul FSB face referire la o publicație locală ce reflectă „desfășurarea operațiunii militare speciale” (așa numesc autoritățile ruse invazia pe scară largă în Ucraina – n.r.), precum și activitatea unui obiectiv „critic al infrastructurii regionale”.

FSB a anunțat, de asemenea, efectuarea unei percheziții, în timpul căreia susține că au fost confiscate echipamente și mijloace de comunicații „care demască activități îndreptate împotriva securității Rusiei”. Ca urmare, autoritățile ruse au deschis un dosar penal în temeiul articolului privind trădarea de stat.

Publicația locală „Chita.ru” a scris pe 1 aprilie, citând o sursă bine informată, că angajații forțelor de ordine au reținut un locuitor din Cita, suspectat de trădare de stat, și au efectuat percheziții la doi dintre cunoscuții săi, printre care și fostul președinte al raionului Mogocin. Numele complet al persoanei reținute nu a fost dat publicității. Nu au existat confirmări oficiale ale acestor informații.

Potrivit sursei „Chita.ru”, ar fi vorba despre reținerea lui Alexandr A., care în 2014 a condus filiala locală a partidului „Zapadnîi Vîbor” (Opțiunea Occidentală) și, în plus, a lucrat mai mulți ani pentru publicația de opoziție „Kasparov.ru”. Sub semnătura sa, în publicația „MBH Media” a apărut un articol despre protestul șamanului iakut Alexandr Gabîșev din Cita, care se pornise într-un pelerinaj la Kremlin ca să-l exorcizeze pe Putin, dar a fost internat la un spital de psihiatrie.

Canalul de Telegram „Siberian Express” a remarcat atunci că descrierea persoanei reținute se potrivește jurnalistului din Zabaikalie Alexandr Andreev, iar fostul funcționar, la care au avut loc, de asemenea, percheziții, ar putea fi fostul șef al administrației din Mogocin, Dmitri Pliuhin, care a făcut parte din opoziție. Pliuhin a fost un apărător al drepturilor omului și l-a învins pe candidatul partidului guvernamental „Rusia Unită” la alegerile din 2012.

Partidul „Zapadnîi Vîbor” (Opțiunea Occidentală) a fost fondat în 2012 de politicienii de opoziție Konstantin Borov și Valeria Novodvorskaia; în 2013 a fost înregistrat oficial, iar un an mai târziu înregistrarea a fost anulată, notează proiectul Sibiri.Realii al Serviciului rusesc al RFE/RL.

Corespondentul independent Alexandr Andreev a colaborat cu Radio Svoboda în prima jumătate a anilor 2010. El a pregătit, în special, reportaje pentru emisiunea „Ora corespondenților”.

RFE/RL nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la aceste informații.

De mai bine de un deceniu, autoritățile ruse au intensificat represiunea împotriva mass-mediei independente, precum și a organizațiilor societății civile, a activiștilor pentru drepturile omului și a altor grupuri neguvernamentale. Procurorii au folosit așa-numita lege privind „agenții străini” ca pretext pentru a impune cerințe de raportare împovărătoare jurnaliștilor care colaborează cu instituții media din afara Rusiei.

Acuzațiile de trădare sunt semnificativ mai grave în conformitate cu legislația rusă, comparativ cu încălcările legii privind „agenții străini”. În 2023, președintele Vladimir Putin a semnat o lege prin care pedeapsa maximă pentru persoanele condamnate pentru trădare a fost majorată de la 20 de ani de închisoare la închisoare pe viață.

Potrivit organizației pentru drepturile omului „Pervîi Otdel” (Primul Departament) din Rusia, autoritățile ruse au emis în anul 2025 un număr record de sentințe de condamnare la închisoare în baza articolelor privind „spionajul”. În dosare cu privire la trădare, spionaj, colaborare confidențială cu străinii și acordare de ajutor inamicului au fost condamnate 468 de persoane.

Activiștii pentru drepturile omului vorbesc și despre o nouă tendință a autorităților din Rusia de a reclasifica acuzațiile inițiale în infracțiuni mai grave.

