Rusia a continuat să atace Ucraina după armistițiul anunțat de Kiev

Începând cu seara zilei de marți și până miercuri dimineață, armata rusă a atacat Ucraina cu 108 drone, dintre care 89 au fost doborâte, dar și cu două rachete balistice „Iskander-M” și o rachetă ghidată X-31, potrivit raportului de dimineață al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Rachetele și câteva drone care nu au fost interceptate au lovit opt locații, în regiunile Sumî, Harkov, Donețk și Zaporojie, se spune în mesajul de pe Telegram, care nu detaliază intervalele de timp.

În regiunea Zaporojie, potrivit administrației militare locale, un obiectiv industrial a fost atacat în timpul nopții, fără a se înregistra victime. La Harkov, au fost distruse trei case private, iar două persoane au fost rănite. De asemenea, în orașul Herson au fost lovite blocuri de locuințe, iar serviciile de urgență au raportat incendii și cel puțin trei răniți.

La Moscova, ministerul rus al apărării a afirmat că forțele antiaeriene au doborât noaptea trecută 53 de drone ucrainene, în regiunile Belgorod, Breansk, Kursk, Moscova, în Crimeea anexată și deasupra Mării Negre.

La miezul nopții, pe 6 mai - ora Kievului, care coincide cu ora Moscovei - a intrat în vigoare „regimul de liniște” pe care președintele Volodimir Zelenski l-a anunțat luni, după ce Rusia a propus un armistițiu pentru zilele de 8 și 9 mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei.

Marți, la numai o zi după ce Moscova și Kievul au propus încetarea focului, forțele rusești au lansat un atac masiv asupra unor regiuni ucrainene, în urma cărora cel puțin 27 de persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite, potrivit ministrului de interne de la Kiev, Ihor Klimenko.

În regiunea Zaporojie, unde atacurile au făcut cel puțin 12 victime, ziua de 6 mai a fost declarată zi de doliu.

Tot marți, autoritățile pro-ruse din Crimeea au afirmat că cel puțin cinci oameni au fost uciși în urma atacurilor ucrainene din aceeași zi asupra orașului Djankoi.

De asemenea, pe 5 mai, forțele ucrainene au lansat un atac masiv cu drone și rachete F-5 Flamingo asupra orașului Ceboksarî - la peste 1500 de kilometri în adâncul teritoriului rus - care au lovit „obiective ale industriei militare”, a anunțat președintelui Zelenski. Potrivit lui, uzina din Ceboksarî producea electronice și echipamente de protecție și navigație pentru rachete, blindate, aviația și flota militară ale Rusiei.

Cu informații de la Serviciile rus și ucrainean ale RFE/RL și BBC.

