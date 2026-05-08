Armistițiul se prăbușește, iar Rusia și Ucraina se atacă reciproc înainte de 9 mai

„Din partea rusă nu a existat nici măcar o încercare simbolică de încetare a focului pe front”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 8 mai, după ce forțele aeriene ucrainene anunțau că au doborât 56 de drone în cursul nopții.

Rusia a lansat „peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri”, precum și peste 140 de atacuri asupra pozițiilor de pe linia frontului ale Kievului, a scris Zelenski pe rețelele de socializare, adăugând: „Așa cum am făcut și în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde astăzi în același fel”.

Ceva mai târziu, președintele ucrainean a informat că Ucraina a lovit o instalație petrolieră rusă în Iaroslavl, la peste 700 de kilometri în adâncul Rusiei. La Iaroslavl se află o mare rafinărie petrolieră.

„Sancțiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune au continuat, ca răspuns la loviturile rusești asupra orașelor și satelor noastre”, a scris Zelenski pe Telegram.

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone la mare distanță asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere ruse, împiedicând Rusia să profite de relaxarea sancțiunilor americane și de scumpirea petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu pentru a-și mări veniturile și finanța efortul de război.

Ministerul rus al Apărării a spus și el vineri că a doborât 264 de drone ucrainene peste noapte, și a revenit apoi avertizând că vor răspunde în oglindă ucrainenilor.

Ucraina a calificat armistițiul temporar al Rusiei drept o măsură de propagandă menită să protejeze parada victoriei din 9 mai, unul dintre cele mai importante evenimente patriotice pentru liderul rus Vladimir Putin, dar care anul acesta urmează să poarte un caracter redus.

Cu câteva ore înainte ca armistițiul Rusiei să intre în vigoare, Zelenski i-a avertizat pe aliații Rusiei să nu participe la paradă.

„Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, potrivit cărora reprezentanții lor intenționează să fie la Moscova... O dorință ciudată... în aceste zile. Nu recomandăm acest lucru”, a spus Zelenski, adăugând: „Vor de la Ucraina permisiunea de a-și organiza parada, pentru ca ei să poată ieși în piață în siguranță timp de o oră pe an, iar apoi să continue să ucidă”.

Zelenski propusese anterior un armistițiu alternativ începând din 6 mai, dar acesta a fost ignorat, iar Moscova și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei în ultimele zile.

De asemenea, Rusia a avertizat că va lovi masiv centrul Kievului, dacă Ucraina îi va periclita ceremoniile de Ziua Victoriei, avertizând ambasadele occidentale să se pregătească pentru evacuarea din capitala ucraineană.

Ministerul britanic de Externe a calificat amenințările Moscovei drept „nejustificate, iresponsabile și complet neîntemeiate”, iar ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat pentru Bloomberg TV că Berlinul nu își va retrage personalul ambasadei din Kiev.

După Reuters și AFP

