„Diplomația dronelor”. Zelenski câștigă Ucrainei aliați în țările arabe ajutându-le să-și apere cerul

Zelenski a efectuat mai multe vizite în țările Golfului de la izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, semnând acorduri în domeniul apărării. Mesajul lui a fost mereu că Kievul își valorifică și împărtășește experiența acumulată în lupta împotriva Rusiei și în doborârea dronelor acesteia, care se bazează pe tehnologie iraniană.

„Ucraina este gata să împărtășească această expertiză în domeniul securității cu Bahrain și să contribuie la salvarea de vieți”, a spus Zelenski într-o declarație publicată online după întâlnirea cu regele Hamad bin Isa Al Khalifa.

AFP amintește că Ucraina a semnat o serie de acorduri de apărare în regiune de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, inclusiv cu Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite - toate, țări apropiate Statelor Unite și atacate de iranieni începând din martie.

Experții militari ucraineni trimiși de Kiev au doborât, de asemenea, drone iraniene în mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Țările din Golf sunt atacate cu aceleași drone Shahed de concepție iraniană pe care Rusia le lansează asupra Ucrainei.

„Țara noastră se confruntă cu atacuri teroriste similare aproape în fiecare zi, iar poporul nostru are experiență relevantă în apărarea la scară largă”, a declarat Zelenski în comunicatul său, cu ocazia vizitei în Bahrain, unde s-a discutat și despre deschiderea reciprocă de ambasade.

O schimbare crucială: Ucraina exportă securitate

„Diplomația dronelor” a lui Zelenski aduce Kievului noi prieteni arabi, rezumă evoluția relațiilor dintre Ucraina și statele din Orientul Mijlociu Volodimir Dubovik, de la think-tank-ul Centrul pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), citat de radioul public din Cehia.

În spatele acestei „diplomații a dronelor” se ascunde o schimbare destul de semnificativă în percepția geopolitică a Ucrainei. Din țara care înainte depindea de ajutorul partenerilor străini, a devenit o țară care acum îl oferă ea însăși.

Războiul din Iran a confirmat rolul esențial pe care îl joacă dronele în războiul modern și i-a oferit lui Zelenski un atu diplomatic într-un moment în care sprijinul SUA pentru Kiev pare nesigur, afirmă și analiști citați de Reuters.

Pe parcursul războiului, Ucraina a găsit metode ieftine și extrem de eficiente de a contracara atacurile cu drone, în loc să se bazeze exclusiv pe sisteme de rachete defensive de ultimă generație, precum costisitorul sistem american Patriot, utilizat de SUA în Golf. De asemenea, Kievul a dezvoltat capacități de atac cu drone de rază lungă pentru a lovi infrastructura energetică rusă.

Numai în această lună, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării și al dronelor cu Germania, Norvegia și Țările de Jos, după ce, la sfârșitul lunii martie, a încheiat parteneriate de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

În ultimele săptămâni, Zelenski a convenit, de asemenea, asupra unei cooperări în domeniul securității cu Turcia și Siria, iar la sfârșitul săptămânii a semnat acorduri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, privind apărarea și energia.

„Zelenski depune eforturi considerabile pentru a demonstra că Ucraina reprezintă un atu, nu o povară, și că are o soluție la natura schimbătoare a războiului”, a declarat Orysia Lutsevych, directoarea Forumului Ucrainei de la Chatham House, un centru de studii cu sediul la Londra. „Ucraina trebuie acum să se organizeze pentru a obține rezultate concrete.”

Analista din Cehia Lenka Martínková consideră și ea că este vorba despre o „mare schimbare strategică”.

„Nu mai este doar un gest simbolic de cooperare sau sprijin. Kievul cere și ceva în schimb, și anume energie și sprijin financiar. Țările din Orientul Mijlociu dispun de combustibili fosili și de un sector energetic destul de dezvoltat”, a explicat experta pentru radioul public ceh.

Obstacole în calea exporturilor și „prudență tehnologică”

Producătorii de drone din Ucraina afirmă că dispun de o capacitate de producție neutilizată semnificativă, însă guvernul a aprobat doar câteva licențe de export în domeniul apărării.

Ucraina a început să producă drone în străinătate, inclusiv în Germania și Marea Britanie, însă această producție este destinată exclusiv nevoilor sale militare.

Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO și trimis special în Ucraina în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, a declarat că Kievul a dat dovadă, pe bună dreptate, de prudență în ceea ce privește distribuirea pe scară largă a sistemelor sale militare.

„O mare parte din ceea ce au realizat ucrainenii constă în dezvoltarea proceselor și a mentalității”, a spus Volker, adăugând că Ucraina este îngrijorată că Rusia ar putea afla cum funcționează sistemele sale. „Orice companie ar face tot posibilul să-și protejeze proprietatea intelectuală cât mai mult timp. Asta îi conferă valoare. Așa că, desigur, asta fac și ei.”

