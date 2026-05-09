Drona ucraineană „Liutîi”, o veste proastă pentru regiunile ruse: harta loviturilor în adâncime

La Ekaterinburg, de exemplu, o dronă se îndrepta spre uzina militară „Vector”, specializată în echipamente militare de comunicații, potrivit canalului de Telegram Astra. Însă, aceasta nu a ajuns la destinație, căzând asupra unui bloc de locuințe la doar trei kilometri distanță.

Acest lucru i-a șocat pe blogerii ruși pro-Kremlin care de patru ani susțin că țara nu este suficient de bine pregătită de război.

„Noua realitate – drona «Lyutîi» Drone ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune de tip kamikaze, dezvoltate de Biroul de proiectare «Antonov» în a doua jumătate a anului 2022. Raza de zbor a dronei „Lutîi”, judecând după ultimele atacuri, depășește 1500 de kilometri, cu o încărcătură de luptă de 75 de kilograme.- a ajuns până în Ural. Este o primă încercare, deocamdată, nu e un atac masiv. Dar, având în vedere producția „comună” de drone din Europa, este doar o chestiune de timp… ”, a scris bloggerul militar rus Aleksandr Kots.

Loviturile în adâncime. Un tablou general

Loviturile ucrainene cu drone în adâncul teritoriului DeepStrike - lovituri în adâncul teritoriului unamicului Rusiei au devenit una din principalele „noutăți” ale războiului din ultimele luni. Dar Kievul a aplicat această tactică și înainte, crescând treptat numărul de drone lansate în fiecare lună.

Tipuri de lovituri și prin ce se deosebesc John Helin, expert al proiectului OSINT al Black Bird Group, a explicat într-un interviu pentru Radio Svoboda - serviciul rusesc al RFE/RL - ce reprezintă loviturile cu rază scurtă, medie (mid-strike) și lungă. El atrage însă atenția asupra faptului că nu există parametri general acceptați pentru evaluarea acestora. Loviturile de rază scurtă susțin de obicei acțiunile tactice în apropierea liniei frontului și se caracterizează prin predominanța dronelor FPV, a UAV-urilor de mici dimensiuni și a muniției de baraj cu rază scurtă de acțiune. Helin numește lovituri cu rază medie atacurile asupra țintelor din spatele liniilor inamice: logistica, punctele de comandă, sistemele de apărare antiaeriană, depozitele, mijloacele de luptă radio-electronică și așa mai departe. Este foarte dificil să se determine cu exactitate ce lovitură poate fi considerată o lovitură de rază medie, deoarece aceasta se află într-o „zonă operațională ambiguă între țintele tactice și cele strategice”. Loviturile în adâncime sau loviturile cu rază lungă de acțiune vizează ținte aflate în spatele operațional sau strategic al inamicului și includ rafinării, depozite mari, baze aeriene, fabrici, porturi și infrastructura energetică. „Loviturile sunt greu de clasificat în intervale kilometrice stricte: raza de acțiune și rolul sistemelor se schimbă constant. Raza de acțiune a dronelor FPV și a altor UAV-uri de mici dimensiuni crește datorită îmbunătățirii mijloacelor de comandă, a sistemelor de recepție și a cablurilor de fibră optică. Drept urmare, diferențele între loviturile pe distanțe scurte și medii devin din ce în ce mai mici. În același timp, unele sisteme cu rază de mare acțiune pot fi utilizate împotriva țintelor aflate relativ aproape de linia frontului”, explică Helin.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri puternice și sistematice asupra rafinăriilor din Rusia, împiedicând-o să profite pe deplin de creșterea prețurilor mondiale la țiței și de relaxarea temporară a sancțiunilor asupra livrărilor sale de petrol.

Conform estimărilor Bloomberg, în aprilie Ucraina a lansat cel puțin 21 de atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse, ceea ce a determinat scăderea cantităților procesate de petrol în Rusia, până la cel mai mic nivel din ultimii ani.

Numărătoarea și dinamica loviturilor

Pe 6 aprilie, cercetătorul francez Clément Molin a scris că, în martie 2026, Ucraina a lansat pentru prima dată pe teritoriul Rusiei mai multe drone cu rază lungă de acțiune decât a lansat Rusia asupra Ucrainei. Conform calculelor sale, în august 2024 Ucraina a lansat pentru prima dată asupra Rusiei o mie de drone într-o lună, în iulie 2025 – trei mii, iar în martie 2026 – șapte mii, lansând astfel pentru prima dată în doi ani mai multe drone asupra Rusiei decât a lansat Rusia asupra Ucrainei.

Modelin s-a bazat în calculul atacurilor ucrainene pe informații publice ale Ministerului Apărării din Rusia referitoare la atacurile cu drone. Aceste date au limitări inerente. Ministerul rus al Apărării le poate manipula, exagerând cifrele pentru a prezenta activitatea apărării antiaeriene rusești într-o lumină favorabilă sau, dimpotrivă, încercând să subestimeze numărul atacurilor ucrainene, mai ales acum, când este clar că acestea sunt monitorizate pentru a evalua atacurile Ucrainei.

Judecând după ultimele date, în aprilie, numărul atacurilor în adâncime a scăzut față de martie, deși rămâne încă ridicat. Scăderea numărului ar fi fost influențată, printre altele, de „armistițiul de Paște”: acesta a început pe 11 aprilie la ora 16:00, ora Moscovei, și a durat până la sfârșitul zilei de 12 aprilie. În această perioadă, ministerul rus al Apărării nu a raportat nimic despre drone ucrainene doborâte.

John Helin, expert al proiectului OSINT al Black Bird Group, a remarcat într-un interviu acordat pentru Radio Svoboda că Ucraina și-a extins în mod evident capacitatea de a lansa atacuri cu drone pe distanțe mari, iar datele Ministerului Apărării al Federației Ruse nu sunt doar un „artefact statistic”, dar nici nu se poate evalua creșterea eficienței atacurilor ucrainene exclusiv pe baza acestora.

„Statisticile indică o schimbare de amploare, dar succesul campaniei de atacuri în profunzime ale Ucrainei trebuie evaluat pe baza rezultatelor, nu pe baza lansărilor sau interceptărilor declarate. Pentru a evalua, trebuie să analizăm ce obiective au fost lovite, cât de des, cât de departe de granița ucraineană se aflau acestea, dacă aceste lovituri au perturbat logistica, dacă au redus volumul de producție la rafinăriile de petrol sau la alte întreprinderi, precum și dacă aceste lovituri au forțat Rusia să-și disperseze apărarea aeriană. Pe baza tuturor acestor parametri, se observă că atacurile ucrainene devin într-adevăr din ce în ce mai eficiente, iar loviturile în sine reprezintă doar o parte a tabloului”, explică analistul Black Bird Group.

Detalii despre ținte: petrolul și apărarea antiaeriană

Cea mai vizibilă evoluție din ultimele luni este campania de atacuri ucrainene asupra terminalelor petroliere rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră – din Primorsk, Ust-Luga, Novorossiisk și Tuapse. Până la sfârșitul lunii martie, atacurile, potrivit estimărilor Reuters, au dus la oprirea temporară a cel puțin 40% din exporturile rusești de petrol.

La mijlocul lunii aprilie, agenția Bloomberg a scris că atacurile au împiedicat Moscova să profite de creșterea record a prețurilor mondiale la petrol, provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Acest lucru a dus la scăderea exporturilor rusești de petrol până la cel mai de jos nivel din august 2025, în timp ce veniturile din vânzarea petrolului reprezintă o sursă cheie de finanțare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

La 1 mai, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a pierdut 7 miliarde de dolari din cauza atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești.

În plus, conform datelor monitorizate de tochnyi.info, Ucraina a neutralizat sistematic în ultimele luni sisteme de apărare aeriană rusești în zona de frontieră și pe teritoriile ocupate, „eliberând” calea pentru lovituri în adâncul Rusiei.

Despre modul în care Ucraina neutralizează sistemele de apărare aeriană din jurul orașului Donetsk a vorbit, pentru Donbass.Realities, reprezentantul regimentului 413 „Reid” al forțelor de sisteme fără pilot ucrainene, Alexei Bezuglîi, după ce, pe 8 aprilie, armata ucraineană a distrus un sistem antirachetă rus „Tor”. El a declarat că, în cei patru ani de război, nu-și amintește „un ritm atât de rapid de distrugere a sistemelor de apărare aeriană”

ale Rusiei.Bezuglîi a precizat că forțele ucrainene „vânează” nu doar mijloacele de apărare aeriană din zona frontului, ci și sistemele cu rază medie de acțiune, „care blochează rutele dronelor ucrainene”.

Militarul s-a lăudat că, în februarie, unitatea sa a reușit să lovească un sistem de apărare antiaeriană „Pantsir” la o distanță de 169 de kilometri de linia frontului.

„O astfel de amploare a loviturilor deschide calea pentru lovituri în adâncime și lovituri cu rază medie – pentru lovituri eficiente, pe care le vedem acum în regiunea Leningradului și în zona litorală a Mării Negre”.

Acest lucru este confirmat și de surse rusești. Bloggerul militar Iuri Kotenok a scris la începutul lunii aprilie că Forțele Armate ale Ucrainei, după ce au distrus mijloacele de apărare aeriană și antirachetă din Crimeea, au trecut la distrugerea sistemelor de rachete, inclusiv a celor de lansare multiplă, desfășurând în paralel acțiuni în întreaga zonă a Mării Negre cu ajutorul dronelor și al ambarcațiunilor fără echipaj.

Cercetătorul de la Universitatea din Oslo Fabian Hoffman a remarcat că, în urma acțiunilor Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusiei îi este dificil să creeze zone de acoperire suprapuse. O porțiune de cer se află sub controlul mai multor sisteme de apărare antiaeriană simultan, iar pierderea unor sisteme individuale poate duce la pierderea completă a controlului asupra unor porțiuni de spațiu aerian, mărind imediat numărul vectorilor de atac disponibili pentru Ucraina: „Reticența evidentă a Rusiei de a redisloca mijloacele din inelul dens de apărare aeriană și apărare antirachetă din jurul Moscovei – probabil din cauza temerilor de a apropia realitățile războiului de «ușile regimului» – agravează problema”.

Pe 26 aprilie, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a declarat că Rusia se confruntă cu un deficit de rachete pentru a contracara dronele ucrainene și alte mijloace de atac.

John Helin, de la Black Bird Group, consideră că atacurile ucrainene tot mai frecvente pot într-adevăr supraîncărca și epuiza sistemul rus de apărare aeriană, deși avertizează că afirmațiile privind epuizarea stocurilor de rachete rusești destinate mijloacelor de apărare aeriană trebuie tratate cu prudență, deoarece acestea nu pot fi verificate din exterior.

Totodată, el consideră că Rusia nu a construit un sistem de detectare și contracarare a dronelor similar celui ucrainean Ucraina utilizează o gamă largă de mijloace de combatere a dronelor: aviația, sistemele antiaeriene, dronele de interceptare și grupurile mobile. De asemenea, a fost creată o rețea extinsă de senzori acustici pentru detectarea dronelor., ceea ce ar putea afecta într-adevăr eficiența apărării aeriene ruse în cazul unor atacuri masive. Cu toate acestea, observă Helin, chiar și apărarea ucraineană, eșalonată și adaptată la raidurile masive ale Rusiei, întâmpină dificultăți în fața atacurilor repetate de amploare.

„Rusia este acum nevoită să se adapteze în timp real la războiul dronelor cu rază lungă de acțiune, în timp ce Ucraina a început această adaptare încă de acum câțiva ani”, spune el.

Ce spun părțile

În ultimele luni, armata ucraineană a înregistrat un progres semnificativ nu doar cu loviturile în adâncime, ci și cu atacurile pe o rază de până la 100 de kilometri.

„Confirm progresul semnificativ al dronelor ucrainene. Acum, mijloacele de transport sunt incendiate la o distanță de peste 40 km de linia frontului. A crescut semnificativ și numărul mijloacelor de luptă ale inamicului care vânează tehnica într-un perimetru de 100 km de linia frontului”, scriu autorii canalului „Martorii Bayraktar”, subliniind că armata ucraineană combină acum drone de atac ieftine cu modele străine scumpe.

„Tot ce poate zbura și lovi tehnica în mișcare – inamicul scalează instantaneu și aplică pe front”, s-au plâns aceștia.

În postare sunt discutate metode de combatere a UAV-urilor: instalarea la scară industrială a plaselor anti-drone, transportul soldaților în vehicule blindate și „interceptarea fizică” - adică doborârea dronelor, și nu doar „speranța într-o apărare electronică atotputernică”.

Bloggerul rus pro-război Nikita Tretiakov a scris și el despre utilizarea în masă de către Forțele Armate ale Ucrainei a unor noi drone ieftine, cu o rază de acțiune de până la 100 de kilometri, invulnerabile la mijloacele tradiționale de contracarare, precum sistemele de război electronic și bruiajul semnalului GPS. În plus, remarcă Tretiakov, acestea sunt greu de doborât cu arme de foc din cauza vitezei mari și a dimensiunilor reduse.

„Numărul de drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei, raza de zbor, precizia, rezistența la contramăsuri electronice, calitatea imaginii video de la drone... toate acestea indică un singur lucru: complexul militar-industrial ucrainean „de garaj” a intrat într-o nouă etapă tehnologică. Ucraina a construit un sistem extrem de simplu, lipsit complet de birocrație și de formalități inutile... Anul acesta, Forțele Armate ale Ucrainei vor primi de la producători 7 milioane de drone. Calculați singuri numărul de drone pe zi pentru fiecare kilometru de front. „Nu este greu nici să se calculeze posibilitatea de a crea un avantaj pe un sector al frontului”, scrie și propagandistul rus Andrei Medvedev.

Popularul canal pro-Kremlin „Rîbari”, la rândul său, remarcă faptul că este extrem de dificil să se mărească producția sistemelor antiaeriene și a rachetelor aferente.

„Este fizic imposibil să creezi pur și simplu din nimic zeci de mii de rachete pentru «Pantsir». Cu atât mai puțin în condițiile unor raiduri constante, din cauza cărora trupele antiaeriene lucrează deja la limita capacității, consumând muniție într-un ritm accelerat”, continuă el.

O soluție mai practică în situația actuală ar fi, în opinia sa, preluarea experienței ucrainene și crearea unui număr mare de grupuri mobile, echipaje cu drone de interceptare și sisteme de recunoaștere acustică.

Expertul militar rus Konstantin Sivkov a constatat în cadrul unei emisiuni TV problema combaterii dronelor – pentru distrugerea acestora sunt necesare rachete antiaeriene semnificativ mai scumpe. „În această cursă economică suntem condamnați la înfrângere”, a spus Sivkov și, ca alternativă, a îndemnat la zdrobirea decisivă a Forțelor Armate ale Ucrainei, prin desfășurarea unei „operațiuni ofensive strategice”.

În sfârșit, printre bloggerii pro-război circulă zvonuri, cu referire la „surse din interior”, conform cărora ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, l-a informat pe Putin despre un avantaj tehnologic serios al dronelor ucrainene pe front și a descris situația ca fiind critică: nu este vorba despre numărul de drone, ci despre schimbarea generației de tehnologie.

Belousov a evidențiat, în special, câteva probleme cheie legate de noile drone ucrainene:

noile drone funcționează non-stop și practici nu se aud până în momentul atacului;

ele sunt greu de depistat cu detectoarele standard și sunt rezistente la mijloacele de război electronic, ceea ce face ca metodele obișnuite de apărare să fie puțin eficiente.

În plus, Belousov ar fi declarat că este necesar să se „schimbe urgent abordarea”: să se renunțe la dependența de soluțiile importate din China și să se treacă, în schimb, la dezvoltarea propriilor sisteme de nouă generație.

Putin ar fi promis să rezolve situația, inclusiv în privința industriei și a comenzilor din domeniul apărării. Și cu toate că această informație se răspândește activ în rândul „corespondenților militari”, nu există nicio confirmare că o astfel de discuție a avut loc cu adevărat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat pe 13 aprilie un videoclip cu ocazia Zilei producătorilor de arme, în care au fost prezentate 56 de tipuri de arme de fabricație ucraineană, inclusiv 31 de tipuri de drone.

„Toată lumea vede raza de acțiune fără precedent a dronelor noastre – ele lansează atacuri la o distanță de 1.750 de kilometri de granița noastră. Și această distanță va crește”, a remarcat președintele ucrainean.

În aceeași zi, adresându-se angajaților din industria de apărare, el a declarat că loviturile ucrainene în adâncime „nu mai sunt o senzație”, iar dronele ucrainene au schimbat radical abordările privind desfășurarea războiului. Dacă înainte rezultatul depindea de puterea artileriei, astăzi, în opinia lui Zelenski, câmpul de luptă este determinat, în primul rând, de „curajul infanteriei și de amploarea utilizării dronelor”.

Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, care a preluat această funcție în ianuarie, a diclarat că dezvoltarea UAV-urilor cu rază lungă și medie de acțiune este una dintre prioritățile sale. El a purtat, printre altele, negocieri cu Germania pentru o investiție de 300 de milioane de euro în mijloace de atac cu rază lungă de acțilne și producția dronelor pentru atacuri de rază medie, bazate pe inteligență artificială.

O recunoaștere internațională

Publicația Axios a relatat că, în februarie, Ministerul Apărării al SUA a organizat un concurs al „dronelor ucigașe” – ca parte a unui program de miliarde de dolari pentru achiziționarea dronelor de mici dimensiuni –, iar câștigătorul a fost o dronă creată de mica companie britanică Skycutter, în colaborare cu compania ucraineană SkyFall.

Vincent Gardner, unul din directorii Skycutter, a spus despre SkyFall: „Ei produc o dronă la fiecare 23 de secunde, 123 de mii de unități pe lună”. Astfel, războiul dintre Rusia și Ucraina influențează tehnologiile de astăzi și de mâine de pe câmpul de luptă, remarcă Axios.

Secretarul pentru forțe terestre al SUA, Dan Driscoll, a declarat în cadrul unei audieri în Congres că armata americană preia experiența ucraineană, pe care a apreciat-o în termeni elogioși. „Ei [ucrainenii] au schimbat radical modul în care oamenii participă la conflicte. Au făcut o treabă absolut uimitoare în ceea ce privește implementarea inovațiilor. Și declar public că învățăm multe de la ei”, a spus Driscoll.

