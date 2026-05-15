Moscova și Kievul au eliberat câte 205 prizonieri de război

Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri - câte 205 de fiecare parte, a anunțat ministerul rus al apărării.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat schimbul. Potrivit lui, aceasta este prima etapă a înțelegerii dintre Ucraina și Rusia de a face un schimb de 1000 de prizonieri de război, ca parte a armistițiului din 9-12 mai, mediat de SUA.

Printre cei eliberați se află, potrivit lui, soldați, sergenți și ofițeri.

„Majoritatea dintre ei se aflau în captivitate încă din 2022. Au apărat Ucraina la Mariupol și „Azovstal”, pe fronturile din Donețk, Luhansk, Harkiv, Herson, Zaporojie, Sumî, Kiev și la Centrala nucleară de la Cernobîl, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

În plus, potrivit agenției oficiale ruse TASS, părțile au efectuat un schimb de rămășițe ale militarilor uciși în război. Ucraina a primit trupurile a 526 de soldați, iar Rusia - rămășițele a 41 de soldați ruși.

Moscova a anunțat că schimbul de prizonieri de război a fost posibil prin medierea Emiratelor Arabe Unite, fără a menționa contribuia SUA.

Despre pregătirea unui schimb de prizonieri - câte 1000 de fiecare parte - a anunțat inițial, pe 8 mai, președintele SUA, Donald Trump. Se aștepta ca schimbul să aibă loc în perioada armistițiului din 9-12 mai, dar acesta n-a avut loc, iar Kievul a acuzat Kremlinul de tergiversarea procesului. În replică, Moscova a spus că lucrează asupra listelor.

În cele din urmă, primii 205 de prizonieri s-au întors acasă, pe 15 mai, în ziua în care la Kiev a fost declarată zi de doliu pentru victimele ultimului atac aerian masiv al Rusiei, soldat cu cel puțin 24 de morți și zeci de răniți.

