Zi de doliu la Kiev. Drone ucrainene lovesc orașul Reazan

Ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko, a anunțat, vineri dimineața, încheierea operațiunii de căutare și salvare, care a durat 28 de ore.

De sub dărâmăturile blocului prăbușit în raionul Darnița al capitalei au fost salvați 30 de oameni, alți 48 au fost răniți, printre care un copil, potrivit Serviciului pentru situații de urgență al Ucrainei.

Atacul a avut loc în noaptea de joi. Potrivit autorităților ucrainene, blocul de locuințe cu nouă etaje din raionul Darnița al capitalei a fost lovit de o rachetă de tip „aer-sol” X-101.

Lovitura nocturnă a urmat unuia dintre cele mai masive atacuri rusești cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei. Pe 13 și 14 mai, forțele rusești au folosit 1.567 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Atacurile au țintit infrastructura civilă, energetică și de transport în mai multe regiuni ucrainene, îndeosebi în vestul țării și în capitală, potrivit autorităților ucrainene.

Reacții europene

Aliaţii Ucrainei au condamnat prompt atacul rusesc masiv asupra Kievului, lansat după un armistițiu de trei zile (9-12 mai), cerut de Moscova și convenit cu Kievul prin medierea SUA.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că, prin ultimele sale atacuri asupra Ucrainei, cele mai intense din ultima perioadă, Moscova arată că mizează pe escaladare, nu pe negocieri.

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că atacul masiv de joi asupra Kievului demonstrează „slăbiciunea” Moscovei și incapacitatea acesteia de a „pune capăt războiului său de agresiune”.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că atacurile asupra Kievului demonstrează că Rusia „își bate joc în mod deschis” de eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.

Schimb de atacuri nocturne

Noaptea trecută, forțele rusești au continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei.

Rusia a lansat 141 de drone și șase rachete, potrivit armatei ucrainene, care spune că a doborât sau neutralizat 130 de drone și o rachetă antinavă.

Alte cinci rachete antiradar nu și-au atins țintele, dar au fost înregistrate loviri ale șapte drone în șase locații, iar resturi de drone au căzut în alte șapte locații, potrivit forțelor antiaeriene ale Ucrainei.

Căile Ferate ale Ucrainei au anunțat că forțele rusești au lovit un tren de călători în regiunea Zaporojie. O dronă a lovit în apropierea unuia dintre vagoane. Doi pasageri au fost răniți.

În regiunea Odesa, în seara zilei de joi, un atac aerian rusesc a avariat infrastructura energetică, lăsând 15.000 de abonați fără curent electric. Alimentarea cu energie a fost restabilită în curând, a declarat Oleh Kiper, șeful administrației militare regionale Odesa.

La rândul său, ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat 355 de drone ucrainene doborâte sau interceptate, inclusiv deasupra regiunii Reazan și a regiunii Moscovei.

Autoritățile de la Reazan afirmă că dronele ucrainene au lovit mai multe blocuri de locuit „teritoriul unei întreprinderi”. Cel puțin trei oameni au fost uciși și 12 au fost răniți, iar o parte din locuitorii orașului sunt evacuați, a anunțat guvernatorul regiunii, Pavel Malkov.

Canalul de Telegram Baza, apropiat de forțele de securitate, informează că în Reazan arde o clădire cu mai multe etaje.

Autoritățile regionale nu au precizat care anume este întreprinderea afectată. Canalul ucrainean de monitorizare pe Telegram Exilenova+ a afirmat anterior că ținta dronelor ar fi putut fi rafinăria din Reazan, aflată cam la 350 de kilometri de granița ucraineană.

În numeroasele videoclipuri filmate de martori oculari, deasupra orașului se ridică nori de fum negru. Nu există o confirmare oficială a acestor informații.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

